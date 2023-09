Supermicro Introduceert Nieuw Alles-in-Eén Open RAN-Systeem Geoptimaliseerd voor Telco Edge Data Centers met Ingebouwde Intel vRAN Boost

Expanded Edge Server Portfolio Levert Verbeterde Prestaties en Energie-efficiëntie voor Open RAN en Intelligent Edge Workloads

SAN JOSE, Californië en LAS VEGAS, 25 september 2023 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), een Total IT Solution Producent voor AI, Cloud, Storage en 5G/Edge, kondigt de uitbreiding aan van zijn portfolio van purpose-built servers voor Edge AI en Telco workloads. De nieuwe Supermicro X13 Edge-server, de SYS-211E-FRN13P, levert een schaalbare, geïntegreerde Distributed Unit (DU) Commercial-Off-The-Shelf (COTS – commercieel uit voorraad) server. Nu gevirtualiseerde Open RAN-technologie zo ver geavanceerd is dat het zichzelf heeft bewezen zijn bedrijven op zoek naar oplossingen waarmee ze implementaties kunnen optimaliseren en kosten kunnen verlagen. Deze oplossing betekent dat de nadruk wordt verlegd naar kenmerken zoals kosten, stroomverbruik, omvang en gewicht, en schaalbaarheid.

Supermicro X13 COTS Edge Server with Intel vRAN Boost

"We zijn zeer verheugd om all-in-one servers te leveren voor de volgende generatie telco- en edge-implementaties voor vRAN- en privé 5G-omgevingen", zegt Charles Liang, president en CEO van Supermicro. "Ons telco aanbod maakt een meer gestroomlijnde uitrol op schaal mogelijk, wat toename van het gebruik van deze nieuwe technologieën betekent om effectievere en betrouwbaardere communicatienetwerken op schaal te leveren."

Ontdek Supermicro's Edge Servers

Supermicro's nieuwste edge-platform is speciaal ontworpen om aan deze eisen te voldoen. Gebaseerd op 4e Gen Intel Xeon Scalable processors met Intel vRAN Boost, beschikt het over volledig geïntegreerde vRAN-versnelling die de noodzaak voor een externe acceleratiekaart overbodig maakt, waardoor de systeemvermogensvereisten en de complexiteit van het systeem aanzienlijk worden gereduceerd. Het systeem heeft ook een ingebouwde netwerkinterface en 12 SFP25G-poorten, waardoor er geen extra kaarten en breakout-kabels nodig zijn, een volledig geïntegreerde timingondersteuning met acht uur wachttijd en een compact ontwerp met een lange levensduur. De Supermicro SYS-211E-systemen leveren een volledig geïntegreerde server die is geoptimaliseerd voor kosten, omvang en stroomverbruik, en die grote hoeveelheden verkeer in meerdere cell-site configuraties aan de edge kan verwerken, inclusief massive MIMO datastromen.

Lees meer over Supermicro's nieuwe X13 Edge Server

Lees meer over Supermicro 5G Producten en Oplossingen

Bovendien lanceert Supermicro een 4-node versie van de SuperEdge, een veelzijdige edge server die is ontworpen om een reeks veeleisende workloads op externe netwerklocaties aan te kunnen. Elk van de vier nodes in deze 2U rackmount server is voorzien van een single-socket 4e Gen Intel Xeon Scalable processor en draait onafhankelijk van de andere nodes. Dit stelt het systeem in staat meerdere workloads parallel uit te voeren, elk met dedicated resources. De Supermicro SYS-211TP biedt 2 PCIe 5.0 x16 FHHL sleuven per node, waardoor elke individuele node kan worden geoptimaliseerd met add-on kaarten om te voldoen aan de toegewezen workloads, inclusief het draaien als een DU of Centralized Unit (CU) in RAN-netwerken, MEC en enterprise edge workloads.

