Ski Rose Solidaire, SKISET et EDL SKI s'engagent !

SKISET et EDL SKI s'engagent !

PARIS, 13 octobre 2023 /PRNewswire/ -- SKISET, numéro un mondial de la location de skis, et EDL SKI, nouvelle marque au savoir-faire artisanal de skis haut de gamme, lancent un ski rose solidaire, en édition limitée à 200 exemplaires, au profit de la recherche contre le cancer du sein.

SKISET and EDL SKI are partnering up!

Lancé pour Octobre Rose, ce ski inédit sera en vente et en location exclusive tout l'hiver, dans les magasins partenaires du réseau SKISET. Les bénéfices de la vente seront reversés à l'Institut Gustave Roussy, premier centre de recherche contre le cancer en Europe. Pour chaque paire de skis vendue, 200 € seront reversés au profit de la recherche contre le cancer du sein.

SKISET

SKISET est une entreprise française qui compte 670 magasins implantés dans l'ensemble des stations de ski européennes, dont 370 en France. Économique, la location permet aux skieurs de glisser chaque année sur des modèles dernier cri, entretenus et réglés par des professionnels qualifiés. Louer son équipement permet également de réduire l'impact environnemental d'une paire de skis : ramené au nombre de jours d'utilisation, l'impact d'un équipement de ski est 15 fois inférieur pour un usage en location. L'ensemble des magasins SKISET reversent une écocontribution à l'achat du matériel destiné à la location pour financer le recyclage du matériel et participent au recyclage des skis en souscrivant à la filière REP.

Julien Gauthier, Directeur Développement SKISET

La solidarité fait partie des valeurs partagées par les montagnards. En tant que professionnels de la montagne et leader mondial de la location de skis et de snowboards, les magasins SKISET apportent leur pierre à l'édifice solidaire qu'est la lutte contre le cancer du sein. Cette collaboration entre SKISET et le fabricant de ski EDL SKI pour Octobre Rose s'inscrit dans le prolongement du soutien que nous apportions déjà à cette cause au travers d'Odyssea à La Plagne ou encore par notre participation au programme de mécénat de Gustave Roussy.

EDL SKI

EDL SKI est une nouvelle marque suisse dédiée aux amoureux du ski, alliant le savoir-faire artisanal et la culture de la montagne en proposant des produits de fabrication haut de gamme dédiés exclusivement au plaisir de la glisse. Les skis EDL sont imaginés, dessinés et conçus à Nyon et à Villars-sur-Ollon en Suisse. Ils sont fabriqués artisanalement en Italie à quelques kilomètres de la frontière suisse dans le respect des traditions alpines de bienfacture et de la culture du ski.

CONTACT: amelie@duodecim.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2243089/Skiset.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2243090/Skiset_Logo.jpg

SOURCE Skiset