SC Johnson komt in het meest recente voortgangsrapport van de Global Commitment naar voren als toonaangevend in de industrie voor plastic verpakkingen

Het bedrijf is toonaangevend op het gebied van gerecycled plastic en de reductie van zuiver plastic.

RACINE, Wis., 17 november 2023 /PRNewswire/ -- SC Johnson, een van 's werelds grootste fabrikanten van huishoudelijke schoonmaakproducten en andere consumenten- en professionele producten, werd in het vijfde jaarlijkse Global Commitment Progress Report erkend als toonaangevend in de industrie voor huishoudelijke en persoonlijke verzorging als het gaat om het bestrijden van de crisis omtrent plastic afval. Dit rapport, dat door de Ellen MacArthur Foundation en het UN Environment Programme (Milieuprogramma van de VN) is opgesteld, belicht een reeks toezeggingen op het gebied van plastic verpakkingen die meer dan 1.000 bedrijven, overheden en andere organisaties verenigen met een visie op een circulaire economie voor plastic.

Volgens de Ellen MacArthur Foundation ligt de wereld nog steeds niet op koers om plastic afval en vervuiling uit te bannen. Hoewel er nog veel vooruitgang moet worden geboekt, heeft SC Johnson echter op alle drie de belangrijke gebieden die door de Ellen MacArthur Foundation zijn geëvalueerd, aanzienlijke vooruitgang laten zien:

1. Reductie van zuiver plastic: Sinds 2018 is het gebruik van zuiver plastic bij SC Johnson met 28% gedaald.. Ons doel voor 2025 is 30%.

2. Percentage plastic dat na gebruik gerecycled wordt: We streven ernaar om tegen 2025 minstens 25% gerecycled materiaal na gebruik in plastic verpakkingen te verwerken en we zitten al op 22%.

3. Percentage plastic verpakkingen dat recyclebaar, herbruikbaar of composteerbaar is : Zoals in het rapport wordt opgemerkt, boekt SC Johnson vooruitgang in de richting van modellen van hervullen/hergebruiken. Door innovatie in duurzame dispensers, hervulsystemen in winkels, hervulbare flessen en concentraten is 9% van onze plastic verpakking herbruikbaar.

"Ik ben de Ellen MacArthur Foundation en het UN Environment Programme dankbaar dat ze dit belangrijke jaarlijkse rapport uitbrengen en de crisis omtrent plastic afval onder de aandacht houden. Zelfs met onze vooruitgang - en het momentum in de hele sector - is er nog veel werk te verzetten. En bedrijven kunnen dat niet alleen", zegt Fisk Johnson, voorzitter en CEO van SC Johnson. "Alle belanghebbenden in het hele plastic ecosysteem, producenten, winkeliers, consumenten, recyclers en de overheden, moeten gezamenlijk en op grote schaal samenwerken als we het probleem van plastic afval willen oplossen. Als we echt vooruitgang willen boeken, moeten regeringen over de hele wereld strikte, maar praktische regelgeving omtrent plastic invoeren. SC Johnson zal blijven pleiten voor goede regelgeving in de VS en daarbuiten."

Behalve dat SC Johnson zich gericht heeft op het verbeteren van de circulariteit van onze producten, heeft het bedrijf ook geïnvesteerd in een groot digitaliseringsproject waardoor we beter in staat zijn om belangrijke duurzaamheidsgegevens te meten, te analyseren en te rapporteren, zoals het gebruik van plastic, wat voor bedrijven vaak een moeilijke opgave blijkt.

OVER DE GLOBAL COMMITMENT

De Global Commitment werd in oktober 2018 in samenwerking met het the Global Commitment gelanceerd door de Ellen MacArthur Foundation, en verenigt bedrijven, overheden, ngo's en investeerders achter een gemeenschappelijke visie van een circulaire economie waarin we het plastic elimineren dat we niet nodig hebben; innoveren in de richting van nieuwe materialen en bedrijfsmodellen; en al het plastic dat we nog steeds gebruiken circuleren, om het in de economie en uit het milieu te houden.

OVER DE ELLEN MACARTHUR FOUNDATION

De Ellen MacArthur Foundation is een internationale liefdadigheidsinstelling die de circulaire economie ontwikkelt en stimuleert om een aantal van de grootste uitdagingen van onze tijd aan te pakken, zoals klimaatverandering, verlies van biodiversiteit, afval en vervuiling. We werken samen met ons netwerk van besluitvormers uit de private en publieke sector en de academische wereld om capaciteit op te bouwen, samenwerkingsmogelijkheden te verkennen en initiatieven en oplossingen voor de circulaire economie te ontwerpen en te ontwikkelen. Een circulaire economie is steeds meer gebaseerd op hernieuwbare energie en wordt gedreven door ontwerp om afval te elimineren, producten en materialen te laten circuleren en de natuur te regenereren, om veerkracht en welvaart te creëren voor bedrijven, het milieu en de mensheid.

OVER HET MILIEUPROGRAMMA VAN DE VN (UNEP)

UNEP is wereldwijd de belangrijkste stem op het gebied van milieu. Het biedt leiderschap en moedigt samenwerking aan in de zorg voor het milieu door naties en volkeren te inspireren, te informeren en in staat te stellen hun kwaliteit van leven te verbeteren zonder die van toekomstige generaties in gevaar te brengen.

OVER SC JOHNSON

SC Johnson is opgericht in 1886 en heeft zijn hoofdkantoor in Racine, Wisconsin VS. SC Johnson gelooft dat een duurzamere, gezondere en transparantere wereld die mensen inspireert en kansen creëert niet alleen mogelijk is, maar dat dit onze verantwoordelijkheid is.

Een erfgoed van innovatie en gedurfde, transparante beslissingen is de reden waarom onze producten van hoge kwaliteit en iconische merken - waaronder OFF!®, Raid®, Glade®, Windex®, Scrubbing Bubbles®, Ziploc®, Mrs. Meyer's Clean Day®, method®, Autan®, Baygon®, Mr Muscle®, Duck®, Lysoform® en meer - te vinden zijn in huishoudens, scholen en bedrijven in vrijwel elk land ter wereld.

Als een wereldwijd, doelgericht bedrijf zetten we ons in om van de wereld een betere plek te maken, nu en voor toekomstige generaties. Dat betekent dat we onze expertise op het gebied van wetenschap, innovatie en partnerschappen blijven inzetten voor enkele van de meest dringende milieu- en gezondheidsproblemen ter wereld, zoals het verminderen van plastic afval en het uitroeien van malaria. Wereldwijd gebruiken we onze middelen om meer economische en onderwijskansen te creëren voor mensen en gemeenschappen waar de toegang misschien beperkt is, maar de nieuwsgierigheid en het potentieel onbegrensd zijn.