TARGIT neemt CalmCo, een leverancier van Business Intelligence-oplossingen voor autodealers over

AALBORG, Denemarken, 4 juli 2022 /PRNewswire/ -- TARGIT, een toonaangevende softwareleverancier op het gebied van business intelligence (BI) voor kleine tot middelgrote bedrijven, heeft de overname aangekondigd van oude partner en BI solution provider CalmCo.

Deze nieuwe fase in de samenwerking tussen TARGIT en CalmCo zal de weg vrijmaken voor de voortdurende ontwikkeling en groei van oplossingen van CalmCo, terwijl de strategische expansie van TARGIT in belangrijke nieuwe verticale toevoerketens en regio's wordt ondersteund. Samen zullen de twee organisaties elkaars mogelijkheden op het gebied van bedrijfskennis verbeteren en ernaar streven om nieuwe functies te ontwikkelen voor autodealers en hun eindgebruikers.

"Door te integreren in het ecosysteem van TARGIT kunnen we onze oplossing en diensten voor bestaande klanten versterken, en onze aanwezigheid uitbreiden als onderdeel van een grotere, meer gevestigde BI-organisatie", aldus Luc Cos, voorzitter van CalmCo.

Het Business Intelligence as a Service (BIaaS)-platform van CalmCo is gebaseerd op de BI-software van TARGIT en stelt klanten in de auto-industrie in staat om een kant-en-klare BI-oplossing toe te passen. Dealers kunnen CalmCo integreren met hun dealer management systems (DMS) naar keuze en met alle andere operationele platforms.

Vanaf dat moment hebben gebruikers toegang tot vooraf gebouwde dashboards, aangepaste dashboards creëren en rapporten genereren die de activiteiten versnellen en ze helpen om vanaf het begin bedrijfswaarde te realiseren. De gebruiksvriendelijke oplossing en expertise van CalmCo in de auto-industrie maakt het tot de voorkeurspartner voor de grootste autodealergroepen en ondersteunt het bedrijfsstappenplan van TARGIT op de lange termijn.

Zoals Jakob H. Kraglund, CEO van TARGIT, uitlegt, "de oplossing en diensten van CalmCo voor de auto-industrie passen perfect bij de strategie en aanpak van TARGIT voor klanten in andere belangrijke verticale markten. We zijn verheugd om samen te werken met CalmCo om toonaangevende, out-of-the-box BI-oplossingen aan te bieden die het voor autodealers mogelijk maken om de time-to-value voor BI aanzienlijk te versnellen."

Het CalmCo team heeft al ervaring binnen het TARGIT platform, waardoor deze overname een geweldige kans is voor beide organisaties. CalmCo zal blijven functioneren als eigen bedrijfseenheid in TARGIT, wat inhoudt dat CalmCo-klanten toegang blijven hebben tot de CalmCo-mogelijkheden en mensen die ze kennen en waarderen.

Over TARGIT

Bij TARGIT gebruiken we jarenlange ervaring binnen de sector om bedrijven te helpen de waarde van hun gegevens te optimaliseren. Hoe? We leveren gedetailleerde inzichten en maken de gegevens toegankelijk voor iedereen via de TARGIT Decision Suite .

De TARGIT Decision Suite is op het eerste gezicht geliefd, omdat het een intuïtieve, veelzijdige en gebruiksvriendelijke business intelligence (BI) en analysetool is voor elke medewerker. Het is makkelijk te integreren met uw bestaande systemen, groeit voortdurend met uw organisatie mee en past zich aan aan uw behoeften aan.

We zijn door Dresner twee jaar op rij erkend als wereldwijde leider op het gebied van geloofwaardigheid van leveranciers en trots op het opbouwen van duurzame partnerschappen die onze klanten ondersteunen door middel van voortdurende innovatie, inzichtelijke aanbevelingen en een bedrijfsmodel dat op het eerste niveau toegankelijk is.

Bekijk voor meer informatie over TARGIT onze Solutions Insights en volg ons op LinkedIn .

Over CalmCo

CalmCo is een alles-in-één business intelligence-oplossing voor autodealers in België, Luxemburg, Nederland en Frankrijk. Met CalmCo hebben dealers in slechts een paar klikken toegang tot rapporten, dashboards, evoluties en kostenposten. Ze gebruik die inzichten vervolgens om om tijdige, invloedrijke bedrijfsbeslissingen te nemen en de winstgevendheid van hun bedrijf te verhogen.

Als experts in de BI- en de auto-industrie, kennen onze teams uw bedrijf en spreken ze uw taal. We zijn betrouwbare partners en garanderen persoonlijke, directe en hoogwaardige service in elke interactie.

De oplossing van CalmCo heeft een marktaandeel van 50% in België en groeit snel in Nederland, Luxemburg en Frankrijk.

