SCOTCH & SODA INTRODUCEERT, IN SAMENWERKING MET STUDIO 189, EEN LIMITED-EDITION HANDGEMAAKTE TAS

De missie van Studio 189: mode gebruiken als een middel voor sociale verandering, gericht op het zo verantwoord mogelijk creëren van goed ontworpen producten. Studio 189 richt zich op het creëren van banen, onderwijs en opleidingen, met name voor vrouwen. Het merk werkt samen met meerdere Ghanese gemeenschappen, gespecialiseerd in traditionele ambachtelijke technieken, die open staan voor bijscholing en continue verbetering van hun werk.

De tas, gelanceerd als onderdeel van Scotch & Soda's nieuwste 'Born To Love'-capsule voor de zomer van 2022, is een ode aan eenheid en saamhorigheid, terug te zien in het woord 'LOVE' dat in het ontwerp is meegeweven.

Het ontwerp van de tas is gebaseerd op het concept 'liefde': de tas wordt dan ook met veel liefde gemaakt door vrouwen die met elkaar in de gemeenschap samenwerken en daarbij gebruik maken van materialen en kleuren uit de natuur. Het kleurenpalet is geïnspireerd op bloemen, planten en kruiden die in Ghana groeien. De tassen werden met behulp van traditionele mandvlechttechnieken, uniek voor het Noordoosten van Bolgatanga, geweven in een horizontaal streeppatroon, opgebouwd uit zowel bonte als neutrale kleuren in een abstract regenboogdessin. De tassen zijn gemaakt van lokaal geproduceerde Palmyrablad-vezels, beter bekend als raffia, die op natuurlijke wijze zijn ingeverfd met plantaardige pigmenten van hibiscus, gierstschillen en bladeren. Het ambachtelijke proces voor het voorbereiden van de materialen duurt drie tot vier weken, voordat het daadwerkelijke weefproces begint. Vervolgens kost het een ervaren wever een volle week om er een tas van te maken. Dit product wordt gemaakt van duurzame materialen in een proces dat geen afval creëert. Ook wordt de tas geleverd met een limited-edition stofhoes, gemaakt van restanten van handgemaakte batikstoffen van Studio 189.

Voor de samenwerking met Scotch & Soda heeft Studio 189 ervoor gekozen de tassen te laten maken door ASIGE, in 2016 opgericht door Dorcas Apoore. ASIGE investeert in sociale programma's en beroepsonderwijs. Het weven van de tassen maakt deel uit van een breder initiatief dat werk biedt voor lokale gemeenschappen, samengesteld uit voornamelijk vrouwen van alle leeftijden (vanaf 18 jaar en ouder), waaronder weduwes, jonge moeders en oma's. Het weven biedt een broodnodige bron van inkomsten waarmee ze in hun levensonderhoud kunnen voorzien, en is aangepast op hun persoonlijke levens en planning. ASIGE werkt met meerdere gemeenschappen in Bolgatanga, met zowel ervaren als onervaren wevers. De gemeenschap die voor Scotch & Soda de tassen weeft, geleid door Elizabeth Adongo en Nboo Avea, bestaat uit 76 mensen, waarvan 41 vrouwen en één man zijn geselecteerd op basis van hun hoge mate van vakbekwaamheid. De groep is getraind door Raymond Adongo, Elizabeths echtgenoot. Nog eens 45 werknemers van Studio189 in Ghana, voornamelijk vrouwen, werkten mee aan dit project in de fabriek en in de studio voor fotografie en video. De productie van de tas activeert een volledige toeleveringsketen, van ontwerp/ontwikkeling tot grondstoffen en van productie tot marketing en onderwijs.

De verkoopprijs van de limited-edition love-tas is 149,95 euro (179 USD). De tas is verkrijgbaar via de Scotch & Soda-website, evenals in een aantal eigen winkels van het merk. De gehele opbrengst van de verkoop van de tassen wordt gedoneerd aan Scotch & Soda's partner, The Hunger Project, voor het ondersteunen van de initiatieven van deze organisatie in landen als Ghana.

Dorcas Apoore, oprichter en CEO van ASIGE, verklaarde: "Investeren in vrouwen en meisjes is een van de meest doeltreffende manieren om onze duurzame ontwikkelingsdoelen te bereiken. Als vrouwen over technische vaardigheden beschikken kunnen ze boven de armoedegrens uit stijgen. Niet alleen in Ghana, maar in heel Afrika." Apoore voegde toe: "We zijn enorm blij met de samenwerking met Scotch & Soda. We hebben de impact op onze mensen gezien, sinds zij in ons leven zijn gekomen. We hopen op verdere positieve ontwikkelingen in de samenwerking tussen Studio 189, Scotch & Soda en onze gemeenschap."

Abrima Erwiah, Medeoprichter en President-directeur van Studio 189, zegt: "Dankzij onze samenwerking met Scotch & Soda heeft de "Born to Love Tas" het levenslicht gezien. Met de hand gemaakt in Ghana door vrouwelijke ambachtslieden, met behulp van lokaal geproduceerde materialen, in harmonie met de planeet. We zijn Scotch & Soda dankbaar dat ze ons hebben vertrouwd bij het vertalen van hun visie naar de realiteit, en dat ze hun platform gebruiken om onze boodschap extra kracht te geven. Het draait om waardigheid en samenwerken, waardering voor ieders werk en bijdrage, en het leveren van een goed ontworpen project dat is uitgevoerd met Gemeenschapszin, Plezier, Hart en Ziel."

