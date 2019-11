ServerFarm breidt Europese aanwezigheid uit met de overname van datacenter in Amsterdam

Ruim 18.025 m2 biedt onmiddellijke ruimte en kracht in het stadscentrum van Amsterdam

LOS ANGELES, 13 november 2019 /PRNewswire/ -- ServerFarm, de innovatieve ontwikkelaar en beheerder van datacentra, heeft zijn portefeuille uitgebreid met een strategische aankoop van een datacenter in Amsterdam. Het SF AMS1-datacenter is de thuisbasis van een aantal wereldwijde ondernemingen. De faciliteit is zeer goed verbonden met meer dan 9.000 m2 aan beschikbare mantelruimte, ideaal voor cloud-, lage latentie- en edge-omgevingen.

ServerFarms tweede belangrijke Europese locatie (inclusief SF LON1 in Feltham, Londen) breidt de bedrijfsportefeuille van eigen en beheerde activa in meer dan 75 locaties en meer dan 30 landen, verder uit.

Het State of the Dutch Data Centers 2019-rapport van de Dutch Data Center Association legt uit dat Amsterdam de grootste hyperscale- en colocatiemarkt in Europa is – en dat het in 2018 met 20% in MW gegroeid is. Het rapport voegt toe dat Nederland beschikt over 189 grote datacenters met meerdere huurders, en dat ongeveer 72% van alle Nederlandse datacenters zich in de regio Amsterdam bevinden.

"We zijn verheugd om onze klanten een snelle en gemakkelijke toegang te kunnen bieden tot een van 's werelds meest kritieke datacenterhubs, wat een lastig gebied is geworden om aan te boren als gevolg van de huidige marktbeperkingen," aldus Avner Papouchado, CEO van ServerFarm. In juli kondigden Amsterdam en Haarlemmermeer een moratorium uit voor de bouw van een nieuw datacentrum, aldus Bloomberg. "We breiden onze portefeuille snel uit om te kunnen voldoen aan de vraag als gevolg van onze recente herkapitalisatie van $ 200 miljoen, en Amsterdam is de perfecte locatie om dat te doen," vervolgde Papouchado. "We zijn verheugd om ons unieke bedrijfsmodel in een nieuwe regio te kunnen introduceren, waardoor meer dienstverleners en ondernemingen in staat gesteld zullen worden om afstand te doen van hun beheer van belastende fysieke infrastructuren, terwijl ze tegelijkertijd hun IT-activiteiten zullen kunnen optimaliseren."

ServerFarms datacenter in Amsterdam bevindt zich op een toplocatie langs de A10 en op minder dan 4 km afstand van het stadscentrum, en met toegang tot een tiental carriers en meerdere verschillende vezelinvoerpunten. De InCommand® Services van het bedrijf bieden een reeks volledig beheerde oplossingen voor het beheren van faciliteiten en IT-infrastructuur, evenals realtime toegang tot datacenteranalyses. Met meer dan 20 MW aan IT-capaciteit en zeer efficiënte mechanische en elektrische systemen, voldoet het datacenter aan de ISO 27001, PCI DSS en SOC 2 (Type 1 & 2) normen.

Over ServerFarm

ServerFarm is een ontwikkelaar en beheerder van unieke IT- en datacenters, en beschikt over een baanbrekende aanpak om de digitale transformatie voor dienstverleners en ondernemingen te versnellen. Met InCommand Services, ons geïntegreerd platform voor onroerend goed, datacenter en IT-beheeroplossingen, maximaliseren we de infrastructuurefficiëntie van onze klanten, bieden we hen volledige zichtbaarheid van begin tot einde, alsmede controle over hun IT- en datacenteromgevingen. Als gevolg hiervan zijn onze klanten en hun teams wendbaarder, betrouwbaarder en efficiënter, waardoor ze zich kunnen concentreren op innovatie. Ga voor meer informatie naar www.serverfarmllc.com.

