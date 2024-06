SOCOTEC vERSTERKT haar POSITIE op het gebied van geotechniek

SOCOTEC Nederland, een erkend bedrijf op het gebied van risicomanagement en geotechnisch en geohydrologisch onderzoek, heeft zojuist MOS Grondmechanica overgenomen.





Doordat MOS Grondmechanica onderdeel is geworden van SOCOTEC kunnen we klanten beter bedienen en wordt onze concurrentiepositie in Nederland verstevigd.

PARIJS, 30 mei 2024 /PRNewswire/ -- SOCOTEC Nederland is uw partner voor Geotechnische expertise, Gebouwprestatie, Risicomanagement & Claims voor de bouw- en infrastructuursector. Met de overname van MOS Grondmechanica volgt SOCOTEC zijn strategie om toonaangevend bedrijf te worden in alle aspecten voor het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Wij zijn verheugd dat MOS Grondmechanica onderdeel is geworden van SOCOTEC. MOS Grondmechanica is een onafhankelijk onderzoek- en adviesbureau en behoort al jaren tot één van de toonaangevende bureaus op het gebied van geotechniek, geohydrologie en geomonitoring.



Beide bedrijven staan in de aankomende jaren voor dezelfde uitdagingen wanneer het gaat om certificering, automatisering en investeringen om te komen tot klimaat neutrale en circulaire infraprojecten. Met deze strategische samenvoeging wordt het personeelsbestand vergroot met 70 medewerkers.

SOCOTEC breidt tevens haar dienstenportfolio uit en kan slagvaardiger acteren, doordat zij nu de beschikking heeft over meer divers materieel, de geotechnische laboratoriumcapaciteit is verdubbeld, maar bovenal meer gekwalificeerde medewerkers in huis heeft. 'Kwaliteit en veiligheid zijn voor MOS Grondmechanica niet alleen belangrijke begrippen, maar maken onderdeel uit van de dagelijkse bedrijfsvoering en zijn in de gehele organisatie geïntegreerd', aldus Nils Mulder van MOS Grondmechanica.

Onze ingenieurs voeren werkzaamheden en adviezen uit op het gebied van geo- en milieutechniek, geohydrologie en omgevingsmonitoring. Door de samenvoeging met MOS Grondmechanica krijgen we een betere landelijke spreiding en een aanzienlijk grotere onderzoekcapaciteit, zodat we onze opdrachtgevers, ook bij grote infrastructurele projecten, beter van dienst kunnen zijn. 'Samen staan we sterker en zijn we beter voorbereid op de steeds veranderende toekomst', aldus Erik Geurtjens van SOCOTEC Geotechnics.

Volgens Hervé Montjotin, CEO van de SOCOTEC:"Door onze krachten te bundelen nemen we in Nederland een toonaangevende tweede positie in op het gebied van geotechnische diensten voor de infrastructuursector. De grondgedachte achter deze strategische zet is tweeledig; enerzijds een solide samenwerking creëren tussen twee bedrijven, die nu een sterkere positie innemen in de infrastructuursector. Anderzijds is er een sterke culturele match tussen de getalenteerde teams van experts die zich inzetten voor het leveren van operationele diensten voor een duurzame infrastructuur. Deze overname komt in een periode, waarin renovatie en nieuwbouw van de infrastructuur van groot belang is in Nederland."



Over SOCOTEC

De SOCOTEC Groep, onder voorzitterschap van Hervé Montjotin, begeleidt al 70 jaar bedrijven en heeft een reputatie opgebouwd als een onafhankelijke, vertrouwde derde partij op het gebied van risicobeheer, compliance, veiligheid, gezondheid en milieu in de sectoren Bouw, Vastgoed, Infrastructuur en Industrie.

Als waarborg voor de integriteit, duurzaamheid en prestaties van gebouwde activa ontwikkelt SOCOTEC een reeks diensten op het gebied van testen, inspectie en certificering, van technische controle, de historische expertise van de groep, tot technisch advies en risicobeheerdiensten met betrekking tot bouw, infrastructuur en industriële voorzieningen. Dankzij haar expertise kan zij haar klanten uit de private en publieke sector gedurende de hele levenscyclus van hun gebouwen en uitrusting ondersteunen om hun duurzaamheid te versterken.

De groep is nummer 1 op het gebied van bouwinspectie in Frankrijk, nummer 1 op het gebied van geotechnische diensten en kwaliteitscontrole van de bouw in Groot-Brittannië en Italië. De groep is een belangrijke speler op het gebied van TIC-diensten (Testing Inspection Certification) in de bouw- en infrastructuursector in Europa en de Verenigde Staten. De SOCOTEC-groep heeft een omzet van € 1,3 miljard geconsolideerd (waarvan 53% buiten Frankrijk gegenereerd) met 200.000 klanten. Met aanwezigheid in 26 landen en 11.500 medewerkers beschikt het over meer dan 250 externe accreditaties, waardoor het in veel projecten als vertrouwde derde partij kan optreden.

Meer informatie bezoek onze website https://www.socotec.nl/

Mediacontacten: Erik[email protected] and [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1890900/3743303/SOCOTEC_Logo.jpg