Synechron uitgeroepen tot één van de Best Workplaces™ 2023 in Nederland

AMSTERDAM and LONDON, 13 juni 2023 /PRNewswire/ -- Synechron, een toonaangevend wereldwijd adviesbureau op het gebied van digitale transformatie, heeft vandaag bekendgemaakt dat het op de 10e plaats staat op de lijst van Multinational Best Workplaces in 2023 in Nederland. Deze lijst is gebaseerd op het Great Places To Work™ onderzoek.

Great Place To Work Nederland onderzoekt de mate van vertrouwen, trots en plezier binnen organisaties. Op basis van de antwoorden van medewerkers op een vragenlijst van zestig stellingen doet een organisatie mee voor de lijst. De veertig hoogst scorende organisaties, van de 187 deelnemende organisaties, zijn erkend met de titel Best Workplace.

Opmerkelijk is dat dit de zesde keer is dat Synechron tot de top van Best Workplace-organisaties behoort. Het bedrijf heeft sinds 2017 meerdere Best Place To Work™ Awards gewonnen.

Op basis van de eigen Culture Audit, geëvalueerd door Great Place To Work, scoort Synechron Nederland hoog op:

Vertrouwen , inclusief de bedrijfscultuur van samen groeien door middel van Betekenisvolle Waarden

, inclusief de bedrijfscultuur van samen groeien door middel van Effectief leiderschap , waaronder diverse leiderschapstrainingen om ervoor te zorgen dat iedereen op één lijn zit en een onboarding bootcamp voor alle nieuwe medewerkers

, waaronder diverse leiderschapstrainingen om ervoor te zorgen dat iedereen op één lijn zit en een onboarding bootcamp voor alle nieuwe medewerkers Een innovatieve cultuur en inclusieve innovatie die bij Synechron in het DNA zit

en inclusieve innovatie die bij Synechron in het DNA zit Het maximaliseren van ieders potentieel, waardoor werknemers vanaf het begin worden begeleid om hun volledige, individuele potentieel te benutten

Eveline van Raaij, directeur van Synechron Nederland zegt over het winnen van deze award: "We zijn vereerd dat we zijn opgenomen in de elitelijst van Best Workplaces in 2023 in Nederland. Onze plaatsing op de 10e plaats getuigt van de hoge kwaliteit van de werkplek die onze medewerkers elke dag samen ervaren en creëren. Bij Synechron zijn we voortdurend bezig met het evalueren en ontwikkelen van nieuwe manieren om samen te groeien en een uitstekende werkcultuur en -omgeving te bieden in vele facetten van het werkleven en daarbuiten van onze medewerkers."

René Brouwers, directeur Great Place To Work Nederland: "De veertig Best Workplaces van 2023 hebben een organisatiecultuur gecreëerd waarin psychologische veiligheid op één staat. Een belangrijk thema gezien de actuele thema's zoals angstculturen, grensoverschrijdend gedrag en burn-outs. Onze lijst is gebaseerd op de feedback van alle medewerkers via het Trust Index medewerkersonderzoek. Deze veertig organisaties mogen met recht trots zijn op deze award en het belooft een ontzettend mooi vertrekpunt te zijn voor nóg meer succes. Dit jaar hebben wij de Awards uitgereikt tijdens Walk Your Talk, een inspirerende en activerende route door Utrecht, om gezamenlijk te lopen voor een positieve werkplek voor iedereen. Want het is tijd dat iedere werkgever werk maakt van een veilige werkcultuur. De veertig Best Workplaces zijn hier koplopers in en laten zien hoe het kan."

