Seedtag Slaat Een Slag in Nieuwe Investeringsronde Begeleid Door Oakley Capital en Breidt Uit Naar de VS

Seedtag wil zich blijven ontwikkelen in haar missie om de wereldwijde contextual advertising partner te zijn voor merken en bureaus. Seedtag is momenteel marktleider in EMEA en LATAM en is van plan om het opgehaalde kapitaal te gebruiken om uit te breiden naar de Amerikaanse markt en te blijven investeren in haar contextuele AI-technologie.

Zonder het gebruik van cookies is Seedtag in staat een diepgaand inzicht te verschaffen in de interesses van consumenten, een contextuele strategie op te bouwen op op basis van gegevens en een scala aan inzichten te verzamelen die merken kunnen helpen hun resultaten te verbeteren.

Seedtag realiseerde in 2020 een aanzienlijke groei na de verdere ontwikkeling en verbetering van productmogelijkheden. De organisatie realiseerde een organische jaar-op-jaar groei van 25%, zelfs onder de invloed van COVID-19, en bereikte een omzet van $50 miljoen in 2020, met een verwachte verdere groei van 60% voor 2021.

Na de Serie B financieringsronde legde Peter Dubens, Partner bij Oakley Capital, de volgende verklaring af: "Oakley's investering in Seedtag toont aan dat we nog steeds in staat zijn om eigen deals aan te trekken uit ons hele netwerk en in aantrekkelijke sectoren. Een toenemende focus op de privacy van de consument en brand safety stimuleert de groei in Contextual advertising en wij geloven dat Seedtag goed gepositioneerd is om deze kans te benutten dankzij een combinatie van best-in-class technologie, sterke commerciële relaties en een indrukwekkend management team."

Albert Nieto, co-CEO van Seedtag zegt: "Oakley's investering versterkt onze strategie om een wereldwijde leider in Contextual Advertising te creëren. We kijken ernaar uit om Amerikaanse merken en uitgevers onze contextuele oplossingen aan te bieden."

Rocío Martínez de Carlos

PR Coordinator at Seedtag

[email protected]

+34 628533468

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1613053/Seedtag_Series_B_Funding.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1613054/Seedtag_Logo.jpg

SOURCE Seedtag