Single Cell Discoveries neemt eerste Illumina NovaSeq X Plus in de Benelux in ontvangst

UTRECHT, Nederland, 8 juni 2023 /PRNewswire/ -- Single Cell Discoveries, een contractonderzoeksorganisatie (CRO) die zich toelegt op eencellige sequentiëring, kondigt met trots de eerste levering aan van het nieuwe Illumina NovaSeq X Plus-sequentiëringssysteem in de Benelux. Deze mijlpaal cementeert de inzet van Single Cell Discoveries om innovatie te stimuleren en hoogwaardige inzichten te leveren aan biofarmaceutische bedrijven, gezondheidssystemen en academische onderzoekscentra wereldwijd.

Het Illumina NovaSeq X Plus-sequentiëringssysteem vertegenwoordigt een aanzienlijke sprong voorwaarts op het vlak van sequentiëring met hoge doorvoer. Daardoor kan Single Cell Discoveries nieuwe kansen ontgrendelen voor hun klanten. De NovaSeq X is hun snelste, krachtigste en duurzaamste sequencer met hoge doorvoer. Hij kan meer dan 20.000 hele genomen per jaar genereren tegen een kostprijs van $ 200 per genoom.

Mauro Muraro, CEO van Single Cell Discoveries, spreekt zijn enthousiasme uit over de levering en zegt: "We zijn verheugd om het Illumina NovaSeq X Plus-sequentiëringssysteem op te nemen in onze geavanceerde infrastructuur. Deze gelegenheid onderstreept onze toewijding om onze klanten de meest innovatieve tools en diensten te bieden die beschikbaar zijn in het gebied van eencellige cellen. Met het NovaSeq X Plus-systeem zijn we voortaan beter uitgerust dan ooit om snelle doorlooptijden en uitstekende kwaliteit te garanderen in de hele eencellige workflow."

"Onze NovaSeq X-serie kan een 2,5 keer grotere doorvoer leveren en tegelijkertijd de sequentiëringskosten verlagen", aldus Bas Verhoef, Head of Europe, Illumina. "Onze revolutionaire technologie kan Single Cell Discoveries' vermogen versterken om snelle doorlooptijden en verwerking van grote monstervolumes te bieden."

De investering van Single Cell Discoveries in het Illumina NovaSeq X Plus-sequentiëringssysteem is een voorbeeld van hun voortdurende inzet om de grenzen van eencellige sequentiëring te verleggen. Door gebruik te maken van de kracht van deze hypermoderne technologie, wil Single Cell Discoveries de ontwikkeling van de precisiegeneeskunde versnellen, bijdragen aan het begrip van complexe ziekten en baanbrekende onderzoeksinitiatieven in heel Europa en daarbuiten stimuleren.

Over Single Cell Discoveries

Single Cell Discoveries is een CRO die zich toelegt op eencellige sequentiëring, die wereldwijd krachtige inzichten biedt aan biofarmaceutische bedrijven, gezondheidssystemen en academische onderzoekscentra. Het bedrijf werd in 2018 opgericht door Mauro Muraro, PhD, en Judith Vivié, MSc, en is gevestigd in Utrecht. Bezoek voor meer informatie onze website en maak contact met ons op LinkedIn en Twitter .

