Speck onthult lijn van beschermede antimicrobiële hoezen bekend voor iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max

Speck heeft samengewerkt met Microban International, wereldleider in antimicrobiële technologie, om Microban®-productbescherming te integreren in alle hoesjes voor de nieuwe iPhone 12-serie. Microban biedt Speck-gebruikers bescherming tegen bacteriën die vlekken en geurhinder veroorzaken op de hoesoppervlakken. De klanten kunnen gerust zijn dat hun telefoonhoes schoner is dan dat wat enkel met het blote oog zichtbaar is, omdat onzichtbare microben die oppervlakken verontreinigen worden geëlimineerd. De beproefde Microban-technologie bestrijdt op continue en doeltreffende wijze de groei van een breed spectrum aan bacteriën gedurende de volledige levensduur van de hoes.

In het assortiment is de nieuwe Presidio2-lijn van Speck inbegrepen: hoezen met Presidio2 Armor Cloud-technologie, een doorbraak in de bescherming waarbij individuele luchtcapsules schade bij impact voorkomen. Om deze unieke technologie te creëren, heeft Speck een eigen ontwerp bedacht waarbij de luchtcapsules worden uitgelijnd langs de omtrek van de hoes. Bij een impact buigen de capsules en landt het apparaat op een luchtkussen, zoals een airbag. Speck is voortdurend op zoek naar innovatieve manieren om maximale bescherming te bieden, zonder af te zien van zijn typische slanke vormen. De Presidio2-lijn omvat Presidio2 Armor Cloud die je telefoon beschermt van vallen tot 4 meter hoogte en de Presidio2 Grip- en Presidio2 Pro-hoezen, die een valbescherming tot 4meter hoogte bieden.

Ook worden Presidio Perfect-Clear-hoezen aangeboden. Om de mooie look en levendige kleuren van de iPhone 12-serie te combineren met een hoge bescherming, hebben de hoezen van Presidio Perfect-Clear een briljante helderheid en valbescherming tot 4 meter hoogte. Een innovatieve kristalheldere beschermlaag gaat vergeling en verkleuring na verloop van de tijd tegen. de Presidio Perfect-Clear-lijn omvat diverse hoezen die functie verenigen met stijl: Presidio Perfect-Clear, Presidio Perfect-Clear met Impact Geometry, Presidio Perfect-Clear met Grips, Presidio Perfect-Clear met Glitter en Presidio Perfect-Clear Ombre.

De volledige Speck-lijn voor iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max omvat:

Presidio2 Armor Cloud €39,95 – Tweelaagse beschermhoes met de nieuwe Presidio2 Armor Cloud-technologie voor valbescherming tot 4,8 meter.

Presidio2 Pro €29,95 – Armor Cloud-technologie met een unieke, zachte afwerking.

Presidio2 Grip €34,95 – Volledig nieuwe, slipvaste grepen, Presidio2 Armor Cloud-technologie en een unieke, zachte afwerking.

Presidio Perfect-Clear €29,95 – Perfect-Clear-coating biedt weerstand tegen verkleuring, terwijl de Microban-technologie helpt tegen vlekken en bacteriegroei.

Presidio Perfect-Clear met Grips €34,95 – Iconisch ontwerp met heldere, slipvaste grepen voor ultieme duurzaamheid en coating tegen verkleuring.

Presidio Perfect-Mist €34,95 – Nieuwe, luxueuze zachte en matte afwerking met semitransparante achterzijde voor een aantrekkelijke look en extra krasbestendigheid.

Presidio Perfect-Clear Ombre €34,95 – Stijlvolle, heldere hoes met opvallende, niet-verkleurende ombre-designs.

Presidio Perfect-Clear met Glitter €34,95 – Slanke, beschermende heldere hoes met glitterkristallen, bestand tegen verkleuring.

Speck-hoezen voor de iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max zijn nu verkrijgbaar vanaf €29,95 bij Phone House en Telecombinatie.

Over Speck

Speck maakt prijswinnende hoesjes die ontworpen zijn om een impact te maken en er een op te vangen. Sinds 2001 maken we onderscheidende producten voor 's werelds beste smartphones, tablets en laptops. We leveren een balans tussen kunstzinnige vormgeving en beproefde valbescherming, voor een zichtbaar en voelbaar verschil. Wij hebben onze wortels in het hart van Silicon Valley, op het snijvlak van design en technologie, wat ons inspireert tot het maken van meesterlijk ontworpen producten. Wij geloven dat perfectie in de details zit, daarom gaan onze hoesjes verder dan een superieure bescherming met een mooi design, strakke lijnen en doelgerichte functies. Wij creëren hoesjes die je in staat stellen om op meer plaatsen te komen en meer te genieten van je mobiele apparaten. Leer ons kennen op speckproducts.eu.

