Swiss Rockets AG kondigt de oprichting aan van ROCKETVAX voor de ontwikkeling van een nieuwe generatie SARS-CoV-2-vaccin

BAZEL, Zwitserland, 10 november 2020 /PRNewswire/ -- De snelle ontwikkeling van een effectief en veilig vaccin tegen SARS-CoV-2 is een topprioriteit voor Swiss Rockets AG. Een in Bazel gevestigde dochteronderneming, RocketVax AG, is opgericht om innovatieve Zwitserse technologieën en expertise te gebruiken om dit doel te bereiken.

"De ontwikkeling van een SARS-CoV-2-vaccin zou wel eens complexer kunnen zijn dan verwacht, en het is mogelijk dat de eerste generatie vaccins niet de langdurige, hoogwaardige bescherming biedt die nodig is om een einde te maken aan de vele negatieve gevolgen van de wereldwijde SARS-CoV-2-pandemie. Een aantal toonaangevende SARS-CoV-2-vaccinatiekandidaten gebruiken andere virussen, zoals adenovirussen met slechts één coronavirus-eiwit, met name het piekeiwit dat nodig is om het virus in de cellen te laten binnendringen. Het is echter onwaarschijnlijk dat deze vaccins een sterke en duurzame bescherming tegen SARS-CoV-2 zullen bieden. Wij vinden het belangrijk om vaccins te ontwikkelen die zoveel mogelijk SARS-CoV-2-eiwitten bevatten, maar zonder enig ziekteverwekkend potentieel", aldus Dr. Vladimir Cmiljanovic, voorzitter en CEO van Swiss Rockets.

Prof. Dr. Thomas Klimkait, Viroloog aan de Universiteit van Bazel en Projectleider Preklinische Ontwikkeling bij RocketVax, legt uit: "Als een innovatief nieuw generatie vaccin ontwikkelt RocketVax een compleet maar 'replicatie geblokkeerd' SARS-CoV-2-virus dat alle essentiële eiwitcomponenten in het virusdeeltje aan het menselijke immuunsysteem presenteert." Bij de productie van het actieve bestanddeel worden nieuwe methoden gebruikt. RocketVax vertrouwt in eerste instantie op de baanbrekende DNA-synthesetechnologie van de ETH-spin-off Gigabases Switzerland AG. De gen sequentie van het gewenste kunstmatige virale genoom, optimaal voor een immuunrespons, is ontworpen met behulp van een hoge rekenkracht en kunstmatige intelligentie. In het ontworpen genoom ontbreekt één essentieel viruselement dat nodig is voor replicatie. Dit element wordt geleverd door een menselijke productiecel, die volledige virusdeeltjes in het laboratorium produceert. Het "kunstmatige virus" kan in grote hoeveelheden worden gemaakt voor gebruik als vaccin. Deze technologie maakt de snelle productie van verschillende genoomsequenties mogelijk, waardoor de productie van vaccins met één of meerdere virale sequenties mogelijk wordt. Het maakt het ook mogelijk om alle relevante SARS-CoV-2-mutaties die zich in de toekomst kunnen voordoen, op te nemen.

Oprichting van RocketVax AG en verwerving van de uitvinding rechten van de ETH-spin-off Gigabases Switzerland AG

Swiss Rockets heeft de exclusieve rechten verworven om een SARS-CoV-2-vaccin te ontwikkelen met behulp van de baanbrekende DNA-synthesetechnologie van de ETH-spin-off Gigabases Switzerland AG. De volgende generatie SARS-CoV-2-virusvaccins zal worden ontwikkeld in samenwerking met Gigabases en een consortium van deskundigen van verschillende toonaangevende Zwitserse universiteiten en instituten.

Hiervoor heeft Swiss Rockets in Bazel RocketVax AG opgericht en wordt de benodigde infrastructuur geleverd met kantoor- en laboratoriumruimte als kweekcentrum in samenwerking met het kanton Bazel-Stad en de Universiteit van Bazel. Hierdoor heeft RocketVax toegang tot het noodzakelijke bioveiligheidslaboratorium. Swiss Rockets fungeert ook als versneller door op middellange termijn extra middelen te investeren in de ontwikkeling van RocketVax en is verantwoordelijk voor de ondersteuning van RocketVax in nationale en internationale financieringsronden. Ook wordt de managementexpertise geleverd door Swiss Rockets, samen met toonaangevende Zwitserse en internationale experts.

RocketVax werkt samen met vooraanstaande wetenschappers

Prof. Marcel Tanner, Emeritus hoogleraar Epidemiologie, Medische Parasitologie en Volksgezondheid en voormalig directeur van het Zwitserse Instituut voor Tropische ziekten en Volksgezondheid, zal optreden als wetenschappelijk hoofdadviseur. Hij is een vooraanstaand klinisch epidemioloog en een pionier in R&D voor vaccins en geneesmiddelen tegen armoedeziekten en verwaarloosde tropische ziekten.

