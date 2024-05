Supermicro 推出由 AMD EPYC™ 4004 系列處理器驅動的高密度、高效率和成本最佳化解決方案

Supermicro H13 3U MicroCloud 多節點伺服器,以及 1U、2U Mainstream 伺服器系列配備效能功耗比經過最佳化的 AMD EPYC 4004 系列伺服器及解決方案,為雲端托管和中小型企業組織提供節能選擇

美國加州聖何西2024年5月22日 /美通社/ -- Supermicro, Inc.(納斯達克股票代碼:SMCI)是為人工智能、雲端、儲存和 5G/邊緣提供全面 IT 解決方案的供應商,該公司今天宣布推出以 AMD 為基礎的 H13 代 CPU 伺服器。這款產品由 AMD EPYC 4004 系列處理器驅動,而且經過優化,能夠出色地平衡效能和效率。Supermicro 將推出新的 MicroCloud 多節點解決方案,其在 3U 外形規格下可支援多達 10 個節點。這個極高密度的選項專為雲原生工作負載而設計。

Supermicro 總裁兼執行長梁見後表示:「Supermicro 持續為各種應用提供創新解決方案,憑藉這款以 AMD EPYC 4004 處理器為基礎的新產品,我們可以滿足機房或雲端服務提供商對於外形小巧且具成本效益的解決方案之需求。在單一機架中,可以為雲端原生應用提供 160 個獨立節點,從而減少所需的佔地面積,並降低數據中心總體擁有成本。」

Supermicro 很高興能成為首批將 AMD EPYC 4004 CPU 推出市場的公司,該處理器支援多種解決方案,從 1U、2U 和塔式系統,到新的 3U 多節點 MicroCloud 機箱。在僅佔 3U 機架空間的情況下擁有 10 個伺服器,與業界標準的 1U 機架式伺服器相比,客戶的運算密度可提升超過 3.3 倍。這款全新的 3U 伺服器透過 Supermicro 成熟的模組化設計,提供前所未有的密度以及經最佳化的功耗和散熱效果,同時還可以透過兩個 PCIe 5.0 x8 擴展卡或一個 x16 全高全寬 GPU 支援高性能外設。這款 3U 多節點 MicroCloud 系統具有節省空間的設計和低功耗,並經過最佳化以用於網絡和專用主機、雲端遊戲和內容交付網絡等應用。

Supermicro 的伺服器由 AMD EPYC 4004 處理器驅動,為希望透過強大計算能力和緊湊設計開拓新機會的中小型企業提供了理想的伺服器平台。AMD EPYC™ 4004 處理器將成熟的高效能、高效能的「Zen4」核心架構擴展到一系列新的入門級伺服器系統設計。利用久經考驗的 AM5 插槽,並擁有 4-16 個支援 SMT(同時多線程)功能的節能「Zen4」處理器核心,在符合成本效益的系統設計中提供所需的效能,在醫療、零售、電信和其他辦公型環境等低密度商業運算環境中部署有限的 IT 支援。

「Supermicro 會繼續與 AMD 緊密合作,為各種市場的客戶帶來最新的 CPU。我們的 AMD EPYC 4004 系列處理器非常適合 Supermicro 機架式伺服器和新推出的創新 MicroCloud。客戶可以透過新的處理器和 Supermicro 專為雲端原生和擴展環境設計的外形規格,在每個機架上獲得極高的密度。我們期待在為市場帶來新解決方案的同時持續取得成功」AMD 企業及 HPC 業務部門企業副總裁 John Morris 表示。

這些伺服器系統旨在吸引中小型企業、部門和分公司伺服器客戶,以及託管 IT 服務供應商。集實惠、效能和易於管理於一身,AMD EPYC 4004 系列處理器採用簡化的單插槽封裝,提供強大的通用伺服器工作負載性能。

下列系統搭載 AMD EPYC™ 4004 系列處理器:

