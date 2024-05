Supermicro introduceert compacte, efficiënte en kostenbesparende oplossingen die worden aangedreven door de AMD EPYC™ 4004-serie processors

Supermicro H13 3U MicroCloud Multi-Node Server en 1U, 2U Mainstream Server-serie met geoptimaliseerde prestaties per Watt AMD EPYC 4004-serie processoren en oplossingen die energiezuinige opties bieden voor cloudhosting en kmo's.

SAN JOSE, Californië, 21 mei 2024 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), een Total IT Solution Provider voor AI, Cloud, Storage en 5G/Edge, kondigt nieuwe oplossingen aan als aanvulling op de AMD gebaseerde H13 generatie CPU Servers, geoptimaliseerd om een uitstekende balans van prestaties en efficiëntie te leveren en aangedreven door de AMD EPYC 4004 serie processors. Supermicro zal zijn nieuwe MicroCloud multi-node oplossing voorstellen, die tot tien nodes ondersteunt in een 3U vormfactor. Deze optie met zeer hoge dichtheid is ontworpen voor cloud-native workloads.

"Supermicro blijft innovatieve oplossingen bieden voor een breed scala aan toepassingen, en met deze nieuwe oplossing, gebaseerd op de AMD EPYC 4004 processor, kunnen we voorzien in de behoeften van on-premises of cloud service providers die een kosteneffectieve oplossing in een compacte vormfactor nodig hebben," zegt Charles Liang, president en CEO van Supermicro. "In één rack kunnen 160 individuele nodes beschikbaar worden gemaakt voor cloud-native applicaties, waardoor er minder onroerend goed nodig is en de TCO van een datacenter daalt."

Meer informatie over Supermicro-servers met AMD EPYC 4004 CPU's

Supermicro is verheugd om als een van de eersten AMD EPYC 4004 CPU's op de markt te brengen, die een breed scala aan oplossingen ondersteunen, van 1U, 2U en Tower-systemen tot de nieuwe 3U multi-node MicroCloud-behuizing. Met 10 servers in slechts 3U rackruimte kunnen klanten hun computerdichtheid met meer dan 3,3x verhogen in vergelijking met de standaard 1U rackmount servers in de sector. De nieuwe 3U-server biedt ongekende dichtheid en geoptimaliseerde voeding en koeling via het bewezen modulaire ontwerp van Supermicro, dat ook krachtige randapparatuur ondersteunt via twee PCIe 5.0 x8 add-on kaarten of een x16 GPU met volledige hoogte en breedte. Dit 3U MicroCloud-systeem met meerdere knooppunten biedt een ruimtebesparend ontwerp en een laag energieverbruik, geoptimaliseerd voor webhosting en dedicated hosting, cloud gaming en content delivery-netwerken.

De servers van Supermicro, aangedreven door AMD EPYC 4004 CPU's, bieden het ideale serverplatform voor kleine tot middelgrote bedrijven die op zoek zijn naar nieuwe mogelijkheden met krachtige computing en een compact ontwerp. AMD EPYC™ 4004 processoren breiden de gevestigde krachtige, zeer efficiënte "Zen4"-kernarchitectuur uit naar een uitgebreide reeks nieuwe instapmodellen voor serversystemen. Gebruikmakend van de beproefde AM5 socket en voorzien van 4-16 SMT-capabele (Simultaneous Multithreading), energiezuinige "Zen4"- processorkernen, zorgt dit voor de benodigde prestaties in kostenefficiënte systeemontwerpen, waardoor inzet met beperkte IT-ondersteuning mogelijk is in low-density zakelijke computeromgevingen zoals medische, retail, telco en andere kantooromgevingen.

"Supermicro blijft nauw samenwerken met AMD om klanten in een groot aantal markten te voorzien van de nieuwste CPU's. Onze AMD EPYC 4004-serie processors zijn ideaal voor Supermicro rack-mount servers en de nieuwe, innovatieve MicroCloud. Klanten kunnen een enorme dichtheid per rack krijgen met de nieuwe processors en de vormfactoren van Supermicro die zijn ontworpen voor cloud-native en scale-out omgevingen. We kijken uit naar aanhoudend succes terwijl we nieuwe oplossingen op de markt brengen," zegt John Morris, corporate vice president, Enterprise and HPC Business Group, AMD.

Deze serversystemen zijn ontworpen voor kleine en middelgrote ondernemingen, serverklanten voor afdelingen en filialen en gehoste IT-serviceproviders. Gebaseerd op de overtuigende combinatie van betaalbaarheid, prestaties en beheergemak. De AMD EPYC 4004-serie processors zijn gebouwd om sterke general-purpose server workload prestaties te leveren in een gestroomlijnd, single-socket pakket.

De volgende systemen bevatten de AMD EPYC™ 4004-serie processor:

MicroCloud 10 nodes: https://www.supermicro.com/en/products/system/microcloud/3u/as-3015mr-h10tnr

MicroCloud 8 nodes: https://www.supermicro.com/en/products/system/microcloud/3u/as-3015mr-h8tnr

Mainstream, 1U https://www.supermicro.com/en/products/system/mainstream/1u/as-1015a-mt

Mainstream, 2U https://www.supermicro.com/en/products/system/mainstream/2u/as-2015a-tr (2U)

Torenservers: https://www.supermicro.com/en/products/system/mainstream/tower/as-3015a-i

Over Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) is een wereldwijd toonaangevend bedrijf op het gebied van allesomvattende IT-oplossingen met toepassingsoptimalisatie. Supermicro is opgericht en gevestigd in San Jose, Californië. Het bedrijf streeft ernaar om first-to-market innovatie te leveren voor Enterprise-, Cloud-, AI- en 5G Telco/Edge IT-infrastructuur. Wij zijn een Total IT Solutions Manufacturer en leveren server-, AI-, opslag-, IoT- en switchsystemen, software en ondersteuningsdiensten. De expertise van Supermicro op het gebied van moederbord-, voedings- en chassisontwerp vormt een stevig fundament voor onze ontwikkeling en productie. Hierdoor zijn we in staat innovatie van de volgende generatie, van cloud tot edge, aan te bieden aan onze wereldwijde klanten. Onze producten worden in eigen huis ontworpen en geproduceerd (in de VS, Taiwan en Nederland). Hierbij maken we gebruik van wereldwijde faciliteiten voor schaal en efficiëntie, geoptimaliseerd om de TCO te verlagen en de impact op het milieu te verminderen (Green Computing). Het bekroonde portfolio van Server Building Block Solutions® stelt klanten in staat hun systeem te optimaliseren voor hun exacte workload en toepassing door een keuze te maken uit een brede selectie van systemen die zijn opgebouwd uit onze flexibele en herbruikbare bouwstenen, met ondersteuning van een grote verscheidenheid van vormfactoren, processors, geheugen, GPU's en opslag-, netwerk-, voedings- en koeloplossingen (airconditioning, vrije luchtkoeling of vloeistofkoeling).

