SOCOTEC neemt Hanselman Groep over en breidt haar geografische dekking in Nederland uit

De SOCOTEC Groep, een betrouwbare derde partij en een toonaangevend bedrijf in risicobeheer van gebouwen en infrastructuur, versterkt haar internationale aanwezigheid met haar eerste overname in Nederland

PARIJS, 6 september 2021 /PRNewswire/ -- Met de overname van Hanselman Groep (haar 29e overname sinds 2016) vestigt SOCOTEC zich in Nederland en bouwt het verder aan haar internationale groei, met een bestaande aanwezigheid in 23 landen.

De SOCOTEC Groep heeft haar internationale aanwezigheid versterkt in directe afstemming op haar strategie en externe ontwikkeling en groei in Groot-Brittannië, de VS, Duitsland, Italië en Frankrijk.

De Hanselman Groep, opgericht in 1984, werken zo'n 120 mensen en heeft een omzet van 12 miljoen euro. Het is een marktleider in risicobeheer in de bouwsector en sluit aan bij de strategische scope van de SOCOTEC Groep, die de ambitie heeft om de groeiende uitdagingen van milieu-, energie-, regelgevings- en digitale transities in de bouw- en infrastructuursectoren aan te gaan.

De Hanselman Groep biedt drie soorten diensten aan:

Technische expertise voor schadegevallen in de Bouw, Infrastructuur, Vastgoed en Transport & Techniek, voornamelijk werkend voor aannemers, hun opdrachtgevers als vastgoedbeleggers & -ontwikkelaars, publieke organisaties en last but not least de verzekeringssector.

Risicobeheer voor de bouwsector, risico-impactanalyse, bouwkundig rapportage en monitoring.

Technische inspecties, onderhoudsplannen, taxaties voor vastgoedeigenaars en de verzekeringssector.

De Nederlandse markt is bijzonder aantrekkelijk voor SOCOTEC Group vanwege:

de voorziene groei van de bouw, zoals woonwijken om aan het structurele tekort aan huizen te voldoen;

de toegenomen wettelijke vereisten voor risicobeheer en -beheersing in de bouw, met name voor onze klanten en de verzekeringsmarkt;

de uitdagingen voor de klanten van de overdracht van hun risico's aan de verzekeringssector.

Hervé Montjotin, CEO van de SOCOTEC Groep, verklaarde: "De uitbreiding in Nederland maakte deel uit van onze strategische routekaart voor 2024 en is een logische aanvulling op onze posities in de buurlanden (Duitsland, België en Groot-Brittannië), waar we al solide en erkende activiteiten hebben. Onze Europese experts en teams van de Hanselman Groep zullen in staat zijn om technische synergiën te ontwikkelen, met name op het gebied van monitoring. In een uiterst competitieve vastgoedmarkt met toenemende verzekeringseisen, en in een land met natuurlijke risico's die eigen zijn aan zijn geografie en geologie (hydrologische risico's, aardbevingen in de regio Groningen in het bijzonder), hebben wij vertrouwen in de waarde die door deze fusie met onze groep wordt gecreëerd. Bovendien combineren het professionalisme, de ondernemerscultuur en de hoge stabiliteit van het management van Hanselman uitstekend met de cultuur van de SOCOTEC Groep."

Edwin Hanselman, CEO van de Hanselman Groep, voegt hieraan toe: "Door ons aan te sluiten bij de SOCOTEC Group - de internationale marktleider op het gebied van testen, inspecties en certificering in de bouw- en infrastructuursector, versterken we onze doelstellingen en geven we richting aan datgene waar we voor staan en waar we met name het afgelopen decennium aan hebben gewerkt - het zijn van de professionele partner bij uitstek voor onze klanten als het gaat om risico's en claims. Met SOCOTEC zijn we in staat om onze aanwezigheid verder uit te breiden en onze klanten te voorzien van de beste technische kennis op deze gebieden op lokale en wereldwijde schaal".

OVER DE SOCOTEC GROUP

De SOCOTEC Groep, voorgezeten door Hervé Montjotin, staat al bijna 70 jaar ten dienste van bedrijven en heeft een reputatie opgebouwd als betrouwbare derde partij op het gebied van risicobeheer, compliance, veiligheid, gezondheid en milieu in de sectoren Bouw, Infrastructuur en Industrie.

Als garant voor de integriteit en de prestaties van activa en de veiligheid van mensen, ontwikkelt SOCOTEC een reeks diensten op het gebied van testen, inspectie en certificering (TIC) voor bedrijven in de publieke en private sector voor hun gebouwen, apparatuur, infrastructuren of constructies. SOCOTEC draagt bij aan het optimaliseren van hun prestaties door het beheersen van de risico's die inherent zijn aan hun activiteit. Haar expertise stelt SOCOTEC in staat haar klanten te ondersteunen gedurende de gehele levenscyclus van hun projecten en activa, resulterend in een lange termijn partnerpositie.

N°1 in bouwinspectie in Frankrijk, en een belangrijke speler in TIC diensten in de bouw- en infrastructuursectoren in Europa en de Verenigde Staten, heeft de SOCOTEC groep een geconsolideerde omzet van €900M in 2020 behaald (waarvan 47% buiten Frankrijk werd gegenereerd) met 200.000 klanten. Met een aanwezigheid in 23 landen en 9.000 werknemers, heeft het meer dan 250 externe accreditaties, waardoor SOCOTEC kan optreden als een betrouwbare derde partij in veel projecten. In Frankrijk heeft zij meer dan 150 locaties verspreid over het land, waaronder 32 opleidingscentra.

