TCL lanceert 2021 premium mini-led-tv's met ongeëvenaarde 8K-prestaties

De 2021 X-serie wordt in de komende dagen als eerste op de markt gebracht, onder andere in Europa, Australië, Saoedi-Arabië en elders.

"De ongelofelijke prestaties van de X-serie tv's is te danken aan TCL mini-led-technologie en beide TCL X-series zijn goed gepositioneerd om de premium mini-led-tv-markt aan te voeren", aldus Shaoyong Zhang, CEO van TCL Electronics.

De X-serie mini-led-technologie biedt kijkers een ongeëvenaarde kijkervaring en meer leds die meer contrastcontrolezones opleveren.

X92 Pro-serie's OD Zero mini-led is 700 keer* kleiner van maat dan traditionele led, wat een onvoorstelbare dikte mogelijk maakt, en een fantastisch ultradun profiel bovenop een exceptionele kijkervaring.

*Vergeleken met TCL X915 8K QLED TV

Naast de authentieke 8K-ervaring heeft de X-serie ook TCL QLED, die het kleurvolume met meer dan 100% vergroot, met meer dan een miljard kleuren.

Voor een eersteklas immersieve audio-ervaring is de X92 Pro-serie, naast Onkyo en Dolby Atmos® , uitgerust met geweldige 5.1.2-kanaals audio met 25 luidsprekers en een 160 watt audio-uitgang, terwijl de X92-serie 2.1-kanaals en 60 watt output heeft, die samen een fantastisch en krachtig geluid leveren.

Het ultradunne profiel en kwalitatieve aanzien van de X92 Pro-serie wordt mogelijk gemaakt door TCL's futuristische en immersieve ontwerpaanpak, zoals mechanische slice, met leer omklede luidsprekers en een reflecterend akoestisch ontwerp.

De X-serie bevat ook 120 Hz en TCL's Game Master Pro-functionaliteiten, met HDMI 2.1, Wifi 6 evenals Variable Refresh Rate (VRR), Auto Low Latency Mode (ALLM) en eARC levert de best mogelijke beelden en audio voor games, tv-programma's en films.

Productaanzien, functionaliteiten en beschikbaarheid kan per land/regio verschillen.

* Google Assistant is beschikbaar in selecte talen, landen/regio's.

* Google TV is de naam van de software-ervaring van dit apparaat en een handelsmerk van Google LLC. Google, Google Duo en andere merken zijn handelsmerken van Google LLC.

