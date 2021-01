ScentAir® Benelux Lanceert Het Actieve Luchtzuiveringssysteem ION Protect™, Dat De Dreiging Van Het Binnenshuis Oplopen Van COVID-19 Op Veilige Wijze Vermindert

"We zijn al tientallen jaren leider op het gebied van zintuiglijke marketing en het gebruik van geuren om klanten aan ons te binden. Maar door de wereldwijde pandemie die het persoonlijke verkeer van bedrijven in alle sectoren en groottes beïnvloedt, zagen we de noodzaak om verder te gaan dan geuren en een veilig en effectief product voor schone lucht te produceren dat consumenten actief beschermt en hun gemoedsrust verbetert wanneer ze binnen zijn", aldus Logan Andres, Vice President of Products & Marketing, ScentAir®. "Door zowel het nieuwe actieve luchtzuiveringssysteem ION Protect™ als ScentAirs® brede scala aan geurverspreidingssystemen te gebruiken, krijgen bedrijfseigenaars de mogelijkheid om onrust bij hun klanten te verlichten door het gebruik van zowel wetenschap (NPBI® ionisatietechnologie) als emotie (geur)."

In tegenstelling tot gewone luchtzuiveraars die passief wachten tot er schadelijke deeltjes doorheen vliegen, gaan ScentAir® ION Protect™ zuiveraars zelf op zoek naar verontreinigende stoffen in de lucht. De gepatenteerde NPBI®-technologie laat positieve & negatieve ionen vrij in de lucht en gebruikt de luchtstroom van uw bestaande ventilatiesysteem om gezondheidsrisico's in de lucht actief te bestrijden.

"We wilden de hoogste veiligheidsnormen voor onze klanten garanderen en hebben veel tijd geïnvesteerd aan onderzoek naar de beste luchtzuiveringstechnologie in zijn klasse", zegt Andres. "Na de lancering in de VS in december, zijn we verheugd om op de Nederlandse markt een productlijn te brengen die niet alleen de lucht reinigt, maar dit ook veilig en natuurlijk doet zonder ozon of andere schadelijke bijproducten te produceren. Op die manier kunt u de frisheid van buiten naar binnen brengen in uw kantoren, winkels en medische faciliteiten."

De belangrijkste voordelen van de ION Protect™, zijn:

Vermindert schadelijke ziekteverwekkers in de lucht (bijv. COVID-19): Tijdens het NPBI®-proces verstoort contact met ionen de oppervlakte-eiwitten van ziekteverwekkers, waardoor ze inactief worden en zich niet meer kunnen vermenigvuldigen.

Tijdens het NPBI®-proces verstoort contact met ionen de oppervlakte-eiwitten van ziekteverwekkers, waardoor ze inactief worden en zich niet meer kunnen vermenigvuldigen. Bestrijdt deeltjes (bijv. rook, stof, pollen): Wanneer ionen zich door een ruimte verspreiden, zoals in een kantoorgebouw of een winkel, verbinden ze zich met deeltjes die in de lucht zweven. Hierdoor ontstaat een sneeuwbaleffect waarbij deeltjes met tegengestelde polariteit zich samenpakken, waardoor ze gemakkelijker in filtratiesystemen kunnen worden opgevangen.

Wanneer ionen zich door een ruimte verspreiden, zoals in een kantoorgebouw of een winkel, verbinden ze zich met deeltjes die in de lucht zweven. Hierdoor ontstaat een sneeuwbaleffect waarbij deeltjes met tegengestelde polariteit zich samenpakken, waardoor ze gemakkelijker in filtratiesystemen kunnen worden opgevangen. Neutraliseert geuren: De ScentAir® ION Protect™ breekt geuren, zoals die in restaurants of medische ruimtes, af tot onschadelijke basisverbindingen, waardoor kwalijke geuren en schadelijke vluchtige organische stoffen (VOS) worden verwijderd en de binnenlucht fris blijft ruiken.

De nieuwe ScentAir® ION Protect™ actieve luchtzuiveringssystemen, die gebruik maken van de gepatenteerde GPS® Needlepoint Bipolar Ionization®, zijn verkrijgbaar in drie modellen: ION Pure™, ION Defend™ en de ION Target™. Ga naar www.scentair.com/nl om te weten te komen welk model het meest geschikt is voor uw bedrijf en schrijf u in voor een gratis kennismaking en consult met een ScentAir® geurexpert.

*Disclaimer: De ScentAir® ION Protect™ technologie wordt gebruikt in een breed scala aan toepassingen in uiteenlopende omgevingen en omstandigheden. Aangezien de locaties zullen verschillen, moeten klanten hun individuele toepassing en de omgevingsomstandigheden evalueren bij het maken van een beoordeling van de potentiële voordelen van de technologie. Het gebruik van deze technologie is niet bedoeld om de plaats in te nemen van redelijke voorzorgsmaatregelen om de overdracht van ziekteverwekkers te voorkomen. Het is belangrijk om te voldoen aan alle van toepassing zijnde wetten en richtlijnen op het gebied van de volksgezondheid die zijn uitgevaardigd door de rijksoverheid en gezondheidsautoriteiten, met inbegrip van maar niet beperkt tot het bewaren van sociale afstand, handhygiëne, hoestetiquette en het gebruik van gezichtsmaskers.

Over ScentAir®

ScentAir Technologies, LLC., een privaat bedrijf opgericht in 1994, levert de beste geurmarketingoplossingen in hun klasse aan veel van 's werelds beroemdste merken. Als wereldleider in geurmarketing creëert het bedrijf onvergetelijke indrukken voor zowel kleine bedrijven als wereldwijde ondernemingen, en verbetert het klantenervaringen door de kracht van geur. Het bedrijf is gevestigd in Charlotte, NC, VS, en heeft vestigingen in Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, China, Hong Kong, Japan en Australië. Meer dan 425 teamleden van het bedrijf bedienen klanten in 119 landen via hun toegewijde wereldwijde supply chain en productieactiviteiten in Noord-Amerika, Europa en Azië. ScentAir® zet zich in voor de creatie van persoonlijke geurstrategieën die merkgevoel, klantenloyaliteit en verkoop stimuleren. Ga naar ScentAir.com/nl voor meer informatie.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1425572/Netherlands_Active_Air_Protection_blog_ION_PROTECT_20_ID_55ab0da9dca1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1425564/ScentAir_Logo_Logo.jpg

SOURCE ScentAir Technologies, LLC