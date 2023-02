Spotos wil met creatie nieuwe spotvrachtmarkt logistiek opnieuw uitvinden

BERLIJN, 8 februari 2023 /PRNewswire/ -- Spotos, een start-up op het gebied van logistiek die de principes van vrachtvervoer heeft gedigitaliseerd en opnieuw heeft uitgevonden, kondigde aan van start te gaan. Spotos heeft een digitale spotvrachtmarkt voor vervoerders en expediteurs in Europa ontwikkeld.

Šarūnas Stanislovėnas, Founder & CEO Spotos Unlocking the maximum value of every spot freigh

Het bedrijf is opgezet om de dagelijkse problemen en inefficiënties bij het vinden van spots, expediteurs en het vervoeren van vracht aan te pakken. Spotos is opgericht door de ondernemer Šarūnas Stanislovėnas en biedt vervoeders en expediteurs een mogelijkheid hun logistiek te vereenvoudigen door een versnipperde sector te verbinden en inefficiënte bedrijfsprocessen te digitaliseren.

"Ik had het gevoel dat er iets ontbrak in de logistieke sector, iets belangrijks en essentieels dat de sector heeft versnipperd en losgekoppeld. Van oudsher staat logistiek al bekend om de analoge, inefficiënte en tijdrovende processen. Mij viel op dat het gebrek aan automatisering nadelig uitwerkte voor alle spelers in de transportsector, dus wilde ik aan de hand van digitalisering laten zien hoe eenvoudig vrachtvervoer in feite kan zijn. Zo zag Spotos het licht.", aldus Šarūnas Stanislovėnas, oprichter en CEO.

Spotos streeft ernaar om elk aspect van vrachtvervoer te verbeteren via transparante prijzen, radicale automatisering en markttoegang. Het bedrijf vindt dat iedereen het recht heeft op deelname aan het ingewikkelde maar eerlijke proces dat vrachtvervoer heet. In lijn met deze filosofie heeft Spotos verschillende functies ingebouwd die de gewoonten van de sector veranderen.

Spotos biedt ruimte aan het mkb en zorgt dat ze op efficiënte wijze goederen kunnen vervoeren. Tijdrovende taken, inefficiënte processen, onvoorspelbare prijzen, nepvrachten of late betalingen zijn verleden tijd.

Over Spotos

Spots zorgt voor een revolutie in de traditionele logistieke sector en combineert logistiek met grensverleggende innovatie, een klantgericht ontwerp en toekomstvisie. Het biedt vervoerders toegang tot een netwerk van expediteurs in de hele EU. Datawetenschap, kunstmatige intelligentie (AI) en zelflerende algoritmes zijn onder meer de drijvende motor achter het platform.

