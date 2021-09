Supermicro представляет стоечную облачную инфраструктуру Plug & Play

«Стоечная облачная инфраструктура Plug & Play от компании Supermicro радикально меняет модель стоимости и производительности для современного предприятия, — сказал Чарльз Лян (Charles Liang), президент и генеральный директор компании Supermicro. — Полностью готовые к работе стоечные системы, включая оборудование и программное обеспечение, обеспечивают быстрое развертывание и подключение систем к сети. С данной программой наши клиенты экономят время и деньги на проектирование и создание индивидуальных решений. Предлагаемая нами программа JumpStart предусматривает использование процессоров Intel, постоянной памяти Intel Optane, флеш-памяти NVMe и сетей 100GbE, гарантируя высокую производительность. За счет использования контейнерной платформы RedHat OpenShift и конфигурации JumpStart для бесплатного удаленного тестирования и проверки доступа клиенты могут сразу же приступить к работе в высокопроизводительном масштабируемом локальном облаке».

Supermicro JumpStart — это конфигурация начального уровня в портфеле решений стоечной облачной инфраструктуры Supermicro Plug & Play, которые предусматривают расширение производительности, модульности, емкости и конструкции. Эти готовые решения уже включают в себя стоечную инфраструктуру, набор кабелей, устройств питания и охлаждения для упрощения масштабного развертывания решения, поддерживая работу с сотнями виртуальных узлов и контейнеров, при этом совокупная стоимость владения на 70% ниже*, чем при размещении инфраструктуры в облачных сервисах.

«Ведущая в отрасли корпоративная платформа Kubernetes от Red Hat OpenShift обеспечивает согласованность действий при создании, развертывании и управлении приложениями в инфраструктуре любого масштаба, — отметил Джо Фернандес (Joe Fernandes), вице-президент и генеральный менеджер Core Cloud Platforms, Red Hat. — Возможности платформы OpenShift, процессоров Intel и облачной инфраструктуры Supermicro позволяют сократить расходы и не только лучше распределять рабочие нагрузки, но и удовлетворять будущие потребности роста по мере необходимости. Мы рады сотрудничать с компаниями Supermicro и Intel для оказания поддержки клиентам при работе с открытым гибридным облаком».

«Сотрудничество компаний Intel и Supermicro направлено на создание полностью сконфигурированного и готового к работе кластера систем с новейшими процессорами Intel Xeon для тестирования инновационных программных решений, — говорит Роуз Скулер (Rose Schooler), корпоративный вице-президент компании Intel по международным продажам центров обработки данных. — Масштабируемые процессоры Intel Xeon 3-го поколения со встроенным ускорением на основе технологий искусственного интеллекта обеспечивают возможность появления нового класса приложений с выдающейся производительностью».

С помощью бесплатной программы тестирования удаленного доступа Supermicro JumpStart клиенты компании могут проверить работу своих приложений и получить практический опыт работы с облачным решением. Это очень легко. Перейдите на портал Supermicro JumpStart, зарегистрируйтесь и получите доступ к системе через защищенный канал связи.

Ассортимент продукции

Конфигурация Supermicro JumpStart базируется на многоузловой системе BigTwin® в форм-факторе 2U с 4 узлами, процессорами Intel Xeon Scalable 3-го поколения (до 320 ядер), 16 ТБ памяти, хранилищем All-Flash NVMe PCI-E 4.0 объемом 736 ТБ на систему, а также с тремя системами Ultra в форм-факторе 1U с хранилищем All-Flash NVMe PCI-E 4.0 объемом до 1,1 ПБ, коммутатором 100GbE для NVMe-oF и коммутатором 25GbE, обеспечивающими превосходную производительность хранения данных на локальном объекте. Это уменьшенная версия эталонной архитектуры Supermicro Red Hat® OpenShift®, отличающейся высокой плотностью размещения. В основе данного решения лежит Red Hat OpenShift — ведущая в отрасли корпоративная платформа Kubernetes. Доступны дополнительные конфигурации стоечной облачной инфраструктуры Supermicro Plug & Play на базе платформ Supermicro Ultra, SuperBlade®, CloudDC и платформ периферийных вычислений, оптимизированные для повышения эффективности, масштабируемости и производительности.

Более подробная информация будет предоставлена в ходе онлайн-семинара «Создание готового облачного решения вместе с оптимизированной стоечной облачной инфраструктурой Plug & Play» с представителями компаний Supermicro, Intel и Red Hat. Пользователи могут присоединиться к нему в режиме реального времени, а также по запросу.

Информация о компании Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (SMCI) — ведущая инновационная компания в сфере разработки технологий для высокопроизводительных и высокоэффективных серверов — является одним из крупнейших поставщиков современных комплексных решений Server Building Block Solutions® для корпоративных центров обработки данных, а также систем облачных вычислений, искусственного интеллекта и периферийных вычислений по всему миру. Компания Supermicro неустанно стремится к обеспечению защиты окружающей среды, реализуя с этой целью свою программу We Keep IT Green®, и предлагает клиентам наиболее энергоэффективные и экологически безопасные решения из всех представленных на рынке.

Supermicro, Server Building Block Solutions и We Keep IT Green являются торговыми марками и/или зарегистрированными товарными знаками компании Super Micro Computer, Inc.

Все остальные марки, названия и товарные знаки являются собственностью их соответствующих владельцев.

Intel, логотип Intel и другие торговые марки Intel являются товарными знаками компании Intel Corporation или ее дочерних организаций.

Red Hat и OpenShift являются торговыми марками или зарегистрированными товарными знаками компании Red Hat, Inc. или ее дочерних организаций в США и других странах.

1 В случае трехлетней аренды, при условии подтверждения кредитоспособности, применяются дополнительные условия. Более подробная информация представлена на веб-сайте по адресу: (ссылка)

* На основе собственных оценок компании Supermicro.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1625008/Super_Micro_Comp_Rack_Scale.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg

