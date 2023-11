SC Johnson joue un rôle de premier plan en matière d'emballage plastique selon le dernier rapport d'étape de l'Engagement mondial

L'entreprise est leader dans son secteur en ce qui concerne la réduction des plastiques recyclés après consommation et des plastiques vierges

RACINE, Wisconsin, 17 novembre 2023 /PRNewswire/ -- SC Johnson, l'un des principaux fabricants mondiaux de produits d'entretien ménager et d'autres produits de consommation et professionnels, a été reconnu comme un leader du secteur des produits d'entretien ménager et des soins personnels dans la lutte contre la crise des déchets plastiques selon le cinquième rapport annuel intitulé Global Commitment Progress Report . Réalisé par la Fondation Ellen MacArthur et le Programme des Nations Unies pour l'environnement , ce rapport présente une série d'engagements en matière d'emballages plastiques qui mobilisent plus de 1 000 entreprises, gouvernements et autres organisations autour d'une vision d'économie circulaire pour les plastiques.

Selon la Fondation Ellen MacArthur, le monde n'est toujours pas sur la bonne voie pour éliminer les déchets plastiques et la pollution. Bien qu'il reste encore beaucoup de progrès à faire, SC Johnson a réalisé des avancées significatives dans les trois engagements clés évalués par la Fondation Ellen MacArthur :

1. Réduction de l'utilisation de plastique vierge : Depuis 2018, SC Johnson a réduit son utilisation de plastique vierge de 28 %. Notre engagement pour 2025 est de 30 %.

2. Pourcentage de plastique recyclé après consommation : Notre objectif est d'inclure au moins 25 % de contenu recyclé après consommation dans les emballages en plastique d'ici 2025, et nous en sommes déjà à 22 %.

3. Pourcentage d'emballages plastiques recyclables, réutilisables ou compostables : Comme l'indique le rapport, SC Johnson réalise des progrès dans l'adoption de modèles de recharge/réutilisation. Grâce à des innovations dans le domaine des distributeurs durables, des systèmes de remplissage en magasin, des bouteilles rechargeables et des concentrés, 9 % de nos emballages en plastique sont réutilisables.

« Je suis reconnaissant envers la Fondation Ellen MacArthur et le Programme des Nations unies pour l'environnement d'avoir publié cet important rapport annuel et d'avoir maintenu la crise des déchets plastiques sous les feux de la rampe. Malgré nos progrès - et l'élan insufflé par l'ensemble du secteur - il reste encore beaucoup à faire. Et les entreprises ne peuvent pas le faire seules », a déclaré Fisk Johnson, président et directeur général de SC Johnson. « Il faut vraiment que tous les acteurs de l'écosystème du plastique (producteurs, détaillants, consommateurs, recycleurs et gouvernements) travaillent ensemble, collectivement et à grande échelle, si nous voulons résoudre le problème des déchets plastiques. Si nous voulons faire de réels progrès, il faut que les gouvernements du monde entier adoptent des réglementations solides et pratiques sur le plastique. SC Johnson va continuer à plaider en faveur d'une bonne réglementation aux États-Unis et ailleurs. »

En plus de mettre l'accent sur l'amélioration de la circularité de ses produits, SC Johnson a également investi dans un grand projet de numérisation qui a renforcé sa capacité à mesurer, à analyser et à communiquer des indicateurs clés de durabilité, tels que l'utilisation du plastique, que les entreprises ont souvent du mal à suivre.

À PROPOS DE L'ENGAGEMENT MONDIAL

Lancé en octobre 2018 par la Fondation Ellen MacArthur, en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour l'environnement, l'Engagement mondial rassemble des entreprises, des administrations, des ONG et des investisseurs autour d'une vision commune d'une économie circulaire dans laquelle nous éliminons le plastique dont nous n'avons pas besoin ; nous innovons pour mettre au point de nouveaux matériaux et modèles commerciaux ; et nous faisons circuler tout le plastique que nous utilisons encore, pour le maintenir dans l'économie et hors de l'environnement.

À PROPOS DE LA FONDATION ELLEN MACARTHUR

La Fondation Ellen MacArthur est une organisation caritative internationale qui développe et promeut l'économie circulaire afin de relever certains des plus grands défis de notre époque, tels que le changement climatique, la perte de biodiversité, les déchets et la pollution. La Fondation travaille étroitement avec un réseau de décideurs des secteurs privé et public, ainsi qu'avec le milieu universitaire, pour renforcer les capacités, explorer les opportunités de collaboration et concevoir et développer des initiatives et des solutions d'économie circulaire. De plus en plus fondée sur les énergies renouvelables, l'économie circulaire s'appuie sur la conception pour éliminer les déchets, faire circuler les produits et les matériaux et régénérer la nature, afin de créer de la résilience et de la prospérité pour les entreprises, l'environnement et les populations.

À PROPOS DU PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR L'ENVIRONNEMENT

Le PNUE est le principal porte-parole mondial en matière d'environnement. L'organisation joue un rôle de chef de file et encourage les partenariats pour assurer la protection de l'environnement en encourageant, en informant et en permettant aux nations et aux peuples d'améliorer leur qualité de vie sans compromettre celle des générations futures.

À PROPOS DE SC JOHNSON

Fondée en 1886 et basée à Racine, dans le Wisconsin, aux États-Unis, SC Johnson est convaincue que l'avènement d'un monde plus durable, plus sain et plus transparent, qui inspire les gens et crée des opportunités, n'est pas seulement possible - c'est notre responsabilité.

Un héritage d'innovation et de décisions audacieuses et transparentes est la raison pour laquelle nos produits de haute qualité et nos marques emblématiques - notamment OFF!®, Raid®, Glade®, Windex®, Scrubbing Bubbles®, Ziploc®, Mrs. Meyer's Clean Day®, method®, Autan®, Baygon®, Mr Muscle®, Duck®, Lysoform® et bien d'autres encore - sont utilisés dans les foyers, les écoles et les entreprises dans pratiquement tous les pays du monde.

En tant qu'entreprise mondiale axée sur des objectifs précis, nous nous engageons à rendre le monde meilleur aujourd'hui et pour les générations futures. Pour ce faire, nous apportons sans relâche notre expertise en matière de science, d'innovation et de partenariat pour résoudre certains des problèmes environnementaux et sanitaires les plus urgents, comme la réduction des déchets plastiques et l'éradication du paludisme. Partout dans le monde, nous utilisons nos ressources pour offrir de meilleures perspectives économiques et éducatives aux personnes et aux communautés dont l'accès est peut-être limité, mais dont la curiosité et le potentiel sont illimités.