"Supermicro blijft de nieuwste technologie op de markt brengen met hun oplossingen voor gevirtualiseerde RAN en intelligent edge workloads ", zegt Cristina Rodriguez, vice president en algemeen directeur, Wireless Access Network Division bij Intel. "Door gebruik te maken van onze brede technologie portfolio, waaronder de nieuwste 4e Gen Intel Xeon Scalable processors en Data Center GPU's, kan Supermicro innovatieve serverontwerpen aanbieden die de industrie voorzien van krachtige, sterk geoptimaliseerde platforms voor een reeks gebruikers cases aan de edge."

Supermicro brengt nieuwe compacte edge-systemen voor externe implementaties buiten het datacenter, met behulp van de nieuwste generatie Intel-processors. Hiertoe behoren de SYS-521AD-TN2 mini-tower, de E102-13R en de E302-12A systemen. De SYS-521AD en E102-13R zijn beide gebaseerd op 13e Gen Intel Core processors. De SYS-521AD mini-tower is geoptimaliseerd voor videoverwerking, streaming en opslag, en kan worden gebruikt als edge-server voor kleine en middelgrote bedrijven. De E102 bevat tot 16 processorkernen, 64 GB geheugen en een reeks poorten en uitbreidingssleuven in een mini 1U embedded vormfactor, ideaal voor AI-inferencing, retail en signage workloads. De E302, met de nieuwste Intel Atom C5000-processor in een fanless compact ontwerp, levert kostenefficiënte prestaties naar locaties op afstand in een duurzame, geluidsarme vormfactor.

Een gemeenschappelijk kenmerk van Supermicro's nieuwe systemen voor edge workloads is de nadruk op ondersteuning voor GPU-versnellers en AI-inferencing. Een toenemend aantal van deze systemen is versneller compatibel, waaronder de NVIDIA A100, L40, L40S, L4, A2 en T1000, de Intel Data Center GPU Flex 140 en de Intel Data Center GPU Flex 170, en zelfs gespecialiseerde versnellers zoals de Hailo-8™ AI processor. Deze flexibiliteit stelt klanten in staat om application geoptimaliseerde Supermicro-systemen aan de intelligent edge te gebruiken om te voldoen aan de specifieke vereisten van hun workloads, wat tot betere resultaten en latency minimalisatie leidt.

Bezoek Supermicro's stand #814 op MWC Las Vegas , 26-28 september, ontdek hun nieuwe systemen en ervaar hun prestaties in real-world toepassingen aan de intelligent edge.

Over Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) is een wereldleider in toepassingsgerichte, totale IT-oplossingen. Supermicro, opgericht en actief in San Jose, Californië, legt zich toe op het leveren van first-to-market innovatie voor IT-infrastructuur voor Enterprise, Cloud, AI en 5G Telco/Edge. Wij vormen ons om tot leverancier van totale IT-oplossingen met server-, AI-, opslag-, IoT- en switchsystemen, software en diensten, en leveren daarbij geavanceerde high-volume moederbord-, voedings- en behuizingsproducten. De producten worden intern ontworpen en vervaardigd (in de VS, Taiwan en Nederland), waarbij gebruik wordt gemaakt van wereldwijde activiteiten voor schaalvergroting en efficiëntie, en ze worden geoptimaliseerd om de totale eigendomskosten te verlagen en de gevolgen voor het milieu te beperken (Green Computing). Met het bekroonde portfolio van Server Building Block Solutions® kunnen klanten hun exacte werklast en toepassing optimaliseren door te kiezen uit een brede reeks systemen die zijn opgebouwd uit onze flexibele en herbruikbare bouwstenen die een uitgebreide reeks vormfactoren, processoren, GPU's en geheugen-, opslag-, netwerk-, stroom- en koeloplossingen (luchtbehandeling, vrije luchtkoeling of vloeistofkoeling) ondersteunen.

Supermicro, Server Building Block Solutions en "We Keep IT Green" zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van Super Micro Computer, Inc.

Intel, het Intel-logo en andere Intel-merken zijn handelsmerken van Intel Corporation of zijn dochterondernemingen.

Alle andere merken, namen en handelsmerken zijn eigendom van de respectieve eigenaren ervan.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2219244/Picture1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/4291994/Supermicro_Logo.jpg

SOURCE Super Micro Computer, Inc.