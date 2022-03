TBD Media Group: De Global Thought Leaders zitten achter de drive om een positieve toekomst voor de planeet te creëren

Door het werk van Global Thought Leaders in de schijnwerper te zetten wil het bedrijf het echte werk promoten dat verricht wordt om de meest dringende problemen aan te pakken waarmee de mensheid tegenwoordig wordt geconfronteerd - van klimaatverandering tot armoede en ongelijkheid.

Paolo Zanini, Oprichter en CEO van TBD Media Group zegt:

"Verandering is de enige constante in het bedrijfsleven en het tempo van verandering is de afgelopen jaren zeker in een stroomversnelling geraakt. Hoewel de krantenkoppen het allemaal hebben over de problemen waarmee we tegenwoordig worden geconfronteerd, zit het echte verhaal deels in het geweldige werk dat achter de schermen wordt gedaan, dankzij het uitzonderlijke leiderschap van de zakenwereld. In een tijd waarin vele mensen hun vertrouwen in de politiek verliezen, hebben wij de verantwoordelijkheid om te laten zien hoe uitstekend en visionair leiderschap eruitziet via het platform dat we als verhalenvertellers hebben."

Zanini gelooft dat deze verhalen verteld moeten worden om twee redenen:

"Ten eerste wijzen onze Global Thought Leaders de weg aan alle bedrijfsleiders om een nieuwe manier van werken aan te nemen en aan te passen. Iedereen kan iets doen en degenen met invloed en macht moeten een tandje bijsteken en meer doen. Ten tweede gelooft TBD Media Group dat het onze verantwoordelijkheid is om de veranderende stemming te weerspiegelen. We mogen niet nalaten om een betere wereld te bouwen, alleen maar omdat we de instrumenten die we tot onze beschikking hebben niet weten te gebruiken. Pessimisme zal nu alleen maar tot mislukking leiden - optimisme is onze enige optie."

In de documentairereeks Global Thought Leaders wordt onderzocht hoe de meest ambitieuze bedrijven ter wereld innovatie gebruiken om de wereld waarin we leven, te transformeren en een betere toekomst te creëren voor toekomstige generaties.

Bedrijven die aan bod komen in deze lancering:

Calix, Elisa , EnOcean Alliance , Hamlet Protein , Inogen Alliance ,Oracle Cloud HCM, Meero, Meltwater , Opsec Security,SHL Group , The Zebra ,

Meer informatie over de Global Thought Leaders-campagne is hier te vinden: https://www.globalthoughtleaders.org/

Over TBD Media Group:

TBD Media Group is een internationale, doelgerichte mediaontwikkelaar die bedrijven, organisaties en overheden helpt hun merkverhalen op een menselijke en directe manier te vertellen. Meer informatie op https://www.tbdmediagroup.com/

Mediacontact:

Jenna-Leigh Soobramoney

Head of Marketing

TBD Media Group:

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1774214/TBD_Media_Group.jpg

SOURCE TBD Media Group