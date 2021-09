Supermicro introduceert Rack Plug and Play Cloud-infrastructuur met gratis testen en valideren van toegang op afstand

Nu meer klanten de last van stijgende cloud-kosten ervaren, proberen veel van hen de cloud-gerelateerde werklast op een goedkopere interne infrastructuur over te hevelen. Toch willen ze voorkomen dat ze intern een op maat gemaakte oplossing moeten bouwen. Supermicro heeft in samenwerking met RedHat en Intel een kant en klare oplossing geïntroduceerd die klanten in staat stelt om een schaalbare cloud-infrastructuur binnen dagen in plaats van weken of maanden op te zetten. De basisconfiguratie kan direct worden aangeschaft of geleased voor ongeveer $ 3.000 per maand 1 . Het vaste prijsmodel voorkomt onvoorziene gebruikskosten, hoe meer u het gebruikt, hoe meer u bespaart.

"Het Supermicro Rack Plug and Play Cloud-infrastructuurprogramma biedt baanbrekende voordelige en efficiënte prestaties voor de hedendaagse onderneming", aldus Charles Liang, president en CEO van Supermicro. "Kant-en-klare, volledig gemonteerde, gevalideerde rack-systemen compleet met hardware software zijn beschikbaar, wat snelle implementatie mogelijk maakt en zorgt dat systemen sneller online zijn. Dit programma kan klanten tijd en ontwikkelinspanningen besparen. Ons nieuwste JumpStart-initiatief maakt gebruik van Intel CPUs', Intel Optane Persistent Memory, All-Flash NVMe Storage en 100 GbE netwerken voor prestaties van wereldklasse. Met het RedHat OpenShift Container Platform en de JumpStart gratis test- en validatieconfiguratie voor toegang op afstand kunnen klanten meteen beginnen met de overgang naar de efficiënte, schaalbare cloud op locatie."

De Supermicro JumpStart-configuratie is een instapoptie uit de volledige portefeuille van Supermicro Rack Plug and Play Cloud-infrastructuuroplossingen die extra prestaties, modulariteit, hoge capaciteit en extreme ontwerpen omvatten. Deze kant-en-klare oplossingen omvatten de rack-, bekabeling-, stroom- en koelingsinfrastructuur om de invoering van oplossingen op grote schaal makkelijker te maken. Het kan honderden instanties en containers ondersteunen met tot 70%* betere TCO dan gehoste cloud-aanbiedingen.

"Red Hat OpenShift is het toonaangevende Kubernetes-platform voor ondernemingen en biedt in elke infrastructuur meer consistentie om applicaties op schaal beter te bouwen, implementeren en beheren," aldus Joe Fernandes, vice-president en general manager Core Cloud Platforms bij Red Hat. "Door de kracht van OpenShift te combineren met Intel's processoren en Supermicro's cloud-infrastructuuroplossing kunnen organisaties hun kosten verlagen en niet alleen de onmiddellijke werklast ondersteunen, maar ook beter inspelen op toekomstige groeivereisten naar behoeven op meer geavanceerde systemen. We zijn verheugd om samen te werken met Supermicro en Intel om klanten op de open hybride cloud te ondersteunen."

"Intel werkt samen met Supermicro om een volledig geconfigureerd en gebruiksklaar cluster van systemen met de nieuwste Intel Xeon-processoren beschikbaar te stellen voor het testen van innovatieve softwareoplossingen", aldus Rose Schooler, Corporate Vice President, Global Data Center Sales bij Intel. "Onze 3de Gen Intel Xeon schaalbare processoren met ingebouwde AI-versnellers maken de ontwikkeling mogelijk van een nieuwe klasse toepassingen met uitstekende prestaties."

Met het gratis programma voor toegang op afstand van Supermicro JumpStart kunnen Supermicro-klanten onmiddellijk beginnen met het valideren en benchmarken van hun applicaties, waardoor praktische ervaring met de oplossing een mogelijkheid wordt. Het programma is snel en eenvoudig toegankelijk. Met Supermicro's JumpStart portal kunnen geïnteresseerde partij zich registreren en de oplossing dan gebruiken via een beveiligde portal.

Productportefeuille

De configurate van Supermicro JumpStart is gebaseerd op een multi-node BigTwin® 2U 4-Node-systeem met 3de generatie Intel Xeon schaalbare processoren voor maximaal 320 cores, 16 TB geheugen, 736 TB All-Flash NVMe PCI-E 4.0-opslag per systeem, samen met drie 1U Ultra-systemen, die tot 1,1 PB All-Flash NVMe PCI-E 4.0-opslag ondersteunen, 100 GbE Switch voor NVMe-oF en een 25 GbE Switch die superieure data- en opslagnetwerkprestaties biedt voor de lokale objectopslag. Het is een afgeschaalde versie van de Supermicro Red Hat® OpenShift®-referentie-architectuur - oplossing met hoge dichtheid. De oplossing is gebaseerd op Red Hat OpenShift, het toonaangevende Kubernetes-platform voor ondernemingen in de sector. Extra Supermicro Rack Plug and Play Cloud-infrastructuurconfiguraties zijn beschikbaar en geoptimaliseerd op efficiëntie, schaal en prestaties, gebouwd op Supermicro Ultra, SuperBlade®, CloudDC en edge computing-platforms.

Sluit u voor meer informatie aan bij onze webinar met vertegenwoordigers van Supermicro, Intel en Red Hat, live of on-demand,"Bouw een kant en klare cloud met onze voordelige Rack Plug-N-Play Cloud-infrastructuur."

