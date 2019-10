Supermicro impulsiona o desempenho para servidores de alta densidade, nível de entrada e embutidos com os novos processadores Intel Xeon E-2200

As placas-mãe da Supermicro da série X11SC do Intel Xeon E-2100 também irão dar suporte aos novos processadores Intel Xeon E-2200, com oito modelos diferentes, em fatores de forma Micro-ATX, Mini-ITX e Wide I/O (WIO) para uma variedade de mercados finais. Os clientes podem usar essas placas-mãe para servidores de nível de entrada, sistemas de PME, estações de trabalho, computação de borda e outras aplicações. Ao instalar placas-mãe baseadas no Intel Xeon E-2200, os clientes podem aumentar a capacidade de computação, sem exigências adicionais de reconfiguração do sistema, quer estejam usando um chassi otimizado da Supermicro ou um de seus próprios sistemas. Os novos processadores Intel Xeon E-2200 incluem o Software Guard Extensions da Intel (Intel SGX), para se ter código de aplicação e segurança de dados aperfeiçoados.

"Em nossas análises, constatamos que a série Intel Xeon E-2100 de servidores da Supermicro aceleraram a inovação no segmento em passos maiores do que os que temos visto em quase uma década", disse o editor-chefe da ServeTheHome, Patrick Kennedy. "Nossos testes com plataformas da Supermicro e dos novos processadores da série Intel Xeon E-2200 mostram esse passo rápido da inovação continuando com ainda mais desempenho em servidores e estações de trabalho comprovados".

Os processadores Intel Xeon E-2200 irão aumentar instantaneamente a capacidade de computação de determinados sistemas da Supermicro em diversas famílias de produtos. Os clientes empresariais e de PMEs podem conseguir maior desempenho de seus servidores de nível de entrada da série 5019C e estações de trabalho da série 5039C.

Os centros de dados que implementam os sistemas de alta densidade MicroBlade e MicroCloud, bem como os usuários do SuperBlade GPU Blade, também irão se beneficiar grandemente de núcleos adicionais e maior frequência em suas implementações de múltiplos nós. Conforme a computação de borda continua a crescer com as implementações de Internet das Coisas (IoT) e da 5G, os processadores Intel Xeon E-2200 irão habilitar a adição de mais dispositivos finais e processamento local, para dar suporte a novos serviços com montagem em rack de servidores 1019C e 5019C.

