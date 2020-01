Supermicro verbreedt relatie met Oracle met de beste serveroplossingen

"Het werk dat we hebben uitgevoerd met de Oracle-softwarepakketten helpt ervoor te zorgen dat klanten van Oracle en Supermicro de beste prestaties en de beste TCO-waarde kunnen halen uit onze vooraf geteste en gevalideerde servers in al hun Oracle-werklasten", aldus Raju Penumatcha, senior vicevoorzitter en productdirecteur, Supermicro. "Wij kijken uit naar de verdere samenwerking met Oracle en wij verwachten dat we de komende maanden bijkomende toonaangevende servers en oplossingen zullen implementeren die zijn ontworpen en geoptimaliseerd voor Oracle."

Deze gecertificeerde systemen maken gebruik van Supermicro's superieure systeemontwerpen en hoogwaardige 2e generatie Intel Xeon Scalable processoren. Bovendien kunnen gebruikers het Intel Optane DC persistente geheugen benutten ter ondersteuning van grotere datasets en een betere beschikbaarheid bij het opnieuw opstarten van de database. De systemen stellen gebruikers in staat uitstekende prestaties en waarde te behalen uit hun Oracle-database en -toepassingen met maximaal 28 cores en een geheugensnelheid van 2933 MHz. Nieuwe en bestaande klanten maken volledig gebruik van de zakelijke servers van Supermicro en benutten hun spaarzame architectuur om hun bedrijfskritieke op Oracle-software gebaseerde oplossingen voor de meest veeleisende cloud en hybride Oracle-werklasten aan te drijven.

"De lancering van gecertificeerde oplossingen door Supermicro met Oracle Linux en Oracle VM in al hun serverlijnen onderstreept de waarde en de vraag die wederzijdse klanten ervaren van de gecombineerde oplossingen," zegt Robert Shimp, vicevoorzitter van de productbeheersgroep, Oracle Linux en virtualisatie bij Oracle. "De samenwerking van Oracle en Supermicro richt zich op het helpen van klanten om geweldige prestaties te behalen voor hun datacenter-, cloud- en bedrijfsimplementaties."

De certificatietesten betreffende de Supermicro-hardware zijn voltooid met behulp van Oracle Linux met de Unbreakable Enterprise Kernel en Oracle VM. Alle gecertificeerde servers hebben voldaan aan strenge testrichtlijnen als onderdeel van het HCL-programma (Hardware Compatibility List) van Oracle voor Oracle Linux en Oracle VM.

Meer informatie over de oplossingenportefeuille van Supermicro die Oracle HCL-certificering heeft verkregen is te vinden op: https://www.supermicro.com/support/resources/OS/OS_Certification_Intel.cfm?mlg=0

Ga naar www.supermicro.com voor volledige informatie over de SuperServer®-oplossingen van Supermicro. Volg Supermicro op Facebook en Twitter om het laatste nieuws en aankondigingen te ontvangen.

