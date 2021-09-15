Supermicro представляет стоечную облачную инфраструктуру Plug & Play

Затраты клиентов на облачные решения продолжают расти, многие из них ищут способы перенести рабочие нагрузки из облака на более дешевую внутреннюю инфраструктуру. Тем не менее, мало кому хочется заниматься разработкой собственных решений для этого. Компания Supermicro в сотрудничестве с компаниями RedHat и Intel предлагают готовую систему для создания масштабируемой облачной инфраструктуры за считанные дни, а не недели или месяцы. Базовую конфигурацию можно приобрести сразу или взять в аренду примерно за 3000 долл. США в месяц 1 . Модель фиксированной платы исключает непредвиденные расходы на использование — чем дольше вы пользуетесь решением, тем выше экономия.

«Стоечная облачная инфраструктура Plug & Play от компании Supermicro радикально меняет модель стоимости и производительности для современного предприятия, — сказал Чарльз Лян (Charles Liang), президент и генеральный директор компании Supermicro. — Полностью готовые к работе стоечные системы, включая оборудование и программное обеспечение, обеспечивают быстрое развертывание и подключение систем к сети. С данной программой наши клиенты экономят время и деньги на проектирование и создание индивидуальных решений. Предлагаемая нами программа JumpStart предусматривает использование процессоров Intel, постоянной памяти Intel Optane, флеш-памяти NVMe и сетей 100GbE, гарантируя высокую производительность. За счет использования контейнерной платформы RedHat OpenShift и конфигурации JumpStart для бесплатного удаленного тестирования и проверки доступа клиенты могут сразу же приступить к работе в высокопроизводительном масштабируемом локальном облаке».

Supermicro JumpStart — это конфигурация начального уровня в портфеле решений стоечной облачной инфраструктуры Supermicro Plug & Play, которые предусматривают расширение производительности, модульности, емкости и конструкции. Эти готовые решения уже включают в себя стоечную инфраструктуру, набор кабелей, устройств питания и охлаждения для упрощения масштабного развертывания решения, поддерживая работу с сотнями виртуальных узлов и контейнеров, при этом совокупная стоимость владения на 70% ниже*, чем при размещении инфраструктуры в облачных сервисах.

«Ведущая в отрасли корпоративная платформа Kubernetes от Red Hat OpenShift обеспечивает согласованность действий при создании, развертывании и управлении приложениями в инфраструктуре любого масштаба, — отметил Джо Фернандес (Joe Fernandes), вице-президент и генеральный менеджер Core Cloud Platforms, Red Hat. — Возможности платформы OpenShift, процессоров Intel и облачной инфраструктуры Supermicro позволяют сократить расходы и не только лучше распределять рабочие нагрузки, но и удовлетворять будущие потребности роста по мере необходимости. Мы рады сотрудничать с компаниями Supermicro и Intel для оказания поддержки клиентам при работе с открытым гибридным облаком».

«Сотрудничество компаний Intel и Supermicro направлено на создание полностью сконфигурированного и готового к работе кластера систем с новейшими процессорами Intel Xeon для тестирования инновационных программных решений, — говорит Роуз Скулер (Rose Schooler), корпоративный вице-президент компании Intel по международным продажам центров обработки данных. — Масштабируемые процессоры Intel Xeon 3-го поколения со встроенным ускорением на основе технологий искусственного интеллекта обеспечивают возможность появления нового класса приложений с выдающейся производительностью».

С помощью бесплатной программы тестирования удаленного доступа Supermicro JumpStart клиенты компании могут проверить работу своих приложений и получить практический опыт работы с облачным решением. Это очень легко. Перейдите на портал Supermicro JumpStart, зарегистрируйтесь и получите доступ к системе через защищенный канал связи.

Ассортимент продукции

Конфигурация Supermicro JumpStart базируется на многоузловой системе BigTwin® в форм-факторе 2U с 4 узлами, процессорами Intel Xeon Scalable 3-го поколения (до 320 ядер), 16 ТБ памяти, хранилищем All-Flash NVMe PCI-E 4.0 объемом 736 ТБ на систему, а также с тремя системами Ultra в форм-факторе 1U с хранилищем All-Flash NVMe PCI-E 4.0 объемом до 1,1 ПБ, коммутатором 100GbE для NVMe-oF и коммутатором 25GbE, обеспечивающими превосходную производительность хранения данных на локальном объекте. Это уменьшенная версия эталонной архитектуры Supermicro Red Hat® OpenShift®, отличающейся высокой плотностью размещения. В основе данного решения лежит Red Hat OpenShift — ведущая в отрасли корпоративная платформа Kubernetes. Доступны дополнительные конфигурации стоечной облачной инфраструктуры Supermicro Plug & Play на базе платформ Supermicro Ultra, SuperBlade®, CloudDC и платформ периферийных вычислений, оптимизированные для повышения эффективности, масштабируемости и производительности.

Более подробная информация будет предоставлена в ходе онлайн-семинара «Создание готового облачного решения вместе с оптимизированной стоечной облачной инфраструктурой Plug & Play» с представителями компаний Supermicro, Intel и Red Hat. Пользователи могут присоединиться к нему в режиме реального времени, а также по запросу.

Информация о компании Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (SMCI) — ведущая инновационная компания в сфере разработки технологий для высокопроизводительных и высокоэффективных серверов — является одним из крупнейших поставщиков современных комплексных решений Server Building Block Solutions® для корпоративных центров обработки данных, а также систем облачных вычислений, искусственного интеллекта и периферийных вычислений по всему миру. Компания Supermicro неустанно стремится к обеспечению защиты окружающей среды, реализуя с этой целью свою программу We Keep IT Green®, и предлагает клиентам наиболее энергоэффективные и экологически безопасные решения из всех представленных на рынке.

Supermicro, Server Building Block Solutions и We Keep IT Green являются торговыми марками и/или зарегистрированными товарными знаками компании Super Micro Computer, Inc.

Все остальные марки, названия и товарные знаки являются собственностью их соответствующих владельцев.

Intel, логотип Intel и другие торговые марки Intel являются товарными знаками компании Intel Corporation или ее дочерних организаций.

Red Hat и OpenShift являются торговыми марками или зарегистрированными товарными знаками компании Red Hat, Inc. или ее дочерних организаций в США и других странах.

1 В случае трехлетней аренды, при условии подтверждения кредитоспособности, применяются дополнительные условия. Более подробная информация представлена на веб-сайте по адресу: (ссылка)

* На основе собственных оценок компании Supermicro.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1625008/Super_Micro_Comp_Rack_Scale.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg

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SOURCE Super Micro Computer, Inc.