La start-up TreeWater lance RECYCLO, un procédé unique permettant le recyclage des eaux usées de blanchisseries

PARIS, 21 septembre 2023 /PRNewswire/ -- L'Europe dénombre 11.000 blanchisseries, soit une consommation de 40 millions de m3 d'eau par an. Malgré les efforts du secteur, l'activité des blanchisseries reste gourmande en eau et émettrice de micropolluants (phtalates, phénols et métaux lourds).

Pour réduire l'impact environnemental des blanchisseries tout en leur permettant d'économiser leurs ressources en eau, la start-up française TreeWater a imaginé RECYCLO.

Ce procédé innovant et précurseur permet:

Une réduction de 90 % des polluants présents dans les eaux usées des blanchisseries

dans les eaux usées des blanchisseries Une économie de 50 à 80 % de la consommation d'eau des blanchisseries

La technologie RECYCLO repose sur le traitement de l'eau par oxydation avancée.

Le procédé RECYCLO comprend 3 étapes clef :

Un pré-traitement de l'eau pour supprimer les matières en suspension dans l'eau par la coagulation-floculation-filtration L'exposition de l'eau à des réacteurs générant l'oxydation avancée Un traitement final de l'eau au contact de charbon actif.

RECYCLO permet ainsi d'éliminer plus de 90 % des polluants et de recycler 50 à 80 % de l'eau traitée dans le processus de nettoyage.

Inauguration du premier prototype le 26 octobre 2023

Le premier prototype RECYCLO sera inauguré le 26 octobre 2023 dans la blanchisserie de la Fondation Ramon Noguera, à Gérone (en Espagne).

Le procédé sera ensuite déployé dans toute l'Europe. L'objectif ? équiper plus 40 blanchisseries européennes d'ici les 5 prochaines années.

À propos de TreeWater et Life RECYCLO

TreeWater est une entreprise française proposant des solutions de traitement et de recyclage des effluents complexes (micropolluants ou autres polluants réfractaires). Fondée en 2017, la société TreeWater est dirigée par Bruno CEDAT et Marc Emmanuel BOUCHARD

Le projet Life RECYCLO fait partie du programme LIFE de la Commission européenne, qui finance les initiatives dans les domaines de l'environnement et du climat. Il est porté par la société TreeWater issue du laboratoire DEEP de l'INSA Lyon. Son consortium est composé de six membres répartis en France, en Espagne et au Luxembourg. Les blanchisseries membres sont la Fundacio Mas Xirgu (GRUPFRN - Espagne) et l'entreprise KLIN SARL (Luxembourg).

Le Catalan Institute for Water Research (ICRA - Espagne) s'occupe de développer des méthodes innovantes d'analyse des substances dangereuses. La Direction Culture, Sciences et Société de l'Université de Lyon s'attache à la communication du projet et à l'élaboration d'une enquête de perception.

https://www.treewater.fr/en/recyclo

Contact

Anne BRUNET

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2217469/TreeWater_Logo.jpg

SOURCE TreeWater