Start-up TreeWater lanceert RECYCLO, een uniek proces voor het recyclen van afvalwater van wasserijen

PARIJS, 21 september 2023 /PRNewswire/ -- Europa telt 11.000 wasserijen, die samen maar liefst 40 miljoen m3 water per jaar verbruiken. Ondanks alle inspanningen van de sector verbruiken wasserijen nog steeds erg veel water en stoten ze microverontreinigingen uit (ftalaten, fenolen en zware metalen).

De Franse start-up TreeWater heeft nu RECYCLO ontwikkeld om de impact van wasserijen op het milieu te verminderen en tegelijk water te besparen.

Dit innovatieve en baanbrekende proces zorgt voor:

90% minder verontreinigende stoffen in het afvalwater van wasserijen

in het afvalwater van wasserijen Besparingen van 50 tot 80% op waterverbruik in wasserijen

De RECYCLO-technologie is gebaseerd op geavanceerde oxidatiewaterbehandeling.

Het RECYCLO-proces bestaat uit drie belangrijke stappen:

Voorbehandeling van het water om zwevende deeltjes te verwijderen door coagulatie-flocculatiefiltratie Blootstelling van water aan reactoren die geavanceerde oxidatiegenereren Een laatste behandeling van het water in contact met actieve kool.

RECYCLO verwijdert meer dan 90% van de verontreinigende stoffen en recycleert 50 tot 80% van het water dat tijdens het reinigingsproces wordt behandeld.

Inhuldiging van het eerste prototype op 26 oktober 2023

Het eerste RECYCLO-prototype wordt op 26 oktober 2023 ingehuldigd in de wasserij van de Fondation Ramon Noguera in Girona (Spanje).

Daarna wordt het proces vervolgens in heel Europa uitgerold. Het doel is om de komende vijf jaar meer dan 40 Europese wasserijen uit te rusten.

Over TreeWater en Life RECYCLO

TreeWater is een Frans bedrijf dat behandelings- en recyclingoplossingen biedt voor complex afvalwater (microverontreinigingen of andere vuurvaste verontreinigingen). TreeWater is opgericht in 2017 en wordt geleid door Bruno CEDAT en Marc Emmanuel BOUCHARD

Het Life RECYCLO-project maakt deel uit van het LIFE-programma van de Europese Commissie, dat milieu- en klimaatinitiatieven financiert. Het wordt geleid door TreeWater, een spin-off van het DEEP-laboratorium van INSA Lyon. Dit consortium bestaat uit zes leden in Frankrijk, Spanje en Luxemburg. De aangesloten wasserijen zijn Fundacio Mas Xirgu (GRUPFRN - Spanje) en KLIN SARL (Luxemburg).

Het Catalaanse instituut voor wateronderzoek (ICRA - Spanje) ontwikkelt innovatieve methoden voor het analyseren van gevaarlijke stoffen. Het departement Cultuur, Wetenschap en Samenleving van de Universiteit van Lyon neemt de communicatie van het project op zich en leidt een enquête rond de perceptie.

https://www.treewater.fr/en/recyclo

