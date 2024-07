Sopra Steria lance une compétition étudiante internationale pour une IA responsable et durable

PARIS, 15 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Sopra Steria, acteur majeur de la tech en Europe, annonce le lancement de la première édition du "Sopra Steria International Student Challenge", compétition d'innovation qui vise à utiliser l'intelligence artificielle (IA) pour proposer des solutions concrètes au service de la transition environnementale et sociale.

Face aux nombreux défis qui se dressent devant les nouvelles générations, Sopra Steria est fier d'annoncer le lancement du Sopra Steria International Student Challenge. Avec cette nouvelle compétition internationale, Sopra Steria souhaite accompagner les étudiants vers le développement de nouvelles solutions responsables, basées sur la technologie de l'IA.

A ce titre, le Sopra Steria International Student Challenge évaluera les projets conçus et développés par les étudiants compétiteurs autour de quatre axes de transformation :

Environnement , avec des solutions en faveur de la préservation de l'environnement, de la réduction des émissions de carbone et de la gestion efficace des ressources naturelles ;

, avec des solutions en faveur de la préservation de l'environnement, de la réduction des émissions de carbone et de la gestion efficace des ressources naturelles ; Société , avec des initiatives pour améliorer la qualité de vie des individus et des communautés, promouvoir l'équité sociale et l'accessibilité à l'éducation et à la santé ;

Economie , avec des solutions pour renforcer la résilience économique, encourager l'innovation dans les entreprises et contribuer au développement économique durable ;

Education , avec des solutions visant à améliorer l'apprentissage grâce à l'IA , promouvoir des technologies pour adapter les méthodes pédagogiques aux besoins individuels, tout en rendant l'éducation plus inclusive et équitable.

« Face aux enjeux environnementaux, sociaux et sociétaux actuels, l'IA représente autant d'avantages que de risques. Nous avons la conviction qu'il faut former les ingénieurs de demain à réfléchir au rôle et à l'impact de leurs technologies dans la société. C'est le but de ce concours : encourager des projets utiles et responsables à court terme, et participer à l'éducation de celles et ceux qui façonneront le monde de demain », commente Louis-Maxime Nègre, directeur des ressources humaines du groupe Sopra Steria.

Une compétition de 6 mois pour faire émerger les projets les plus innovants

Le Sopra Steria International Student Challenge débutera le 16 septembre 2024, avec l'ouverture des inscriptions sur une plateforme dédiée. Les candidatures seront ouvertes aux étudiantes et étudiants partout où Sopra Steria est présent dans le monde, soit en Allemagne, Belgique, Espagne, France, Inde, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, et Pologne.

