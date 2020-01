Speaser - lancering af verdens første sociale sportsapp

UPPSALA, Zweden, 23 januari 2020 /PRNewswire/ -- Speaser, verdens første sociale sportsapp, bliver lanceret globalt den 23. januar 2020. Appen, som er skabt til at forene sportsfans over hele verden, leverer de seneste nyheder fra sportsverdenen og giver dig mulighed for at chatte med og udfordre dine venner på resultatet af kommende kampe.

Den svenske startupvirksomhed Speaser ønsker at ændre måden, som folk følger sportsverdenen og interagerer med hinanden omkring sportsbegivenheder på. Derfor har de udviklet verdens første app, der kombinerer et nyhedsfeed med resultater fra alle de store sportsgrene over hele verden, venskabelige væddemål og sociale medier, som gør det nemmere at snakke om sport.

"Milliarder af mennesker elsker sport, og vi vil gerne hjælpe med at føre dem sammen," siger Fanny Drape, Vice President for Speaser.

Appen bliver lanceret globalt den 23. januar og findes på 24 forskellige sprog. Den er tilgængelig til både iOS og Android og gratis at downloade og bruge.

Ikke en betting-app

Sport bør handle om at have det sjovt, og det samme gælder en udfordring. Traditionel betting kan have en skadelig effekt, men Speaser bevarer den sjove del af væddemålet – nemlig udfordringen – og lader det være op til dig at bestemme, om vinderen får mere end blot æren og fornøjelsen af at vinde. Måske en kop kaffe?

Speaser tilbyder spændingen ved en betting-app, men uden ulemperne.

"Mange mennesker kan eller vil ikke spille om penge," siger Fanny Drape og fortsætter, "og traditionel betting er forbudt i nogle lande, så denne app tilbyder et sjovt alternativ for dem."

Sådan fungerer det

Før en kommende kamp kommer brugerne med forudsigelser om resultatet, udfordrer modstandere og beslutter, hvad der eventuelt er på højkant. Resultaterne bliver indsendt til såkaldte hit rates, så brugerne kan sammenligne resultater på topscorerlisten eller på appens Wall of Fame. Hit rates er baseret på resultaterne fra alle dine udfordringer og kan forbedres over tid.

Mens brugerne følger kampen, kan de bruge appen til at chatte med venner, få de seneste nyheder samt få et overblik over liveresultater, toplister og statistikker. Alt sammen i én app.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1077505/Speaser_Logo.jpg

For yderligere information:

Per Drape, CEO

speaser@speaser.com

https://speaser.com

+46-70-755-14-14

Gerelateerde links

https://www.speaser.com



SOURCE Speaser