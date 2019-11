Smart City Expo World Congress 2019: geeft het goede voorbeeld qua duurzaamheid en inclusiviteit

Het Towards Zero Waste-initiatief richt zich op dematerialisatie, gescheiden afvalinzameling, preventie en hergebruik van materialen, en emissiecompensatie om het SCEWC zo duurzaam mogelijk te maken. De maatregelen die zijn opgenomen in het plan zijn: geen wegwerpplastic, geen voedselverspilling, hergebruik van materialen (waaronder passen en pashouders), gescheiden afvalinzameling, dematerialisatie van hulpmiddelen (event App, digitale facturering, e-kiosk en pershoek) en compensatie van de CO2-uitstoot.

Een van de initiatieven van dit jaar is een project om de winst afkomstig van de verkoop van merchandising te investeren in de herbebossing van het Spaanse dorpje Traid. Het initiatief wordt uitgevoerd in samenwerking met CO2 Revolution, een lokale start-up die een slimme zaad heeft ontwikkeld die vanuit drones gedropt kan worden. Met deze nieuwe technologie kunnen grote stukken land in enkele uren en tegen lage kosten herbebost worden.

In 2018 is dankzij SCEWC's Towards Zero Waste Initiative meer dan 15.300 kg minder afval geproduceerd (een stijging van 190% ten opzichte van 2017), 10.740 kg aan gescheiden afval ingezameld (253% stijging ten opzichte van 2017), 23.000 m2 aan tapijt hergebruikt en 181.25 ton aan CO2 gecompenseerd.

Towards Inclusivity

De focus bij het Towards Inclusivity-programma zal liggen op inclusiviteit, zodat het evenement toegankelijk is voor alle bezoekers en dat iedereen zich vertegenwoordigd voelt en een stem heeft. Het initiatief omvat maatregelen zoals het voorzien in scootmobielen om ervoor te zorgen dat mensen met een beperkte mobiliteit zich op de beurs kunnen verplaatsen, gereserveerde plekken voor rolstoelen en scootmobielen in alle congresruimtes en foodcorners en het organiseren van rondleidingen voor mensen met een visuele beperking. Ook zal culturele en religieuze diversiteit een hoge plek op de agenda krijgen bij dit initiatief in de vorm van speciale gebedsruimtes, afgestemd op alle behoeftes, en het uitdelen van verzorgingssets aan bezoekers voor rituele wassingen. Ook zullen er verschillende lunchmenu's worden aangeboden (o.a. halal, kosher, vegetarisch en veganistisch).

