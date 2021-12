Scotch & Soda gaat een samenwerkingsverband aan met TIPA® en integreert composteerbare verpakkingen in zijn supply chain

In 2022 zullen minimaal een miljoen kledingstukken van Scotch & Soda verpakt worden in bioplastic zakken van TIPA®. Voor de Lente en de Zomer, de eerste twee collecties van het jaar, zullen TIPA®-zakken gebruikt worden voor 21% van de totale hoeveelheid productverpakkingen. Items waar veel vraag naar is zullen in deze zakken verpakt worden, zoals T-shirts, jeans, sweaters, truien, overhemden en blouses uit de heren-, dames- en kindercollecties.

Modemerken verpakken hun afgewerkte kledingstukken om deze te beschermen tegen water en beschadigingen tijdens verwerking en transport. Dankzij de verpakkingen kunnen ze er zeker van zijn dat klanten hun bestellingen in de best mogelijke staat ontvangen. Polyzakken gemaakt van polyethyleen (PE, een polymeer dat gewonnen wordt uit fossiele brandstoffen) waren traditioneel de beste verpakkingsopties omdat ze maximale bescherming bieden. Daarbij moet echter opgemerkt worden dat gemiddeld 58%* van de wereldwijde plasticconsumptie (m.u.v. plastic vezels) op stortplaatsen en in natuurlijke ecosystemen terechtkomt. Het duurt honderden jaren voordat deze materialen volledig zijn afgebroken en er kunnen mogelijk giftige stoffen lekken in het water en de bodem.

De innovatieve verpakkingsoplossingen van TIPA® bieden een net zo betrouwbare bescherming als de conventionele polyzakken, maar zijn minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en kunnen gecomposteerd worden als ze niet meer gebruikt kunnen worden. De vuilnisbelt en de verbrandingsoven zijn dan dus niet meer de enige opties. Biogebaseerd plastic wordt geheel of gedeeltelijk gemaakt van hernieuwbare biologische bronnen, zoals suikerriet of maïszetmeel. Door meer gebruik te maken van hernieuwbare grondstoffen streeft Scotch & Soda ernaar zijn afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen.

In de woorden van Daphna Nissenbaum, CEO en medeoprichtster van TIPA®: "Consumenten beseffen meer dan ooit tevoren dat plastic verpakkingsafval een enorme impact heeft en talrijke onderzoeken die we binnen Europa hebben uitgevoerd tonen aan dat zij van de bedrijven waar ze bij kopen, verwachten dat deze composteerbare verpakkingen gebruiken. TIPA® is er trots op om Scotch & Soda een oplossing te kunnen bieden die hun kledingstukken beschermt en bovendien na gebruik veilig afbreekt tot compost."

Jelle de Jong, Directeur Duurzaamheid bij Scotch & Soda, voegt hieraan toe: "Wij geloven dat er ruimte voor verbetering is voor wat betreft de implementatie, inzameling en compostering van bioplastic verpakkingen binnen de mode-industrie. Door samen te werken met TIPA® en lokale afvalverwerkingsbedrijven hopen we dat een product dat traditioneel gezien wordt als afval via het composteringsproces voedingsstoffen terug zal geven aan de bodem."

TIPA®-zakken worden geproduceerd in Duitsland. Ze zijn gemaakt van 20% biogebaseerd plastic (gewonnen uit maïszetmeel en suikerriet) en 80% fossielgebaseerd plastic. TIPA®-zakken, een alternatief voor conventioneel plastic, zijn biologisch afbreekbaar en composteerbaar. De zakken zijn geschikt voor thuis- en industrieel composteren, zoals aangegeven door de OK compost HOME- en Seedling-logo's** op de zakken. Ze zijn ontworpen om binnen drie tot zes maanden volledig af te breken.

Als onderdeel van de missie van Scotch & Soda om biologische recycling wereldwijd aan te moedigen, streeft het merk ernaar om klanten de mogelijkheid te bieden hun TIPA®-zakken in te leveren in geselecteerde winkels, om het zo makkelijker te maken voor mensen die in een stad wonen en wellicht geen ruimte hebben om te composteren. Het merk zal samenwerken met lokale afvalverwerkingsbedrijven om te garanderen dat de zakken gecomposteerd worden. Dit initiatief gaat van start in de twee winkels in Londen en in 2022 zullen enkele belangrijke locaties in Amsterdam, Parijs en New York volgen.

