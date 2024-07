Sopra Steria Next collabore avec Microsoft dans le déploiement de Copilot pour Microsoft 365 et l'adoption de l'IA générative en entreprise

PARIS, 11 juillet 2024 /PRNewswire/ -- En misant sur la combinaison du facteur humain, technologique et business, et fort de son expérience dans la conduite du changement, Sopra Steria Next vise à accélérer l'adoption de l'intelligence artificielle générative en entreprise impulsée par l'arrivée de Copilot pour Microsoft 365.

Acculturer et accompagner à l'adoption de l'IA

« Copilot pour Microsoft 365 est un outil certes extraordinaire, mais sans un accompagnement adéquat, le potentiel de productivité peut rester sous-exploité. Avec cette approche, nous proposons de transformer une innovation en résultats tangibles, et de placer la formation et le management au cœur de la réussite de l'intelligence artificielle générative en entreprise », explique Fabrice Asvazadourian, directeur général de Sopra Steria Next.

Selon une étude récente de Sopra Steria Next, le marché de l'intelligence artificielle générative devrait être multiplié par 10 et atteindre les 100 milliards de dollars d'ici 2028, preuve de son développement spectaculaire[1]. Alors que Microsoft a ouvert son offre Copilot pour Microsoft 365 aux entreprises de toutes tailles depuis le 15 janvier dernier, l'enjeu pour les organisations aujourd'hui est d'en réussir le déploiement à l'échelle.

Afin de faciliter l'adoption de ces nouvelles pratiques, Sopra Steria Next propose dorénavant un accompagnement spécifiquement conçu pour répondre aux questions et défis que posent l'IA en entreprise. Ce dernier vise à la fois à accroître l'efficacité et l'inventivité des employés (comme l'attestent 70% des utilisateurs de Copilot pour Microsoft 365 selon le Work Trend Index de novembre dernier publié par Microsoft), et à optimiser leur usage de l'IA générative.

Cette offre, conçue en partenariat avec Microsoft, sera bientôt disponible dans la marketplace de Microsoft. Elle s'inscrit dans le cadre d'une ambitieuse stratégie de déploiement de l'intelligence artificielle au sein du groupe Sopra Steria et de son écosystème.

Humain, technologie et business, les trois conditions de succès

L'offre sur-mesure pose trois conditions de succès à la bonne adoption de l'IA générative en entreprise, organisées autour de trois axes. […]

