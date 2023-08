Tap to Pay op iPhone nu beschikbaar in Nederland en het Verenigd Koninkrijk met SumUp

AMSTERDAM, 22 augustus 2023 /PRNewswire/ -- Tap to Pay op iPhone is nu beschikbaar in Nederland en het Verenigd Koninkrijk met het wereldwijde fintech-bedrijf SumUp (https://www.sumup.com/nl-nl/). Met Tap to Pay op iPhone kunnen verkopers met een SumUp-profiel nu probleemloos en veilig alle soorten contactloze betalingen accepteren, inclusief Apple Pay, contactloze creditcards en pinpassen en betalingen met digitale portemonnees. Hiervoor hebben ze geen losse apparatuur meer nodig, maar alleen hun iPhone en de gratis SumUp-app voor iOS.

Dankzij de samenwerking kunnen verkopers overal elektronische betalingen accepteren, zodra ze een compatibele iPhone hebben. Dit geldt ook voor kleine ondernemers en bedrijven die nog maar net zijn opgericht. Tap to Pay op iPhone is een perfecte opstap voor kleine bedrijven die hun activiteiten uitbreiden en overwegen om betaaloplossingen en andere zakelijke tools in te zetten. Hiermee maakt het product digitale betalingen toegankelijker, iets waar SumUp zich als pionier al ruim 10 jaar voor inzet.

Giovanni Barbieri, Senior Strategic Growth Manager bij SumUp, licht de samenwerking toe: "SumUp is ontzettend blij met de integratie van Tap to Pay op iPhone. Het is onze missie om zakendoen makkelijk te maken voor onze verkopers, en dit product is een aanvulling op ons bestaande werk om het eenvoudig te maken om betalingen te ontvangen voor MKB-ers en verkopers van klein tot groot. En, heel belangrijk: Tap to Pay op iPhone is makkelijk, veilig en privé, en het beschermt beide partijen bij de transactie. Ik ben met name tevreden met de uitstekende werking van dit product, en het feit dat het drempels wegneemt en zo ondernemerschap kan stimuleren."

Tap to Pay op iPhone werkt niet alleen als individueel product voor kleine verkopers, maar het kan ook worden gebruikt als aanvulling op pinapparaten en point-of-sale-systemen, bijvoorbeeld door bedienend personeel in de horeca. We hebben het product getest en zowel verkopers als consumenten vonden het ontzettend gebruiksvriendelijk.

SumUp heeft zich altijd ingezet voor bedrijven van klein tot groot. Het productportfolio omvat onder andere pinapparaten, facturering, een webwinkel met editor en een bedrijfsrekening (en nog veel meer). Met al zijn producten maakt SumUp het makkelijk voor verkopers om betaald te krijgen voor hun werk. Sinds de oprichting van SumUp in 2012 hebben de behoeften en vereisten van het bedrijfsleven zich ontwikkeld, en SumUp heeft zijn productaanbod en ecosysteem van oplossingen gestaag uitgebreid om hierop in te spelen.

Tap to Pay op iPhone is de tweede integratie van Apple en SumUp, nadat de twee bedrijven in 2021 bekend maakten dat SumUp betalingen met Apple Pay accepteert via al zijn hardware- en softwareproducten.

De ingebouwde functies van de iPhone houden gegevens van klanten en bedrijven privé en veilig. Tap to Pay op iPhone accepteert alle soorten contactloze betalingen, inclusief contactloze creditcards en pinpassen, Apple Pay, en andere digitale portemonnees. Tap to Pay op iPhone verschijnt als beschikbare betaalmethode in de SumUp-app.

De service is beschikbaar voor mensen met een iPhone XS of nieuwer. Apple bewaart geen kaartnummers op het apparaat of op de servers van Apple.

Over SumUp

SumUp is een toonaangevend, wereldwijd actief bedrijf voor financiële technologie, dat het succes van kleine ondernemers ondersteunt. SumUp werkt voor meer dan 4 miljoen verkopers in ruim 30 markten verspreid over de wereld. Het uitgebreide productaanbod van op maat gemaakte zakelijke tools is specifiek opgezet voor kleine ondernemers, met onder andere eigen pinapparaten, een SumUp bedrijfsrekening met betaalpas, webwinkelsoftware voor e-commerce, betalingen op afstand, facturering en point-of-sale-systemen. SumUp gebruikt zijn succes om de wereld beter te maken en heeft beloofd om 1% van de toekomstige netto-omzet te doneren aan goede doelen die zich inzetten voor het milieu. Ga voor meer informatie naar https://www.sumup.com/nl-nl/

