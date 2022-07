Spaceback stelt Nick Kalse aan als Regional Director Benelux and Nordics

LONDEN, 11 juli 2022 /PRNewswire/ -- Spaceback, de wereldwijde leider van Social Display, zet zijn internationale expansie voort en stelt Nick Kalse aan als Regional Director voor de Benelux en de Scandinavische regio's.

Nick zal de groei van Spaceback binnen de regio leiden en zal samenwerken met (media) bureaus, trading desks, advertentienetwerken, uitgevers en adverteerders om de adoptie van het creatieve formaat Spaceback Social Display te stimuleren. Voordat hij bij Spaceback kwam, werkte Nick bij Outbrain als Managing Director voor Nederland en Head of Sales voor de Benelux. Hij werkte nauw samen met alle mediabureaus en adverteerders in de regio en was ook lid van de Taskforce Programmatic van VIA (IAB) Nederland. Als gevolg hiervan brengt Nick zeer relevante ervaring met het werken binnen de Benelux naar het team.

Nick zal rapporteren aan Craig Mytton, Head of Global Partnerships.

Mytton over de aanstelling van Nick: "Ik ben erg blij Nick bij het team te mogen verwelkomen. Zijn ervaring in de Benelux is ongeëvenaard, en met zijn achtergrond ben ik er zeker van dat hij de markt vooruit zal kunnen stuwen naarmate bureaus, adverteerders en uitgevers de voordelen beginnen te zien die worden geboden door het creatieve formaat voor sociale weergave".

Nick Kalse vervolgt: "Ik ben enthousiast over de mogelijkheid die het Spaceback Social Display-formaat biedt. Met de eenvoudige en gebruiksvriendelijke tool van Spaceback kunnen adverteerders en bureaus gemakkelijk innovatieve en goed presenterende advertenties maken, waardoor de prestaties van traditionele online display-advertenties worden verbeterd en een goed presterend alternatief wordt geboden voor het besteden van al het marketingbudget binnen de walled-gardens.

Spaceback is hard op weg om dit geweldige product op de Europese markt te introduceren en ik ben erg blij dit te kunnen doen voor de Benelux en Scandinavië."

De toevoeging van Nick aan het Spaceback-team ondersteunt verder de groeiende vraag naar een betere, meer sociale advertentie-ervaring en de rol van Spaceback als het meest uitgebreide Social Display-platform dat beschikbaar is voor adverteerders, bureaus en uitgevers.

Het geautomatiseerde creatieve platform van Spaceback verbindt de kracht van sociale media met de miljarden dagelijkse advertentiemogelijkheden buiten de walled-gardens. Digitale marketeers gebruiken Spaceback om op authentieke wijze sociale-media-ervaringen op het open web na te bootsen met behulp van hun bestaande media inkoop technieken. Social Display-advertenties maken gebruik van de kracht van sociale media om doelgroepen te betrekken en superieure prestaties te genereren in vergelijking met standaard banneradvertenties. Ga voor meer informatie naar https://www.spaceback.com

