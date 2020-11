Swiss Rockets AG anuncia a fundação da ROCKETVAX para o desenvolvimento de uma vacina SARS-CoV-2 da próxima geração

BASILEIA, Suíça, 10 de novembro de 2020 /PRNewswire/ -- O rápido desenvolvimento de uma vacina eficaz e segura contra o SARS-CoV-2 é uma prioridade máxima para a Swiss Rockets AG. Uma subsidiária sediada na Basileia, a RocketVax AG, foi fundada para utilizar tecnologias e conhecimentos inovadores suíços para alcançar este objetivo.

"O desenvolvimento de uma vacina SARS-CoV-2 pode ser mais complexo do que antecipado, e a primeira geração de vacinas pode não fornecer uma proteção duradoura e de alto nível, algo que será necessário para acabar com as diversas consequências negativas da pandemia global SARS-CoV-2. Alguns dos principais candidatos à vacina SARS-CoV-2 utilizam outros vírus, tais como adenovírus marcados com apenas uma proteína do coronavírus, particularmente a proteína espigão, a qual é necessária para que o vírus entre nas células. No entanto, é improvável que estas vacinas induzam uma proteção robusta e duradoura contra o SARS-CoV-2. Acreditamos que é importante desenvolver vacinas que abranjam o maior número possível de proteínas SARS-CoV-2, mas sem qualquer potencial patogénico", afirma o Dr. Vladimir Cmiljanovic, Presidente e CEO da Swiss Rockets.

O Prof. Dr. Thomas Klimkait, virologista na Universidade da Basileia e responsável pelo Projeto de desenvolvimento pré-clínico na RocketVax, explica: "Sendo uma vacina inovadora da próxima geração, a RocketVax está a desenvolver um vírus SARS-CoV-2 completo, mas com 'replicação bloqueada' que apresenta todos os componentes proteicos essenciais na partícula do vírus ao sistema imunitário humano." Estão a ser utilizados novos métodos na produção do princípio ativo. Numa primeira instância, a RocketVax depende de uma tecnologia inovadora de síntese de ADN da Gigabases Switzerland AG, um spin-off da ETH. A sequência genética do genoma viral artificial desejado, ideal para uma resposta imunitária, é concebida através da utilização de um elevado poder computacional e inteligência artificial. Ao genoma concebido falta um elemento essencial do vírus, necessário para a replicação. Este elemento é fornecido por uma célula produtora humana, produzindo partículas virais completas no laboratório. O "vírus artificial" pode ser produzido em grandes quantidades para utilização sob a forma de vacina. Esta tecnologia permite a rápida produção de diversas sequências de genomas, possibilitando a produção da vacina com uma ou com misturas de sequências virais. Permite a incorporação de quaisquer mutações SARS-CoV-2 relevantes que possam surgir no futuro.

Fundação da RocketVax AG e aquisição dos direitos de inventor da Gigabases Switzerland AG, um spin-off da ETH

A Swiss Rockets adquiriu os direitos exclusivos para desenvolver uma vacina SARS-CoV-2 através da utilização da tecnologia inovadora de síntese de ADN da Gigabases Switzerland AG, um spin-off da ETH. A próxima geração de vacinas para o vírus SARS-CoV-2 será desenvolvida em conjunto com a Gigabases e um consórcio de especialistas de diversas universidades e institutos suíços de renome.

Para este propósito, a Swiss Rockets fundou a RocketVax AG na Basileia e fornece as infraestruturas necessárias com espaço de escritório e laboratório como incubadora em cooperação com o Cantão da Basileia-Cidade e a Universidade de Basileia. Tal fornece à RocketVax o acesso necessário à biossegurança laboratorial. A Swiss Rockets também atua como um acelerador ao investir fundos adicionais no desenvolvimento da RocketVax a médio prazo e é responsável por apoiar a RocketVax em rondas de financiamento nacionais e internacionais. Além disso, são proporcionados conhecimentos de gestão por parte da Swiss Rockets, em conjunto com especialistas suíços e internacionais de renome.

A RocketVax trabalha em conjunto com cientistas de renome

O Prof. Marcel Tanner, professor emérito de Epidemiologia, Parasitologia Médica e Saúde Pública e antigo diretor do Instituto Suíço de Saúde Pública e Tropical, atuará como conselheiro científico principal. É um epidemiologista clínico de renome e um pioneiro em pesquisa e desenvolvimento para vacinas e medicamentos contra doenças da pobreza e doenças tropicais negligenciadas.

