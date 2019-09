TBD Group Lanceert Campagne Davos 2020

LONDEN, 19 september 2019 /PRNewswire/ -- TBD Media Group kondigt met trots de lancering van Davos 2020 aan, een campagne die zich richt op alle uiteenlopende experts en besluitvormers van over de hele wereld die dit jaar het World Economic Forum bezoeken.

Na het grote succes van de campagne van vorig jaar, waarbij ondernemingen zich aansloten bij de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties, zullen we dit jaar in het prachtige Intercontinental Davos Hotel gesprekken voeren met prominente personen uit het bedrijfsleven en vooraanstaande experts van over de hele wereld. Zij zullen hun meningen en ideeën over het huidige economische klimaat en het onderwerp van de conferentie van dit jaar vrij uiteen zetten.

Door de huidige aandacht voor klimaatverandering en duurzaamheid is dit een unieke tijd in de economische wereld. McKinsey's wereldwijde onderzoek, dat uitgevoerd is in juni, meldt het volgende: "het aantal deelnemers dat recente afnames in wereldwijde economische omstandigheden aangeeft is groter dan in de laatste jaren, en hun verwachtingen voor de komende zes maanden zijn niet positiever.' Innovatie op grote schaal is dringend nodig.

Maar het huidige klimaat biedt hoop. Veel organisaties zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid tegenover het milieu en de maatschappij. Er bestaat een toenemende behoefte om positieve, betekenisvolle veranderingen door te voeren op wereldwijd niveau. Met zoveel belangrijke kwesties die relevant zijn, is dit het uitgelezen moment om mensen een stem en een platform voor hun input te geven. In deze tijd van hoge verwachtingen is het belangrijk dat er nieuwe leiders opstaan.

De campagne voor Davos 2020 van TBD Media Group richt zich op leiders, hoe deze de markt en de maatschappij innoveren en zich ontwikkelen tot een positieve kracht in de wereld. Dit is een exclusieve campagne voor mensen die actief werken aan het bewerkstelligen van positieve veranderingen in het bedrijfsleven en de maatschappij. De campagne wordt gehouden in de week voorafgaand aan het World Economic Forum van dit jaar.

Het forum, dat is opgericht in 1971 en jaarlijks wordt gehouden in Davos in Zwitserland, biedt een stimulerend platform voor vooraanstaande personen als wereldleiders, academici, experts en managers van toonaangevende ondernemingen om het huidige klimaat te bespreken en samen te werken om positieve, pragmatische en haalbare economische oplossingen met wereldwijde gunstige effecten te vinden. Vorig jaar was het World Economic Forum een groot succes in de discussie over globalisatie in de moderne wereld. Vooraanstaande personen als secretaris-generaal van de Verenigde Naties António Guterres, Microsoft CEO Satya Nadella en Sir David Attenborough woonden het forum bij. Het forum is ongeëvenaard wat betreft de prominentie, senioriteit en kwaliteit van de wereldwijd befaamde deelnemers.

De informatie die samengesteld is als onderdeel van deze campagne wordt tijdens het forum in januari 2020 uitgezonden in samenwerking met een belangrijke multinationale nieuwsorganisatie, om zo context en transparantie over het proces te geven.

TBD Media Group is vooraanstaand, doelgericht mediabedrijf met vestigingen in Londen, München, San Diego en Cyprus en meer dan 100 medewerkers. De organisatie verschaft prominente besluitvormers een platform om hun verhaal te vertellen en hun doelstellingen toe te lichten.

