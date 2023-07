Supermicro voegt 192-core ARM CPU-gebaseerde laagvermogen-servers toe aan zijn brede gamma van werklastgeoptimaliseerde servers en opslagsystemen

Nieuwe MegaDC Servers bevatten de nieuwe AmpereOne™ CPU voor Microservices, Telco Edge, Web Servers, Caching Services, Mediacodering en Video Game Streaming

SAN JOSE, Californië, 19 juli 2023 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), een Total IT Solution Provider voor Cloud, AI/ML, Storage en 5G/Edge, kondigt een aantal nieuwe servers aan voor zijn al brede, toepassingsgeoptimaliseerde productlijn. Deze nieuwe servers bevatten de nieuwe AmpereOne™ CPU, met tot 192 single-threaded cores en tot 4TB geheugencapaciteit. Toepassingen zoals databases, telco edge, webservers, caching services, mediacodering en video gaming streaming zullen baat vinden bij meer cores, snellere geheugentoegang, hogere prestaties per watt, schaalbaar energiebeheer en de nieuwe cloudbeveiligingsfuncties. Bovendien zullen op Cloud Native microservice gebaseerde toepassingen hun voordeel doen bij de lagere latenties en het lagere energieverbruik.

Supermicro Adds 192-Core ARM CPU Based Low Power Servers to Its Broad Range of Workload Optimized Servers and Storage Systems

"Supermicro breidt de keuzemogelijkheden voor onze klanten uit met de introductie van deze nieuwe systemen die de nieuwste CPU's met hoge core count van Ampere Computing bevatten", aldus Michael McNerney, vice president Marketing en Security van Supermicro. "Met een hoog aantal cores, voorspelbare latenties en tot 4 TB geheugen zullen gebruikers betere prestaties voor een hele rij werklasten en een lager energieverbruik ervaren. We blijven een gamma milieuvriendelijke servers ontwerpen en leveren, die klanten een concurrentievoordeel bieden voor verschillende toepassingen."

Als onderdeel van het ARM ecosysteem bevatten deze nieuwe servers OpenBMC voor industriestandaard serverbeheer. Dat maakt de integratie van deze nieuwe Supermicro servers in on-prem en hyperscale datacenters mogelijk.

Supermicro's ARM-gebaseerde MegaDC servers zijn een innovatieve uitbreiding op de Ampere® Altra® CPU, variërend van 32 tot 128 cores, en met AmpereOne™, met maximaal 192 cores. De op AmpereOne™ gebaseerde servers omvatten PCIe 5.0 en DDR5, evenals meer geheugen en I/O-bandbreedte met een aanzienlijke prestatieverbetering ten opzichte van de systemen van de vorige generatie, wat resulteert in snellere algehele applicatieprestaties. Klanten kunnen Supermicro's Building Block Solution-architectuur gebruiken om verschillende vereisten voor de werkbelasting van applicaties te ondersteunen, zoals meer geheugenbandbreedte en -capaciteit, meer PCIe-uitbreidingssleuven en CPU-prestaties met een lager stroomverbruik.

Meer informatie over de volledige serie Supermicro AMD-servers is te vinden op https://www.supermicro.com/en/products/megadc?pro=generation_new%3DR12%2CR13

De nieuwe servers zijn toepassingsgeoptimaliseerd op basis van de single-socket MegaDC Building Block Solution architectuur en zijn per direct beschikbaar. Gerichte toepassingen zijn onder andere:

Onderneming - 1U, enkele socket, met 12x 2,5" U.2 NVMe-drives

AI/GPU - 2U, enkele socket, met tot 4 dubbelbrede 350W GPU-kaarten

Database - 2U, enkele socket, tot 24x NVMe-drives

Objectopslag - 2U, enkele socket, met 12x 3,5" en 4x 2,5" U.2 NVMe-drives

Telco Edge - 2U, enkele socket, 17" diepte met 6x 2,5 U.2 NVMe-drives

"Met de toevoeging van AmpereOne™ aan Supermicro's MegaDC serverlijn brengen we nog meer cores voor workloads die de hoogste prestaties nodig hebben bij het laagste stroomverbruik," aldus Jeff Wittich, Chief Product Officer bij Ampere. "Met zowel Ampere® Altra® als AmpereOne™ biedt Supermicro klanten een breed scala aan opties die voldoen aan de eisen van de toepassingen en tegelijkertijd de kosten en milieu-impact van datacenter- en edge computing blijven verlagen."

Meer informatie over de producten van Supermicro is te vinden op: www.supermicro.com

Bekijk het webinar "AICAN: Nieuw Cloud Game Streaming Platform levert graphics van pc-kwaliteit aan mobiele games" op: https://www.brighttalk.com/webcast/17278/587447