A Prof. Claudia Daubenberger, responsável pela Imunobiologia Clínica no Instituto Suíço de Saúde Pública e Tropical, irá apoiar o desenvolvimento clínico. A RocketVax terá acesso a uma rede internacional de ensaios clínicos para permitir um desenvolvimento clínico inovador e célere em diferentes populações humanas.

O Prof. Thomas Klimkait, o virologista da Universidade da Basileia, otimiza o processo de produção do vírus e orienta o desenvolvimento pré-clínico.

O Prof. Adrian Egli, responsável pela Verificação Molecular e Sequenciação do Hospital Universitário da Basileia, irá apoiar o desenvolvimento pré-clínico e clínico.

Dr. Matthias Christen, CEO da Gigabases Switzerland AG, uma empresa de biotecnologia responsável por produzir e fornecer construtos completos de ADN essenciais para diferentes candidatos de vacinas.

O Prof. Beat Christen, cofundador da Gigabases Switzerland AG E professor na ETH Zurich, aconselha a empresa em design de sequências de ADN.

O Prof. Bernd Giese da Universidade de Fribourg, um dos químicos de renome a nível mundial, irá disponibilizar conhecimentos sobre a parte química do ADN.

O Prof. Christian Münz, corresponsável do Instituto de Imunologia Experimental da Universidade de Zurique, disponibiliza conhecimentos em novos modelos de infeção por SARS-CoV-2 in vivo.

Equipa

Conselho de Administração:

Dra. Jeanette Wood – Presidente, membro não executivo do Conselho

Dr. Vladimir Cmiljanovic – Vice-presidente, membro executivo do Conselho

Dra. Natasa Cmiljanovic – Membro executivo do Conselho

Dr. Thomas Ladner – Membro não executivo do Conselho

Marco Illy – Membro não executivo do Conselho

Equipa de gestão:

Dr. Vladimir Cmiljanovic – Diretor Executivo Principal

Dra. Natasa Cmiljanovic – Diretora Operacional Principal

Dr. Mohammad Johri – Diretor de Negócios Principal

Dr. Josef Kuenzle – Diretor Qualidade

Sobre a Swiss Rockets AG

A Swiss Rockets AG, fundada em 2018, está a conduzir uma mudança de paradigma nos investimentos e inovação nos cuidados de saúde. Os doentes irão beneficiar de novas terapêuticas desenvolvidas com métodos inovadores e disruptivos. A equipa da Swiss Rockets combina os conhecimentos necessários e experiência para produzir medicamentos inovadores, centrando-se no cancro e nas doenças virais.

O fundador e CEO da Swiss Rockets AG é o Dr. Vladimir Cmiljanovic, um químico medicinal e empresário com mais de 15 anos de experiência no desenvolvimento de medicamentos para o cancro. É o fundador das empresas de biotecnologia suíças PIQUR e TargImmune. Em conjunto com a sua irmã, a Dra. Natasa Cmiljanovic, cofundadora e diretora científica da Swiss Rockets AG, desenvolveu medicamentos para o cancro na Universidade da Basileia e fundou e foi gestor de diversas empresas de biotecnologia. Outros cofundadores incluem Manuel Ebner e o Dr. Thomas Sander. Manuel Ebner, diretor-geral do Bank of America Merrill Lynch Switzerland, é um conselheiro estratégico da Swiss Rockets. O Dr. Thomas Sander, um dos primeiros funcionários da empresa de biotecnologia Actelion, é um conselheiro científico da Swiss Rockets.

O Dr. Vladimir Cmiljanovic preside o Conselho de administração da Swiss Rockets AG. Outros membros do conselho incluem o Prof. Dr. Michael N. Hall, um investigador e professor de renome no Biozentrum da Universidade da Basileia; Dra. Natasa Cmiljanovic, uma química medicinal e cientista clínica com experiência no desenvolvimento de medicamentos para o cancro; Dr. Thomas Ladner, advogado empresarial, fundador e cofundador de diversas start-ups de sucesso e da World Minds Foundation; e André Debrunner, especialista financeiro e administrador de fundos no Northern Trust Switzerland AG.

