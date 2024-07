Shelly Group zet een strategische stap in de groeiende markt voor slimme sloten door de activa van LOQED over te nemen

SOFIA, Bulgarije, 16 juli 2024 /PRNewswire/ -- Shelly Group AD (Ticker SLYG / ISIN: BG1100003166) ("Shelly Group"), ("Shelly Group"), een leverancier van IoT- en slimme gebouwbeheeroplossingen, breidt zijn ecosysteem uit door het slimme slotensegment te betreden. Met dit doel verwerft de Vennootschap de materiële activa, waaronder de technologie (intellectueel eigendom, IE) en inventaris van het Nederlandse bedrijf LOQED B.V.

Shelly zal zich inzetten voor een snelle integratie van LOQED in zijn Shelly Cloud-producten en -platform om ervoor te zorgen dat gebruikers van de vertrouwde en gewaardeerde Shelly-ervaring kunnen genieten. Het LOQED-platform zal onveranderd blijven werken voor huidige klanten en zal uiteindelijk worden geïntegreerd in de Shelly Cloud, waardoor gebruikers uitgebreide mogelijkheden zullen krijgen. Na de overname zullen alle huidige LOQED-klanten hun bestaande sloten onbeperkt kunnen blijven gebruiken, het LOQED-platform blijft ongewijzigd en zal vervolgens in de Cloud-oplossingen van Shelly worden opgenomen als onderdeel van een aanstaande integratie. Shelly Group is van plan het LOQED Touch Smart Lock met andere producten uit haar ecosysteem te integreren, zoals Bluetooth-knoppen en sensoren, om nog slimmere en handigere oplossingen voor het huis te bieden. Gebruikers kunnen nieuwe functies en verbeteringen in het LOQED Touch Smart Lock verwachten die hun slimme huis nog handiger en functioneler zullen maken.

Shelly breidt zijn portfolio uit naar de snelgroeiende markt voor slimme sloten, die volgens studies naar verwachting tot 5,8 miljard dollar in 2029 zal groeien, met een gemiddeld jaarlijks groeipercentage van 15,4%. De marktgroei wordt niet alleen aangedreven door de vraag van huishoudens, maar ook door het toenemende gebruik van slimme sloten in de zakelijke en publieke sector voor de verbetering van de beveiliging, toegangscontrole en monitoring van gebouwen. De hotelindustrie richt zich op modernere toegangsoplossingen, zoals Bluetooth- en WiFi-sloten, die een aantal voordelen bieden ten opzichte van verouderde RFID-smartcardsloten, waaronder verbeterde beveiliging en een hoger serviceniveau. Slimme sloten bieden een effectieve oplossing voor toegangsbeheer in organisaties met een groot aantal medewerkers die toegang nodig hebben tot gemeenschappelijke ruimtes.

Wolfgang Kirsch, Co-CEO van Shelly Group, legde uit: "De overname van LOQED is een strategische stap voor ons richting de betreding van de snelgroeiende markt voor slimme sloten. Wij danken onze partner, de heer Robb Van Brunschot, eigenaar van ROBBshop, die ons met het potentieel van LOQED heeft laten kennismaken en een sleutelrol in deze onderneming heeft gespeeld. Het betreden van het smart lock-segment is een strategische stap voor Shelly waarmee we van de dubbelcijferige groei op de markt kunnen profiteren. We verwachten uit de bestaande producten van LOQED inkomsten te genereren terwijl we blijven werken aan innovatie en het verbeteren van onze prestaties. We verwachten dat LOQED in 2025 een materiële bijdrage zal leveren aan onze financiële resultaten en aanzienlijke omzet en winst zal genereren. Trouw aan onze aanpak 'creëren van rendement tegen geïnvesteerde middelen', zorgen wij ervoor dat deze verbeteringen in een billijke prijsstelling voor onze klanten zullen worden weerspiegeld."

Dimitar Dimitrov, Co-CEO van Shelly Group, voegde hieraan toe: "LOQED-sloten zijn een ideale aanvulling op ons portfolio dankzij hun naadloze integratie en interoperabiliteit. Door de mogelijkheden hiervan via een application programming interface (API) uit te breiden, zullen wij nieuwe kansen creëren voor partners en klanten die op zoek zijn naar innovatieve oplossingen voor slimme gebouwen. Wij streven ernaar nieuwe normen te stellen in het slimme slotsegment door producten aan te bieden met optimale energie-efficiëntie en betaalbare prijzen. Wij zullen voortbouwen op onze expertise uit andere productcategorieën om aan de behoeften van zowel eindgebruikers als professionals te voldoen."

Dankzij de compatibiliteit met meerdere domoticaplatforms bieden de LOQED slimme roestvrijstalen sloten flexibiliteit en gemak voor gebruikers. Gebruikers hebben de keuze de deur met behulp van een smartphone via Bluetooth te ontgrendelen of door handmatig een code in te voeren. Slimme sloten bieden meer veiligheid en controle over de toegang tot uw huis door het instellen van tijdslimieten voor toegang mogelijk te maken, meldingen te verzenden bij het openen en sluiten en eenvoudig een tijdelijke toegang met gasten via een browserlink te delen. LOQED sloten hebben de hoogste beoordeling (3 sterren) voor sterkte en inbraakwerendheid ontvangen van SKG-IKOB-Opleidingen, het toonaangevende testinstituut in de bouwsector in Nederland en België, evenals EN 1303 en EN 15684 certificaten.

Over Shelly Group:

Shelly Group AD is een technologieholding die innovatie realiseert door de ontwikkeling, productie en distributie van hoogwaardige IoT-producten. De focus in dit proces ligt altijd op de eindgebruikers en hun behoeften. Shelly Group is opgericht in Bulgarije en werkt met een team van getalenteerde ontwikkelaars die toegewijd zijn aan het produceren van concurrerende en gebruiksvriendelijke producten. De groep bestaat uit zes dochterondernemingen en heeft kantoren in Bulgarije, Duitsland, Slovenië, China en de VS. De producten van Shelly Group hebben al meer dan 100 markten veroverd. Shelly Group AD is sinds december 2016 genoteerd aan de Bulgaarse beurs en sinds november 2021 aan de Prime Standard van de Frankfurt Stock Exchange, waar de aandelen onder GSIN A2DGX9, ISIN BG1100003166, ticker SLYG worden verhandeld.