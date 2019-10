Supermicro levert hogere prestaties aan hoogwaardige ingebouwde servers op instapniveau met de nieuwe Intel Xeon E-2200-processor

"Bij Supermicro ontwerpen we onze bouwsteen-moederborden, en chassis- en systeemoplossingen om een snelle overgang naar de nieuwste processors mogelijk te maken," aldus Ivan Tay, vice president product management bij Supermicro. "Met de nieuwste Intel Xeon E-2200-processors met maximaal acht kernen en tot 5 GHz kunnen onze klanten snel prestatieverbeteringen realiseren in hun energiezuinige systemen."

Supermicro's X11SC-serie moederborden voor Intel Xeon E-2100 ondersteunen ook de nieuwe Intel Xeon E-2200-processors met acht verschillende modellen in Micro-ATX, Mini-ITX en Wide I/O (WIO) vormfactoren voor verschillende markten. Klanten kunnen deze moederborden gebruiken voor servers op instapniveau, SMB-systemen, werkstations, edge computing en andere apparaten. Door moederborden te installeren op basis van de Intel Xeon E-2200 kunnen klanten het vermogen vergroten zonder dat extra herconfiguratie van het systeem vereist is, of ze nu een geoptimaliseerd Supermicro-chassis gebruiken of een eigen chassis. De nieuwe Intel Xeon E-2200-processors bevatten Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) voor verbeterde applicatiecode en gegevensbeveiliging.

"In onze beoordelingen hebben we vastgesteld dat de Intel Xeon E-2100-serie in Supermicro-servers de innovatie in het segment meer heeft versneld dan we in bijna een decennium hebben gezien", aldus Patrick Kennedy, hoofdredacteur van ServeTheHome. "Onze testen met de Supermicro-platforms en de nieuwe Intel Xeon E-2200-serie processors laten zien dat dit snelle innovatietempo voortduurt met nog meer prestaties in bewezen servers en werkstations."

De Intel Xeon E-2200-processors zullen de capaciteit van geselecteerde Supermicro-systemen in verschillende productfamilies onmiddellijk vergroten. Enterprise- en SMB-klanten kunnen meer prestaties verwachten met hun 5019C-serie servers op instapniveau en 5039C-serie werkstations.

Datacentra die MicroBlade- en MicroCloud-systemen met hoge dichtheid implementeren, evenals gebruikers van de SuperBlade GPU Blade, zullen ook enorm profiteren van de extra kernen en hogere frequentie in hun implementaties met meerdere knooppunten. Omdat Edge computing blijft groeien met IoT- en 5G-implementaties, zullen de Intel Xeon E-2200-processors de toevoeging van meer eindapparatuur en lokale verwerking mogelijk maken om zo nieuwe diensten te ondersteunen met 1019C en 5019C rackmount servers.