Prof. Claudia Daubenberger, Hoofd Klinische Immunologie van het Zwitserse Instituut voor Tropische ziekten en Volksgezondheid, zal de klinische ontwikkeling ondersteunen. RocketVax krijgt toegang tot een internationaal klinisch testnetwerk om een innovatieve en snelle klinische ontwikkeling in verschillende menselijke populaties mogelijk te maken.

Prof. Thomas Klimkait, de viroloog aan de Universiteit van Bazel, optimaliseert het virusproductieproces en leidt de preklinische ontwikkeling.

Prof. Adrian Egli, Hoofd Moleculaire Verificatie en Sequentie in het Universitair Ziekenhuis Bazel, zal de preklinische en klinische ontwikkeling ondersteunen.

Dr. Matthias Christen, CEO van Gigabases Switzerland AG, een biotechnologisch bedrijf dat verantwoordelijk is voor de productie en levering van volledige DNA-constructies die essentieel zijn voor de verschillende kandidaat-vaccins.

Prof. Beat Christen, medeoprichter van Gigabases Switzerland AG en professor aan de ETH Zürich, adviseert het bedrijf over het ontwerpen van DNA-sequenties.

Prof. Bernd Giese van de Universiteit van Freiburg, een van 's werelds meest vooraanstaande chemici, zal de expertise op het gebied van DNA-chemie leveren.

Prof. Christian Münz, co-hoofd van het Instituut voor Experimentele Immunologie aan de Universiteit van Zürich, levert expertise in nieuwe in vivo SARS-CoV-2-infectiemodellen.

Team

Raad van Bestuur:

Dr. Jeanette Wood – Voorzitter, niet-uitvoerend bestuurslid

Dr. Vladimir Cmiljanovic – Vicevoorzitter, Uitvoerend bestuurslid

Dr. Natasa Cmiljanovic – Uitvoerend bestuurslid

Dr. Thomas Ladner – Niet-uitvoerend bestuurslid

Marco Illy – Niet-uitvoerend bestuurslid

Managementteam:

Dr. Vladimir Cmiljanovic – Chief Executive Officer

Dr. Natasa Cmiljanovic – Chief Operating Officer

Dr. Mohammad Johri – Chief Business Officer

Dr. Josef Kuenzle – Chief Quality Officer

Over Swiss Rockets AG

Swiss Rockets AG, opgericht in 2018, is de drijvende kracht achter een paradigmaverschuiving op het gebied van investeringen en innovatie in de gezondheidszorg. Patiënten profiteren van nieuwe therapieën die zijn ontwikkeld met innovatieve en verstorende methoden. Het Swiss Rockets-team combineert de nodige expertise en ervaring om innovatieve geneesmiddelen te produceren die gericht zijn op kanker en virusziekten.

De oprichter en CEO van Swiss Rockets AG is Dr. Vladimir Cmiljanovic, een medicinale chemicus en ondernemer met meer dan 15 jaar ervaring in het ontwikkelen van medicijnen tegen kanker. Hij is de oprichter van de Zwitserse biotechnologiebedrijven PIQUR en TargImmune. Samen met zijn zus Dr. Natasa Cmiljanovic, mede-oprichter en wetenschappelijk directeur van Swiss Rockets AG, ontwikkelde hij medicijnen tegen kanker aan de universiteit van Bazel en richtte hij verschillende biotech bedrijven op en leidde hij deze. Andere medeoprichters zijn Manuel Ebner en Dr. Thomas Sander. Manuel Ebner, directeur van Bank of America Merrill Lynch Zwitserland, is een strategisch adviseur van Swiss Rockets. Dr. Thomas Sander, een van de eerste medewerkers van het biotechbedrijf Actelion, is wetenschappelijk adviseur van Swiss Rockets.

Dr. Vladimir Cmiljanovic staat aan het hoofd van de Raad van Bestuur van Swiss Rockets AG. Andere bestuursleden zijn Prof. Dr. Michael N. Hall, een gerenommeerd onderzoeker en professor aan het Biocentrum van de Universiteit van Bazel; Dr. Natasa Cmiljanovic, een medicinale chemicus en klinisch wetenschapper met ervaring in de ontwikkeling van medicijnen tegen kanker; Dr. Thomas Ladner, bedrijfsjurist, oprichter en medeoprichter van verschillende succesvolle start-ups en de World Minds Foundation; en André Debrunner, financieel expert en fondsbeheerder bij Northern Trust Switzerland AG.

