Sqills werkt samen met RDG om vervoer van passagiers in het VK te verbeteren

ENSCHEDE, Nederland, 30 mei 2019 /PRNewswire/ -- Sqills, Nederlandse aanbieder van inventarisatie-, ticketing- en reserveringsplatforms voor de spoorweg- en busvervoerssector zal haar SaaS-platform (S3 Passenger) voor het spoorvervoer in Groot-Brittannië implementeren. Dit vormt een van de omvangrijkste innovatieprojecten voor de Britse spoorwegen, waarvan treinreizigers profiteren door meer keuze en flexibiliteit via een vernieuwd gebruikersplatform.

Alle spoorwegmaatschappijen in het VK zijn lid van de Rail Delivery Group (RDG). Het doel van RDG is een merkbare verbetering voor passagiers van het spoorwegsysteem in Groot-Brittannië. De invoering van het S3 Passengerplatform regelt alles wat gepaard gaat met zitplaatsreservering voor alle treinvervoer verspreid over het hele land.

De 18 maanden durende implementatie die het huidige binnenlandse boekingssysteem (NRS) vervangt komt bovenop de voortdurende inzet van RDG en diens leden om spoorwegdiensten voor reizigers te verbeteren.

Pan-Europese boekingsfunctionaliteit

Reizen met de trein over een lange afstand wordt toenemend efficiënter en populairder. Een essentieel probleem bij het reizen per trein over een lange afstand is dat maatschappijen niet aan dezelfde boekingsstandaarden voldoen.

S3 Passengers koppelt een vervoerder aan meerdere beheersystemen van partnermaatschappijen en zorgt daarmee voor een naadloze distributie van tickets, die niet in het eigen beheersysteem van de vervoerder verkrijgbaar zijn.

In het komende jaar maken 21 spoorwegmaatschappijen gebruik van S3 Passenger en deze zijn dan technisch in staat om hun eigen (en elkaars) kaartverkoop te koppelen aan andere S3 Passengeroperators als Irish Rail, Eurostar, Thalys/IZY, Ouibus, Ouigo, evenals toekomstige S3 Passengergebruikers.

Zo kunnen consumenten probleemloos hun kaartjes kopen, wat toch een belangrijke voorwaarde is om van-deur-tot-deur treinreizen binnen Europa mogelijk te maken. Het biedt de consument eenvoudiger toegang tot internationale treinreizen met een verbeterd gebruiksgemak, betere dienstverlening en meer bestemmingen. Deze ontwikkelingen dragen onvermijdelijk bij aan een beter milieu.

Over Sqills

S3 Passenger, op basis van SaaS, is het meest toonaangevende inventarisatie-, ticketing- en reserveringssysteem op de markt. Met behulp van duizenden geavanceerde functies kunnen bus- en treinreizigers profiteren van beproefde technologie, een korte ontwikkelingstijd en krachtige self-service functies.

In 2018 verwerkte S3 Passenger van Sqills meer dan 4 miljard zoekopdrachten en 31,5 miljoen reizigers. Sqills biedt verkoop- en distributiesoftwareoplossingen voor klanten als Irish Rail, SNCF/OUIGO, Thalys/IZY, en vele anderen - ga naar Sqills.com voor meer informatie.

Related Links

https://sqills.com



SOURCE Sqills