Stéphane Jaspar, CMO van Scotch & Soda, zei: "Ik volg het project van Abrima al jaren en we zijn heel blij dat we samen aan dit project als onderdeel van onze 'Born To Love'-collecties hebben kunnen werken. Het is een prachtige gelegenheid om meer aandacht te geven aan de geweldige missie van dit project, en aan het ambachtelijke vakmanschap van plattelandsgemeenschappen in Afrika, terwijl het tegelijkertijd de initiatieven van The Hunger Project in landen als Ghana ondersteunt."

Over Studio 189 (Studio One Eighty Nine)

Studio 189, mede-opgericht door Rosario Dawson en Abrima Erwiah, is een ambachtelijk mode- en lifestylemerk. De sociale onderneming is ontvangt het prestigieuze CFDA/VOGUE-modefonds. Ook won Studio 189 het prestigieuze CFDA Lexus Fashion Initiative for Sustainability. Het merk is gemaakt in Afrika en produceert Afrikaanse en door Afrika geïnspireerde content en kleding.

Op dit moment exploiteert het merk een winkel in Accra (Ghana), een e-commerce site, een productiefaciliteit in Accra, en worden er meerdere door de gemeenschap geleide projecten in Afrika en de VS ondersteund. Studio 189 werkt met ambachtelijke gemeenschappen die gespecialiseerd zijn in uiteenlopende traditionele ambachtelijke technieken, waaronder het verven met de natuurlijke plantaardige kleurstof indigo, hand-batik, kente-weven en meer.

Studio 189 richt zich op emancipatie, het creëren van werk en het ondersteunen van onderwijs en opleidingen. Studio 189 werkt samen met organisaties zoals het ITC Ethical Fashion Initiative van de Verenigde Naties, Warby Parker, Cosabella en meer.

De eerste collectie werd gelanceerd op 14 februari 2013, ter ere van One Billion Rising. De missie kreeg vorm na een reis met Eve Ensler's V-Day en het Dr. Mukwege's Panzi Hospital in februari 2011. De reis leidde door Kenia, Burundi en Rwanda naar Bukavu in de Democratische Republiek Congo, ter gelegenheid van de opening van de City of Joy

Ga voor meer informatie naar: www.studiooneeightynine.com

Over ASIGE

ASIGE (Advocacy for Social Inclusion and Girls Education), opgericht in 2016, is een non-overheids-, non-profit-organisatie gevestigd in Bolgatanga, in het Noord-Oosten van Ghana. ASIGE werkt samen met plattelandsgemeenschappen aan een collectie kleurrijke, speciaal gemaakte manden en tassen voor de lokale en internationale markt. De non-profitorganisatie richt zich op zaken als vrouwenemancipatie, onderwijs voor meisjes, inclusiviteit van gehandicapten, gendergelijkheid en armoedebestrijding.

ASIGE wordt geleid door Dorcas Apoore (oprichter en CEO) en haar man Simon Adongo Ayimbire (manager) en traint vrouwen in plattelandsgemeenschappen in de regio Bolgatanga in het vlechten van manden, waardoor er een markt voor hun producten ontstaat. Daarnaast biedt de sociale onderneming meisjes beroepsopleidingen aan, geeft ze voorlichting over seksuele en reproductieve gezondheidsrechten en levert ze maandverband aan scholen.

Dorcas Apoore heeft een bachelor in Ontwikkelingsplanning en is afgestudeerd aan de Universiteit voor Ontwikkelingsstudies in Ghana. Apoore is één van de 16 jonge leiders uit de hele wereld die werden geselecteerd om deel te nemen aan de EDD (European Development Days) van 2018 in Brussel. Ze is lid van de adviesraad van het wereldwijde programma S4YE (Solutions for Youth Employment) van de World Bank en bedrijfslid van CAMFED (Campaign for Female Education) in Ghana. Simon Adongo Ayimbire heeft een bachelor in Accounting Education en is een registeraccountant met uitgebreide werkervaring.

Instagram: @asigeghana

Over The Hunger Project

The Hunger Project, opgericht in 1977, is een wereldwijd opererende strategische non-profitorganisatie die er alles aan doet om op een duurzame manier een einde te maken aan honger in de wereld. De organisatie voert programma's uit in 22 landen in Afrika, Zuid-Azië en Latijns-Amerika en bereikt daarmee meer dan 15,8 miljoen mannen en vrouwen, helpt ze hun eigen honger te beëindigen, zichzelf te leren redden, in hun eigen basisbehoeften te voorzien en een betere toekomst voor hun kinderen op te bouwen.

The Hunger Project is een pionier op het gebied van duurzame, op vrouwen gerichte strategieën en pleit voor een brede toepassing van die strategieën. 500.000 getrainde lokale leiders in 14.500 plattelandsdorpen werken er via de programma's van de organisatie hard aan om hun eigen gemeenschap uit honger en armoede te leiden.

Scotch & Soda is partner van The Hunger Projects sinds 2020.

Ga voor meer informatie naar: www.thp.org

Over Scotch & Soda

Scotch & Soda draagt de vrije geest van haar geboortestad Amsterdam uit. Het merk is grenzeloos optimistisch en staat voor individualiteit, authenticiteit en de kracht van zelfexpressie om verrassende creaties tot leven te wekken – en die mentaliteit is terug te zien in de unieke ontwerpen. De collecties van Scotch & Soda bestaan uit kleding voor heren, dames en kids, maar ook denim, brillen, geuren en accessoires. Scotch & Soda heeft een unieke plek binnen de internationale modewereld van vandaag.

De collecties worden wereldwijd verkocht in 252 eigen winkels, verspreid over Europa, Noord-Amerika, Azië, het Midden-Oosten, Afrika en Australië. Daarnaast worden de collecties verkocht op nog eens 7000 locaties in wereldsteden als New York, Londen en Parijs. Onlinebestellingen worden naar meer dan 70 landen verzonden.

Ga voor meer informatie naar: www.scotch-soda.com

