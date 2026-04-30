SOCFIN Cambodia salue la divulgation des accords de médiation à Bousra

BOUSRA, Cambodge, 30 avril 2026 /PRNewswire/ -- Socfin-KCD et Coviphama (Socfin Cambodia) ont salué aujourd'hui la publication des 26 accords signés dans le cadre de la médiation indépendante sur les litiges fonciers au Cambodge (CLAIM), rendant ainsi les résultats du processus de médiation accessibles au public.

Community representatives, Socfin Cambodia officials, and mediators at the public disclosure ceremony of the CLAIM mediation agreements

La divulgation a eu lieu lors d'une cérémonie publique dans la commune de Bousra, organisée par Legal Aid of Cambodia (LAC), à la suite de consultations achevées en décembre 2025 et d'une décision commune des parties de lever les clauses relatives à la confidentialité qui s'appliquaient à la médiation.

Signés progressivement entre 2018 et 2021 par les représentants des communautés des cinq villages de Bousra y prenant part et par les entreprises, les 26 accords portent sur quatre questions foncières dans les concessions : les terres communales, les terres situées le long des cours d'eau, les plantations d'hévéa familiales et les terres agricoles connexes. Ils couvrent également l'accès aux sites sacrés et aux forêts d'importance culturelle pour les Bunongs, la compensation des familles affectées et des mécanismes assurant la continuité du dialogue.

Le processus CLAIM était volontaire et reposait sur la décision de chaque communauté d'y participer. Il a été facilité par le Groupe de Médiation Indépendant (IMG), financé par le Programme de Gouvernance Foncière de la Région du Mékong (MRLG) et observé par le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme (HCDH). Une déclaration commune résumant les accords a été publiée le 27 septembre 2022.

Socfin Cambodia a souligné que les accords divulgués aujourd'hui ne sont pas une simple consignation de ce qui a été signé pendant le processus de médiation, mais un cadre pour la poursuite de la mise en œuvre, du suivi et du dialogue. Les engagements qu'ils contiennent sont mis en œuvre par des actions concrètes en cours sur le terrain.

Parmi les mesures en cours, 511 hectares de terres communales situées dans les zones de concession ont été identifiés et cartographiés conjointement avec quatre villages concernés : Pu Luk, Pu Raing, Pu Char et Pu Teut, conformément aux procédures administratives applicables. Des fonds de développement communautaire ont également été établis pour les cinq villages participants.

Shanid Aluppy, Directeur Général de Socfin Cambodia, a déclaré : "La divulgation d'aujourd'hui est une étape importante en matière de transparence. Ces accords sont le reflet d'un processus sérieux et de longue haleine, et leur publication donne une plus grande visibilité au travail entrepris ensemble".

Julien Bastrup-Birk, Secrétaire Général du groupe SOCFIN, a déclaré : "La divulgation de ces accords consigne dans le registre public le résultat d'un processus de médiation structuré et volontaire et soutient la poursuite de la mise en œuvre et de l'engagement dans la durée."

À propos de Socfin Cambodia

Socfin Cambodia opère à travers Socfin-KCD et Coviphama dans la province du Mondulkiri.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2966562/Socfin_Mediation_Event_Group_Photo.jpg