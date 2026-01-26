ScanmarQED neemt MMM Labs over en zet nieuwe standaard voor multi-engine Marketing Mix Modeling

HOUTEN, Nederland, 26 januari 2026 /PRNewswire/ -- ScanmarQED heeft de Amerikaanse softwarestartup MMM Labs overgenomen. Met deze overname breidt het Nederlandse softwarebedrijf zijn aanbod op het gebied van Marketing Mix Modeling uit met een multi-engine aanpak. Daarmee krijgen marketingteams de mogelijkheid om gelijktijdig met meerdere modelleertechnieken te werken, in plaats van afhankelijk te zijn van een vooraf gekozen methodiek.

Met de overname van MMM Labs krijgen bedrijven directe toegang tot meerdere geavanceerde open-source en eigen ontwikkelde MMM-engines binnen één geïntegreerde softwareomgeving. Het opzetten van een marketingmixmodel, dat traditioneel weken duurt en aanzienlijke data-science capaciteit vraagt, kan nu binnen enkele minuten starten via een workflow die is ontworpen voor zowel marketeers als analisten.

Het MMM Labs-platform maakt het mogelijk om verschillende modelleerengines parallel te gebruiken, waaronder toonaangevende open-source frameworks zoals Robyn, Meridian en PyMC, aangevuld met andere engines. De aanpak ondersteunt zowel frequentist als Bayesian methoden, waardoor teams modelresultaten direct kunnen vergelijken, aannames expliciet kunnen toetsen en sneller kunnen itereren, zonder de operationele complexiteit die normaal gesproken gepaard gaat met geavanceerde MMM.

Door de governance- en planningfunctionaliteiten van PulseQED te combineren met de snelheid en transparantie van MMM Labs, krijgen adverteerders en mediabureaus meer vrijheid in modellering en planning, zonder concessies te doen aan controle, consistentie en reproduceerbaarheid. Het resultaat is een open en schaalbare MMM-oplossing die beter aansluit op de dagelijkse besluitvorming van marketingteams.

Marcel van der Kooi, CEO van ScanmarQED Group:

"Deze overname versnelt onze visie voor PulseQED. We combineren ons softwareplatform voor sales- en marketingplanning met de flexibiliteit van open-source MMM-innovatie en maatwerkmodellen. Jarenlang moesten organisaties kiezen voor één engine en de beperkingen daarvan accepteren. Die tijd is voorbij. Marketingteams kunnen nu meerdere engines naast elkaar inzetten binnen een gecontroleerde softwareomgeving, wat leidt tot snellere inzichten en beter onderbouwde beslissingen."

Gabriel Mohanna, CEO van MMM Labs:

"MMM Labs is opgericht om marketingmixmodellen toegankelijker, intuïtiever en praktischer te maken voor dagelijks gebruik door marketeers. Door onderdeel te worden van ScanmarQED kunnen we onze missie op grotere schaal realiseren en de manier waarop organisaties MMM ontwikkelen en toepassen verder vernieuwen. Samen maken we MMM eenvoudiger, slimmer en krachtiger."

Over ScanmarQED

ScanmarQED levert gespecialiseerde software voor de analyse van sales- en marketingdata. De oplossingen ondersteunen organisaties bij het plannen en optimaliseren van marketing- en salesactiviteiten. ScanmarQED heeft zijn hoofdkantoor in Nederland en kantoren in Londen, Praag en Chicago, en bedient wereldwijd adverteerders en mediabureaus in sectoren als Retail, FMCG, Healthcare, Technologie en Gaming.

https://www.scanmarqed.com/

Over MMM Labs

MMM Labs is een Amerikaanse startup die zich richt op het toegankelijk en praktisch toepasbaar maken van Marketing Mix Modeling. Het platform van MMM Labs combineert multi-engine modelleertechnieken met automatisering en AI om schaalbare en betrouwbare inzichten te leveren voor marketingteams.

https://www.mmmlabs.ai/

Over PulseQED

PulseQED is het analytics platform van ScanmarQED voor marketing- en salesdata. Het platform integreert en harmoniseert complexe databronnen en vertaalt deze naar voorspellende inzichten die marketingteams ondersteunen bij planning en forecasting.

https://pulseqed.ai/