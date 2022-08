SESAMI VERWELKOMT WERELDLEIDER ARCA EN VERSTERKT ZIJN WERELDWIJDE leidende positie IN AUTOMATISERINGSOPLOSSINGEN VOOR Cash oplossingen

ARCA breidt Sesami's aanbod van intelligente cashsystemen voor financiële instellingen en Retailers aanzienlijk uit; en breidt zijn wereldwijde R&D- en productiecapaciteit verder uit

MONTREAL and AMSTERDAM and NEDERLAND and DALLAS, 26 augustus 2022 /PRNewswire/ -- Sesami Cash Management Technologies ("Sesami"), een wereldwijde integrator van cash ecosystemen en een Fintech, is verheugd ARCA te verwelkomen in, waarmee zijn wereldwijde leiderschap in cash automatisering versterkt. ARCA is een wereldleider in cash technologie-oplossingen en een wereldwijde marktleider en fabrikant van cash recyclers voor financiële instellingen.

Sesami X ARCA Logo

"Met zijn getalenteerd team, zijn robuuste productportfolio voor cashrecyclers en zijn indrukwekkende wereldwijde productontwikkelings- en productiemogelijkheden, verbreedt ARCA het aanbod van intelligente cashsystemen van Sesami aanzienlijk, verbreed het onze R&D-capaciteit en breidt het onze wereldwijde klantenbestand en klantenbasis verder uit", zegt Steph Gonthier, Chief Executive Officer van Sesami. "Deze recente overname van een best-of-breed bedrijf in wereldwijde cash technologie oplossingen versterkt de unieke wereldwijde marktpositionering van Sesami als de enige leverancier van echte end-to-end, tech-enabled cash ecosysteemoplossingen voor financiële instellingen en consumentenbedrijven. "

ARCA is 's werelds tweede grootste leverancier van teller cash recyclers (TCR's) en aanverwante ondersteunende diensten, met een aanzienlijk marktaandeel in Noord-Amerika en Europa, met een leidende marktpositie in Canada, Spanje en Mexico. TCR's maken de automatisering van geldstortingen en geldopnames mogelijk en helpen financiële instellingen hun branch cash handling activiteiten te vereenvoudigen. Met klanten in meer dan 50 landen zijn de producten en diensten van ARCA verkocht aan meer dan 500 financiële instellingen wereldwijd.

"Ik ben zo ongelooflijk trots op de wereldwijde leider die ARCA is geworden sinds de oprichting bijna 25 jaar geleden, erkend door onze klanten voor onze toewijding aan innovatie en kwaliteit. Ik ben ervan overtuigd dat het volgende hoofdstuk voor ARCA en haar getalenteerde team een bevredigend hoofdstuk zal zijn als onderdeel van Sesami en in het nastreven van ARCA's volgende groeifase," aldus Mort O'Sullivan, oprichter van ARCA.

"Met onze toonaangevende productportefeuille en dienstenplatform, als ook innovatieve producten en toekomstige ontwikkelingen in de pijplijn, zijn we zeer enthousiast over de aanzienlijke groeimogelijkheden die ons te wachten staan nu we ons bij Sesami aansluiten. We kijken ernaar uit om ons klantenbestand van financiële instellingen wereldwijd uit te breiden ter ondersteuning van de voortdurende automatisering van het retail bank netwerk - een transformatie waarin onze intelligente cash handling-apparaten een sleutelrol spelen," aldus Hank Winfield, President van ARCA.

Het hoofdkantoor is gevestigd in North Carolina, ARCA heeft ongeveer 320 werknemers met kantoren in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië en een state-of-the-art productiefaciliteit in Italië. ARCA werd opgericht in 1998 en is een wereldleider in automatiseringstechnologieën voor contant geld met een reputatie voor het leveren van betrouwbare producten met de kortste doorlooptijden die ongeëvenaard zijn in de markt, en een verbintenis tot uitmuntendheid in service en ondersteuning gedurende de levensduur van zijn producten. Financiële instellingen, retailers en OEM selfservice en kiosk fabrikanten over de hele wereld vertrouwen op ARCA producten om hun cash operaties te stroomlijnen en hen tijd en geld te besparen, terwijl ze de efficiëntie en veiligheid van cash verhogen.

Over Sesami

Sesami, een onafhankelijke entiteit van Garda World Security Corporation, is het enige echte end-to-end wereldwijde cash ecosysteem platform en biedt software, intelligente apparaten en beheerde diensten die financiële instellingen en consumentenbedrijven helpen hun cash ecosysteem prestaties te optimaliseren door middel van een enkele cash solution provider. Ga voor meer informatie naar www.sesami.io en volg ons op LinkedIn.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1885644/Sesami_SESAMI_WELCOMES_GLOBAL_LEADER_ARCA_AS_IT_STRENGTHENS_ITS.jpg

Contactpersonen voor de media : Amanda Mantiply, Abel Communicatie, [email protected], (443) 961-2418

