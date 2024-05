Charles Liang, CEO van Supermicro, geeft opnieuw CEO-keynote op COMPUTEX 2024

CEO spreekt over de recente innovaties in Rack Scale Plug-and-Play (PnP) oplossingen, waaronder vloeistofkoeling, verhoogde efficiëntie en geoptimaliseerde prestaties voor AI, cloud en edge computing

SAN JOSE, Calif. en TAIPEI, 30 april 2024 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), een leverancier van complete IT-oplossingen voor cloud, opslag en 5G/Edge, kondigde aan dat Charles Liang, President en CEO, voor het zevende achtereenvolgende jaar een CEO-keynote zal presenteren op COMPUTEX 2024, een van de belangrijkste computer- en technologie-evenementen rond het thema 'Connecting AI' in Taipei van 4 tot 7 juni 2024. De keynote van de Supermicro CEO vindt plaats op woensdag 5 juni om 9:30 uur in Taipei Nangang Exhibition Center Hall 2, 7F (of online).

"Supermicro blijft de groei van generatieve AI-technologieën stimuleren door grenzen te verleggen en innovatieve energie-efficiënte oplossingen te bouwen over het hele spectrum van datacenters tot de intelligente rand," zegt Charles Liang, president en CEO van Supermicro. "Met onze sterke toewijding aan het aanbieden van groene IT-oplossingen en klanttevredenheid, is Supermicro's vloeistofkoelingstechnologie ontworpen om het energieverbruik te verminderen en de TCO van datacenters tot 40% te verlagen. Dit biedt geoptimaliseerde systeemprestaties voor klanten en een lagere CO2-voetafdruk. Supermicro levert vandaag AI-oplossingen van 100kW per rack. Supermicro vindt het geweldig om deel uit te maken van COMPUTEX 2024 zodat wij deze innovaties en mogelijkheden kunnen laten zien."

Ga voor meer informatie over Supermicro's aanwezigheid op COMPUTEX 2024 naar: https://learn-more.supermicro.com/computex .

De Taipei International Computer Show (COMPUTEX 2024) richt zich op innovatieve mijlpalen in generatieve AI-technologie en omvat zes belangrijke thema's: AI computing, geavanceerde connectiviteit, mobiliteit van de toekomst, interactieve realiteit, duurzaamheid en innovaties.

Charles Liang, een frequente keynote spreker op COMPUTEX, zal tijdens de x CEO-keynote sessie de geavanceerde systemen van Supermicro introduceren die zijn ontworpen om zich te richten op time-to-market, Building Block Solutions®, en hoe Green IT de total cost of ownership (TCO) voor datacenters heeft verlaagd.

Groen computergebruik is tegenwoordig van cruciaal belang voor datacenters, die ongeveer 1-3% van de wereldwijde vraag naar elektriciteit verbruiken en naar verwachting zullen groeien. Supermicro zet zich in voor het ontwerpen en leveren van componenten die deel uitmaken van Green Computing door de prestaties van servers en datacenters te maximaliseren en de impact op het milieu te minimaliseren.

Supermicro biedt ideale rack-scale oplossingen voor de huidige AI/ML-, cloud- en opslageisen, omdat ze een snelle implementatie in datacenters mogelijk maken. De bouwsteenoplossingen ondersteunen een uitgebreide set van vormfactoren, processors, geheugen, GPU's, opslag, netwerken, stroomvoorziening en koeloplossingen, waardoor bedrijven op maat gemaakte systemen kunnen bouwen voor vele computerdoeleinden.

Dit jaar zal Supermicro op stand M0311a de rack-scale-, vloeistofkoeling- en Green Computing-oplossingen tonen die innovatie, ontdekking en ontwikkeling in verschillende industrieën stimuleren. Deze oplossingen worden aangedreven door de nieuwste generatie Intel® Xeon® processors, AMD EPYC™ processors en NVIDIA GPU's. Ga voor meer informatie naar https://www.computextaipei.com.tw/en/index.html .

De CEO-keynote vindt plaats op woensdag 5 juni om 9:30 uur in Taipei Nangang Exhibition Center Hall 2, 7F (of online).

Ga naar https://www.supermicro.com/en/event/computex om u in te schrijven voor een persoonlijk bezoek of om u aan te melden voor een livestream.

