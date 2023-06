Single Cell Discoveries reçoit le premier Illumina NovaSeq X Plus au Benelux

UTRECHT, Pays-Bas, 8 juin 2023 /PRNewswire/ -- Single Cell Discoveries, un organisme de recherche sous contrat (CRO) dédié au séquençage unicellulaire, est fier d'annoncer la première livraison du nouveau système de séquençage Illumina NovaSeq X Plus au Benelux. Cet important succès confirme l'engagement de Single Cell Discoveries à stimuler l'innovation et à fournir des informations à fort impact aux entreprises biopharmaceutiques, aux systèmes de santé et aux centres de recherche universitaires à l'échelle mondiale.

Le système de séquençage Illumina NovaSeq X Plus représente un progrès significatif dans le séquençage à haut débit, permettant à Single Cell Discoveries de créer de nouvelles opportunités pour ses clients. Le NovaSeq X est leur séquenceur à haut débit le plus rapide, le plus puissant et le plus durable. Il peut générer plus de 20 000 génomes entiers par an, au coût de 200 $ par génome.

Mauro Muraro, directeur général de Single Cell Discoveries, a exprimé son enthousiasme concernant la livraison, en déclarant : « Nous sommes ravis d'intégrer le système de séquençage Illumina NovaSeq X Plus dans notre infrastructure avancée. Cette occasion souligne notre engagement à fournir à nos clients les outils et services les plus novateurs disponibles dans le domaine de l'unicellulaire. Avec le système NovaSeq X Plus, nous sommes désormais mieux équipés que jamais pour garantir des délais d'exécution rapides et une excellente qualité tout au long du flux de travail unicellulaire. »

« Notre série NovaSeq X peut offrir un débit 2,5 fois plus élevé tout en réduisant les coûts de séquençage, a déclaré Bas Verhoef, responsable de l'Europe chez Illumina. Notre technologie révolutionnaire peut renforcer la capacité de Single Cell Discoveries à garantir des délais d'exécution rapides et le traitement de grands volumes d'échantillons. »

L'investissement de Single Cell Discoveries dans le système de séquençage Illumina NovaSeq X Plus illustre son engagement continu à repousser les limites du séquençage unicellulaire. En exploitant la puissance de cette technologie de pointe, Single Cell Discoveries vise à accélérer le développement de la médecine de précision, à contribuer à la compréhension de maladies complexes et à promouvoir des initiatives de recherche révolutionnaires en Europe et au-delà.

À propos de Single Cell Discoveries

Single Cell Discoveries est un CRO dédié au séquençage unicellulaire qui fournit des informations à fort impact aux entreprises biopharmaceutiques, aux systèmes de santé et aux centres de recherche universitaires à l'échelle mondiale. Il a été fondé en 2018 par Mauro Muraro, titulaire d'un doctorat, et Judith Vivié, titulaire d'un master, et est basé à Utrecht, aux Pays-Bas. Pour en savoir plus, consultez notre site web et rejoignez-nous sur LinkedIn et Twitter .