Middels deze samenwerking met TIPA® hoopt Scotch & Soda dat ze klanten zullen inspireren om met composteren te beginnen. Het merk wil op deze manier ook meer bewustzijn creëren over de impact op het milieu van de productie van conventionele verpakkingen, evenals wat ermee gebeurt als ze niet meer bruikbaar zijn.

* Bron: Geyer, R. Et al. (2017). Production, use, and fate of all plastics ever made. Science Advances (Recycling rates of non-fiber plastics). In dit rapport wordt vermeld dat 58% van het plastic wereldwijd (m.u.v. plastic vezels) wordt weggegooid, 24% wordt verbrand en 18% wordt gerecycled.

** Het OK compost HOME-logo is een bewijs dat het product voldoet aan alle technische vereisten van volledige biologische afbreekbaarheid, zelfs in een composthoop thuis. Het Seedling-logo is een bewijs dat het product gecertificeerd is voor industriële compostering volgens de Europese norm EN 13432.

Over Scotch & Soda

Scotch & Soda draagt de vrije geest van zijn geboortestad Amsterdam uit. Het merk is grenzeloos optimistisch en staat voor individualiteit, authenticiteit en de kracht van zelfexpressie om verrassende creaties tot leven te wekken – en die mentaliteit is terug te zien in de unieke ontwerpen. De collecties van Scotch & Soda omvatten kleding voor heren, dames en kids, maar ook denim, brillen, geuren en accessoires. Ze nemen een unieke plek in binnen de internationale modewereld van vandaag.

Duurzaamheid is ook een kernwaarde voor het merk en daarbij ligt de focus op materialen. Vanaf de zomercollectie voor 2022 zal Scotch & Soda een norm voor verantwoorde materialen naleven, die bepaalt dat ieder item moet bestaan uit minimaal 50% gecertificeerde vezels die biologisch, gerecycled, herwonnen of hernieuwbaar zijn en afkomstig van een biologische of technische bron. Het doel van Scotch & Soda is dat 70% van de stijlen aan deze norm voor verantwoorde materialen moet voldoen tegen 2024. Recentelijk heeft het merk zijn eerste voortgangsrapport met betrekking tot duurzaamheid gepubliceerd. Dit rapport omvat een uitgebreide analyse van de broeikasgasvoetafdruk over de gehele waardeketen van het merk. Deze beoordeling is onderdeel van de ambitie om een jaarlijks overzicht te publiceren van de algehele impact die het merk op het milieu heeft, in de vorm van een milieu-winst-en-verliesrekening, die voor het eerst in 2022 zal worden opgesteld.

De collecties zijn over de hele wereld verkrijgbaar in eigen winkels van Scotch & Soda in Europa, Noord-Amerika, Azië, het Midden-Oosten, Afrika en Australië. Het merk zal eind 2021 wereldwijd over een portfolio van 249 winkels beschikken. Daarnaast zijn de collecties van Scotch & Soda ook verkrijgbaar in 7000 locaties in enkele van de grootste wereldsteden, waaronder New York, Londen en Parijs. Onlinebestellingen worden naar meer dan 70 landen verzonden.

Kijk voor meer informatie op www.scotch-soda.com

Over TIPA®

TIPA® haalt inspiratie uit de natuur om volledig composteerbare verpakkingsoplossingen te bieden. Net als ieder biologisch materiaal zullen deze verpakkingen onder compostomstandigheden binnen enkele maanden helemaal afbreken.

Verpakkingen van TIPA® (zoals polyzakken, ritszakken, verzendzakken en kledingzakken) bieden een alternatief voor de conventionele plastic verpakkingen in de voedings- en modebranche. De verpakkingen zijn bovendien zo gemaakt dat ze passen op bestaande machines en binnen al aanwezige supply chains.

De verpakkingsoplossingen van het bedrijf worden momenteel toegepast door internationaal opererende en toonaangevende merken in Europa, Australië en de Verenigde Staten.

Kijk voor meer informatie op www.tipa-corp.com

