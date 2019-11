Congresso mondiale Smart City Expo 2019: dare l'esempio in materia di sostenibilità e inclusività

L'iniziativa Towards Zero Waste ("Verso Rifiuti Zero") implementerà la dematerializzazione, la raccolta selettiva dei rifiuti, la prevenzione e il riutilizzo dei materiali, nonché la compensazione delle emissioni per rendere lo SCEWC quanto più sostenibile possibile. Le azioni incluse nel piano comprendono l'eliminazione delle plastiche monouso, l'eliminazione dei rifiuti alimentari, il riutilizzo dei materiali - compresi i pass e i portapass -, la raccolta differenziata dei rifiuti, la dematerializzazione dei tool legati all'evento (app per l'evento, fatturazione elettronica, chiosco elettronico e angolo stampa) e la compensazione delle emissioni di carbonio.

Le iniziative di quest'anno includono un progetto per investire i profitti derivanti dalle vendite di merchandising nel rimboschimento del villaggio spagnolo di Traid. L'iniziativa è stata condotta in collaborazione con CO2 Revolution, una start-up locale che ha sviluppato un seme intelligente, che può essere lanciato dai droni. Questa nuova tecnologia consente il rimboschimento di grandi superfici di terreno in poche ore e a un costo contenuto.

Nel 2018, l'iniziativa "Towards Zero Waste" dello SCEWC ha impedito la produzione di oltre 15.300 kg di rifiuti - con un aumento del 190% rispetto al 2017-, ha garantito la raccolta differenziata di 10.740 kg di rifiuti – con un aumento del 253% rispetto al 2017-, ha riutilizzato 23.000 m2 di tappeti e moquette, e compensato 181,25 tonnellate di CO2.

Towards Inclusivity

L'inclusione sarà al centro del programma Towards Inclusivity ("Verso l'Inclusività") che mira a garantire che l'evento sia accessibile a tutti i partecipanti e che tutti si sentano rappresentati e abbiano una voce. L'iniziativa comprende azioni quali la fornitura di scooter elettrici per garantire che le persone a mobilità ridotta possano spostarsi all'interno della sede. L'iniziativa si concentrerà anche sulla prenotazione di spazi per sedie a rotelle e scooter in tutte le sale per i congressi e anche nelle aree di ristorazione interne, nonché sull'organizzazione di tour guidati per persone con disabilità visive. Una grande attenzione verrà riservata anche alla diversità culturale e religiosa e l'evento offrirà ai partecipanti stanze di preghiera dedicate, adattate a ogni esigenza, e kit di preghiera per le abluzioni. Offrirà inoltre una varietà di menu per il pranzo con opzioni halal, kosher e vegane/vegetariane.

