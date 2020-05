Supermicro breidt portefeuille uit met volledig geïntegreerde NVIDIA A100-GPU aangedreven systemen die 5 PetaFLOPS aan AI-prestaties leveren in een enkelvoudige 4U-server

"Terwijl we onze toonaangevende portefeuille met GPU-systemen en NVIDIA HGX-2 systeemtechnologie uitbreiden, introduceert Supermicro een nieuw 2U-systeem voor de implementatie van het nieuwe NVIDIA HGX™ A100 4 GPU-bord (voorheen met codenaam Redstone) en een nieuw 4U-systeem dat gebaseerd is op het nieuwe NVIDIA HGX A100 8 GPU-bord (voorheen met codenaam Delta) dat 5 PetaFLOPS aan AI-prestaties levert," aldus Charles Liang, CEO en voorzitter van Supermicro. "Terwijl het GPU-versnelde computergebruik evolueert en datacentra zich blijven transformeren, zal Supermicro hun klanten de allernieuwste systeemverbeteringen bieden om hen te helpen om op elke schaal maximale acceleratie te realiseren terwijl het GPU-gebruik geoptimaliseerd zal worden. Deze nieuwe systemen zullen de prestaties in alle versnelde werklasten voor HPC, data-analyse, deep learning-training en deep learning-inferentie aanzienlijk verbeteren."

Als uitgebalanceerd datacenterplatform voor HPC en AI-toepassingen, maakt het nieuwe 2U-systeem van Supermicro gebruik van het NVIDIA HGX A100 4 GPU-bord met vier rechtstreeks aangesloten NVIDIA A100 Tensor Core GPU's, waarbij PCI-E 4.0 gebruikt wordt voor maximale prestaties en NVIDIA NVLink™ voor snelle GPU-to-GPU-koppelingen. Dit geavanceerde GPU-systeem versnelt de computing-, netwerk- en opslagprestaties met ondersteuning voor één PCI-E 4.0 x8 en maximaal vier PCI-E 4.0 x16 uitbreidingsslots voor GPUDirect RDMA snelle netwerkkaarten en opslag, zoals InfiniBand™ HDR™, die een bandbreedte tot 200 GB per seconde ondersteunen.

"AI-modellen exploderen in complexiteit terwijl ze steeds moeilijker wordende uitdagingen aangaan, zoals accurate conversatie-AI, deep recommender-systemen en gepersonaliseerde geneeskunde," aldus Ian Buck, General Manager en VP Accelerated Computing bij NVIDIA. "Door het NVIDIA HGX A100-platform in hun nieuwe servers te implementeren, biedt Supermicro zijn klanten krachtige prestaties en enorme schaalbaarheid waarmee onderzoekers in staat gesteld worden om de meest complexe AI-netwerken met ongekende snelheid te trainen."

Het nieuwe 4U-systeem van Supermicro is geoptimaliseerd voor AI en machine learning, en ondersteunt acht A100 Tensor Core GPU's. De 4U-vormfactor met acht GPU's is ideaal voor klanten die hun implementatie willen schalen overeenkomstig de toename van hun verwerkingsvereisten. Het nieuwe 4U-systeem zal beschikken over één NVIDIA HGX A100 8 GPU-bord met acht A100 GPU's die all-to-all verbonden zijn aan de NVIDIA NVSwitch™ voor een GPU-to-GPU-bandbreedte van maximaal 600GB per second, en met acht uitbreidingsslots voor GPUDirect RDMA snelle netwerkkaarten. Ideaal voor deep learning-training. Datacentra kunnen dit opschalingsplatform gebruiken om de volgende generatie AI te creëren en de productiviteit van datawetenschappers te maximaliseren, met ondersteuning voor tien x16 uitbreidingsslots.

Klanten kunnen een aanzienlijke prestatieverbetering verwachten met Supermicro's uitgebreide portefeuille met 1U, 2U, 4U en 10U multi-GPU-servers wanneer ze zijn uitgerust met de nieuwe NVIDIA A100 GPU's. Voor maximale acceleratie, ondersteunt het nieuwe A+ GPU-systeem van Supermicro tot acht hoge en dubbelbrede GPU's (of enkele breedte) via rechtstreeks aangesloten PCI-E 4.0 x16 CPU-to-GPU-banen zonder een PCI-E-switch voor de laagste latentie en de hoogste bandbreedte. Het systeem ondersteunt ook maximaal drie extra hoogwaardige PCI-E 4.0 uitbreidingsslots voor verschillende toepassingen, inclusief krachtige netwerkconnectiviteit tot 100G. Een extra AIOM-slot ondersteunt een Supermicro AIOM-kaart of een OCP 3.0 mezzanine-kaart.

Als leider op het gebeid van AI-systeemtechnologieën biedt Supermicro geoptimaliseerde thermische ontwerpen met meerdere GPU's die de hoogste prestaties en betrouwbaarheid bieden voor AI, Deep Learning, en HPC-toepassingen. Supermicro biedt met zijn 1U, 2U, 4U, en 10U rackmount GPU-systemen; Utra, BigTwin™, en geïntegreerde systemen die GPU's ondersteunen; en de GPU blade-modules voor onze 8U SuperBlade®, de breedste en diepste selectie GPU-systemen die in de sector verkrijgbaar zijn om applicaties van Edge tot Cloud aan te sturen.

Om verbeterde beveiliging en ongekende prestaties te leveren voor de Edge, is Supermicro van plan om de nieuwe NVIDIA EGX™ A100-configuratie aan zijn portefeuille met Edge-servers toe te voegen. De EGX A100 geconvergeerde accelerator combineert een NVIDIA Mellanox SmartNIC met GPU's aangedreven door de nieuwe NVIDIA Ampere-architectuur, zodat bedrijven AI aan de Edge veiliger kunnen laten draaien.

Over Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (Nasdaq: SMCI), de toonaangevende innovator op het gebied van krachtige, zeer efficiënte servertechnologieën, is een vooraanstaande aanbieder van geavanceerde Server Building Block Solutions® voor datacentra, Cloud-computing, Enterprise IT, Hadoop/Big Data, HPC en geïntegreerde systemen wereldwijd. Supermicro zet zich in voor de bescherming van het milieu door middel van het "We Keep IT Green®"-initiatief en biedt klanten de meest energiezuinige, milieuvriendelijke oplossingen die er op de markt beschikbaar zijn.

