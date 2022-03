Sourcewell in 2022 erkend als een beste werkplek in Nederland

AMSTERDAM, 8 maart 2022 /PRNewswire/ -- Sourcewell is officieel erkend als een van de beste werkplekken in Nederland in 2022 volgens het jaarlijkse prestigieuze 'beste plekken om te werken'-certificeringsprogramma. Het bedrijf zet zich in om een geweldige werkplek te bieden voor alle medewerkers, waaronder een positieve en leuke werkomgeving, carrièreontwikkeing en mogelijkheden, en nog veel meer.

Best Places to Work is een internationaal certificeringsprogramma, dat wordt beschouwd als de absolute maatstaf in het identificeren en erkennen van topwerkplekken over de hele wereld, om werkgevers de mogelijkheid te bieden om meer te leren over de betrokkenheid en de tevredenheid van hun werknemers en om bedrijven te eren die een uitstekende werkervaring leveren met optimale arbeidsomstandigheden.

In een verklaring van Roderick Hondelink, CEO van Sourcewell, zei hij: "We zijn vereerd om te worden bekroond met het certificaat 'Beste plek om te werken'. Samen hebben we een sterk en succesvol team opgebouwd en dat kunnen we nu met trots laten zien. Sourcewell is een bedrijf waar mensen zich thuis voelen en kunnen groeien tot waardige professionals. Daar ben ik erg trots op!"

Het certificeringsproces is gebaseerd op twee beoordelingen: het eerste is een vertrouwelijk medewerkersonderzoek en het tweede een diepgaande evaluatie van de bedrijfscultuur. Dit levert een rigoreuze vertegenwoordiging van de organisatie op vanuit het perspectief van de werknemer en een algemeen beeld van de bedrijfscultuur. Samen leveren we cruciale gegevens met betrekking tot 8 thema's die een uitstekend presterende organisatie kenmerken.

Kijk voor meer informatie over het programma op www.bestplacestoworkfor.org

SOURCE Best Places to Work