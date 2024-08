South Mill Champs breidt distributienetwerk in Florida uit met overname van Baird Produce

KENNETT SQUARE, Pa., 15 augus 2024 /PRNewswire/ -- South Mill Champs, een van de grootste champignonkwekers van hoge kwaliteit in Noord-Amerika, kondigt met genoegen de uitbreiding van zijn distributienetwerk in Florida aan, waarbij het vrijwel alle activa overneemt van Baird Produce, gevestigd in de groothandelsmarkt van Tampa.

South Mill Champ 2024 (PRNewsfoto/South Mill Champs)

"We zijn verheugd dat we nu actief zijn in Tampa en kijken ernaar uit om de erfenis van Baird Produce voort te zetten door de meest verse champignons, fruit en groenten naar de bredere Tampa-regio aan te voeren," zegt Mike Pia Jr., VP van Business Growth bij South Mill Champs. "De nabijheid van Tampa en onze bestaande vestiging in Winter Haven creëert synergieën om op efficiënte wijze verse champignons van hoge kwaliteit aan deze belangrijke Floridiaanse markt te leveren," voegde Mike toe.

South Mill Champs is niet alleen een van de grootste champignonproducenten in Noord-Amerika, maar heeft ook een robuust netwerk van distributiecentra in de Verenigde Staten, met vestigingen in Atlanta, Dallas, Houston, Indianapolis, Kennett Square, Los Angeles, New Orleans, West Sacramento en Winter Haven (Florida). De overname van World Fresh Produce in 2023 heeft onze distributiecapaciteiten verder verbeterd. Danzij onze directe relaties met telers van speciale producten over de hele wereld, kunnen wij onze klanten voorzien van een grote verscheidenheid aan speciale seizoensproducten naast hun behoeften aan paddenstoelen.

In elk distributiecentrum van South Mill Champs worden champignons en andere geselecteerde producten op maat verpakt en gelabeld. Met zijn vloot gekoelde bestelwagens, regionale teeltfaciliteiten, geavanceerde logistiek en uitgebreide distributienetwerk is South Mill Champs goed gepositioneerd om te zorgen voor tijdige leveringen van verse, gewilde champignons van hoge kwaliteit en andere speciale producten.

Over South Mill Champs

South Mill Champs is een toonaangevende verticaal geïntegreerde teler en leverancier van Noord-Amerikaanse verse paddenstoelen en functionele paddenstoelenvoeding. South Mill Champs heeft zijn hoofdkantoor in Kennett Square, Pa. en teelt- en verwerkingsactiviteiten in British Columbia, Manitoba, Pennsylvania en Maryland. Het is een innovatieve, klantgerichte leverancier in de industrie. Het bedrijf biedt champignons en andere verse voedingsproducten, full-service logistiek en gekoelde opslag en is bekend om zijn superieure kwaliteit en consistente levering. Het netwerk omvat zeer efficiënte distributiecentra voor de koudeketen in de Verenigde Staten, waaronder Atlanta, Dallas, Houston, Indianapolis, Los Angeles, Kennett Square, New Orleans, West Sacramento en Winter Haven, Florida.

