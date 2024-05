Talent Taiwan promoot de halfgeleider- en digitale industrie tijdens een Europese roadshow naar Duitsland en Nederland en stimuleert de talentuitwisseling tussen Europa en Taiwan.

MÜNCHEN, Duitsland en BERLIJN, Duitsland en ROTTERDAM, Nederland, 3 mei 2024 /PRNewswire/ -- Het International Talent Taiwan Office (Talent Taiwan) van de National Development Council, in samenwerking met belangrijke partners bij het Ministerie van Digitale Zaken, The Council of Taiwanese Chambers of Commerce in Europe (ETCC), Taipei Computer Association en CakeResume, zal tussen 6 en 12 mei 2024 vijf persoonlijke evenementen organiseren in München, Berlijn en Rotterdam. Aan deze Europese Roadshow nemen ook toonaangevende Taiwanese halfgeleiderbedrijven en grote technologiebedrijven deel. Bedrijven zoals TSMC, Nvidia en Micron geven een virtuele presentatie van hun nieuwste talentwervingsbehoeften, trends op de arbeidsmarkt en inzichten over carrièremogelijkheden binnen de levendige technologie-industrie van Taiwan.

Talent Taiwan Promotes Semiconductor and Digital Industries on a European Roadshow to Germany and the Netherlands, Fostering Opportunities for European-Taiwan Talent Circulation.

Talent Taiwan is ook een samenwerking aangegaan met CakeResume, een van de grootste wervingsplatforms voor technisch talent in Azië. Deze heeft als doel de beschikbare vacatures van de deelnemende bedrijven samen te brengen op zijn speciale banenplatform. Van de duizenden banen die deze bedrijven samen aanbieden, zullen Talent Taiwan en CakeResume bijna 100 speciaal voor buitenlandse talenten beschikbare functies promoten in de Taiwanese digitale technologie- en halfgeleiderindustrie.

Op 13 april organiseerde Talent Taiwan met succes een online Taiwan Career Forum als voorproefje op de roadshow. Bij het virtuele seminar waren 130 internationale talenten uit verschillende werelddelen aanwezig. Zij kregen niet alleen informatie over Taiwan en zijn visumprogramma's, maar zij deden ook waardevolle ideeën op over de overvloedige professionele mogelijkheden van het land.

Gastsprekers waren Carmen Law, voormalig directeur personeelszaken voor de APAC-regio van Google, samen met Coco Yap, een vertegenwoordiger voor bedrijfsontwikkeling van CakeResume. Zij gaven de aanwezigen uitgebreide voorlichting over de Taiwanese arbeidsmarkt, carrièremogelijkheden en strategieën voor het benutten van zowel zachte als harde vaardigheden in het huidige wereldwijde arbeidslandschap.

De Europese Roadshow loopt van 6 tot en met 12 mei en wil de aandacht vestigen op de sociale inclusiviteit van Taiwan, de gestage economische groei en ontwikkeling en, nog belangrijker, de centrale rol van Taiwan als technologisch centrum van Azië. Professionals die op zoek zijn naar ontwikkelingsmogelijkheden in Taiwan zijn van harte welkom om zich bij ons aan te sluiten en een breder scala aan nieuwe mogelijkheden te verkennen.

Meer informatie over de evenementen vindt u op https://forms.gle/j7dfzEa7VU5WwKRL8.

CONTACT:

Executive Daniel Ha

[email protected]