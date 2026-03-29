Sunseeker Robotics présente à Bruxelles la série X Gen 2 de robots tondeuses, incarnant l'harmonie du jardin. Nederland - Français Nederland - Nederlands Sunseeker Robotics 29 mrt, 2026, 04:14 GMT Dit artikel delen Dit artikel delen -- La puissance de calcul de 10 TOPS, le NetRTK et la technologie ATC offrent une précision au centimètre près et un effort minimal pour l'entretien des pelouses sur tous types de terrains. BRUXELLES, 29 mars 2026 /PRNewswire/ -- Sunseeker Robotics, marque mondiale de jardinage intelligent, a donné aujourd'hui au Château de Terblock, le coup d'envoi de son avant-première européenne destinée aux médias, avec la première démonstration en conditions réelles de la série de tondeuses robotisées X Gen 2 aux côtés de gammes X4 et X9 déjà bien établies. L'événement a permis de montrer comment les nouveaux produits allient navigation avancée, Vision IA et automatisation intelligente pour rendre l'entretien du jardin plus facile, plus précis et plus agréable. Continue Reading

Bart Haemels, Business Unit Manager, HH Garden, presenting Sunseeker Elite X7 Gen2 live demo Yannick Van Gorp, Technical Specialist, HH Garden, demonstrating the app Sunseeker Elite X5 Gen2 Vision AI 2.0 demo

La nouvelle série X Gen 2 de Sunseeker Elite répond à la demande européenne croissante d'outils de jardinage offrant une ingénierie de précision et des normes d'aménagement paysager de premier ordre. Cette gamme de produits simplifie l'entretien du jardin tout en combinant élégance visuelle, automatisation intelligente et hautes performances.

Sunseeker adopte une stratégie de double marque pour répondre aux différents besoins des utilisateurs. Sunseeker Elite représente la ligne premium, couvrant des superficies de 800 m² à 24 000 m², avec la nouvelle série X Gen 2 positionnée dans ce segment de haute performance. La marque Sunseeker, quant à elle, se concentre sur les utilisateurs résidentiels quotidiens, avec ses séries S et V couvrant des superficies de 500 m² à 2 000 m², en mettant l'accent sur la simplicité et la facilité d'utilisation. Il s'agit notamment du S4 basé sur le LiDAR, des S3 et S5 intégrant RTK et VSLAM et des V1 et V3, basés sur la vision Sunseeker Tech, permettant de rendre accessible la technologie avancée d'entretien des pelouses à un public plus large,

Basée sur le système de navigation AONavi™ 2.0 mis à jour, la série X Gen 2 combine nRTK basé sur le réseau et VSLAM 2.0 pour offrir une précision au centimètre près sans fils de délimitation ni antennes-relais. Équipée d'une puce 10 TOPS améliorée, soit le double de la puissance de calcul des générations précédentes, les robots tondeuses de la série série X Gen 2 permet une cartographie rapide en temps réel et des performances stables, même dans des environnements de jardinage complexes.

Le nouveau système Vision AI 2.0, intégrant une caméra binoculaire et une caméra iToF, améliore la perception spatiale et la détection des obstacles, assurant un fonctionnement fiable de jour comme de nuit. Cette perception intelligente permet au robot tondeuse de se faufiler dans des passages étroits de 70 cm, tandis que certains modèles sont dotés de deux disques de coupe et d'un réglage électronique de la hauteur, garantissant une finition parfaite.

Conçu pour des terrains complexes exigeants, le système ATC (All-Terrain Conquer) intègre la traction intégrale, la suspension et la direction active pour gérer des pentes jusqu' à 70 % (35°), offrant une traction optimale tout en préservant le gazon.

Terry Ma, PDG de Sunseeker Robotics, a déclaré :

« Avec le lancement de la série X Gen 2 en Europe, nous ne nous contentons pas d'introduire une nouvelle génération de produits : nous redéfinissons ce que l'entretien intelligent des pelouses signifie pour les foyers modernes. La nouvelle série incarne notre concept Garden Harmony, qui allie ingénierie de précision et facilité d'utilisation au quotidien, offrant ainsi des solutions à la fois avancées et naturelles pour les jardins européens ».

Avec le lancement de la série X Gen 2, Sunseeker réaffirme son engagement à long terme en Europe, où automatisation intelligente, durabilité et ménagement des jardins convergent de plus en plus.

En combinant navigation avancée, perception pilotée par l'IA et ingénierie mécanique robuste, Sunseeker continue d'établir de nouvelles normes en matière de précision, de fiabilité et d'harmonie dans l'entretien autonome des pelouses.

À propos de Sunseeker Robotics

Fondé en 2009, Sunseeker est un leader mondial de l'entretien intelligent des pelouses, alliant harmonieusement tradition et technologie de pointe pour proposer des solutions efficaces et faciles d'utilisation. L'entreprise a été reconnue par le secteur pour le caractère novateur de ses robots tondeuses sans fil de première génération (2019-2023), qui ont établi de nouvelles normes de l'entretien automatisé des gazons.

L'objectif stratégique de Sunseeker est d'intégrer la technologie intelligente à la culture locale, un engagement reflété dans ses partenariats sportifs à travers l'Europe. Parmi eux : la Fédération française de football (France), le SV Werder Brême (Allemagne), le Mantova 1911 (Italie), l'IFK Göteborg (Suède) et le F.C. Copenhague (Danemark), ainsi qu'une coopération avec le rugbyman international français Charles Ollivon.

En associant précision robotique et normes élevées des sportifs professionnels, Sunseeker renforce ses liens avec le public européen tout en redéfinissant l'entretien des pelouses sans fil pour la région.

Pour en savoir plus, consultez nos sites web officiels :

https://sunseekerelite.com

https://sunseekertech.com

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